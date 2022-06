Rotterdam viert de hoogte van de stad

Een dertig meter hoge roze trap leidt de bezoeker van de Rotterdam Architectuur Maand naar een nog feller roze dak. Hoog boven de stad, op het dak van Het Nieuwe Instituut (HNI), zie je de skyline van Rotterdam in zijn volle glorie. Dit dak – Het Podium genoemd – is omgedoopt tot het hart van de Architectuur Maand. Hier worden de komende weken discussies gehouden, films getoond en lezingen gegeven, onder andere door Winy Maas van MVRDV, de ontwerper van Het Podium. Met als centrale vraag: wat is de invloed van architectuur op jouw dagelijks leven?

Vanaf het uitkijkpunt is het spiegelende Depot Boijmans, met zijn daktuin vol bomen, de grote aandachtstrekker. Het Nieuwe Instituut is een grote roze spikkel in de reflectie van dit gebouw. In het instituut zelf is een tentoonstelling te zien rond het thema van de Architectuur Maand: ‘Waar voel jij je (t)huis?’. De presentaties op de expositie staan in een doolhof-constructie uitgestald. Zigzaggend langs alle maquettes voor Rotterdamse nieuwbouwplannen wordt duidelijk dat hoogbouw het reddingsmiddel moet zijn voor de woon- en klimaatcrisis. Zo toont Mei Architects een plan voor het volledig in hout gebouwde hoge woongebouw SAWA. Voor dit complex is het gebruik van beton tot een minimum beperkt.

Uit de hoogte

Overal in Rotterdam kun je deze maand de stad vanuit de hoogte bekijken. Neonoranje trappen leiden bij de Koopgoot naar de daken van het World Trade Center. Dwars over de Coolsingel bereik je via een zestig meter lange loopbrug de Bijenkorf. Torenhoge gebouwen zijn ineens op ooghoogte. Wie vanaf het dak naar beneden kijkt, ziet hoe een mierenhoop van mensen door elkaar heen krioelt in een compacte stad waar de kleur grijs domineert; ‘Manhattan aan de Maas’.

Eenmaal de luchtbrug overgestoken, loopt het oranje pad door over de daken. De grijze massa maakt steeds meer plaats voor kleur in het dakpanorama: het groen van de daktuinen, maar bijvoorbeeld ook in de verte het rood en blauw van de sportvelden op het dak bij Startmotor – een nieuw gebouw voor starters – die in 2020 zijn aangelegd. Met name in het groene dakpanorama wordt de afgelopen jaren hevig geïnvesteerd. De gemeente Rotterdam stelt subsidie beschikbaar voor het aanleggen van een groen dak en sinds 2018 is er jaarlijks een prijs voor Dak van het Jaar.

De Rotterdamse Dakendagen bestaan onder meer uit een wandelroute op dakniveau. Foto Walter Herfts

In 2019 lag er in de stad al 400.000 vierkante meter aan groene daken. De moderne hoogbouw heeft in Rotterdam meer dan 150 miljoen vierkante meter aan platte daken en biedt vele opties voor de stad. Bomen en struiken kunnen problemen als hittestress en overstromingen tegengaan. Ruimtevaartmaatschappij NASA onderzocht het effect van zulke daktuinen en constateerde dat het groen de temperaturen verlaagt tijdens de hete zomermaanden. Begroeiing als mos neemt meer water op en zorgt voor betere verdamping en daardoor een koeler dak. Energieslurpende apparaten als airco’s raken hierdoor overbodig.

Ook in 2016 trok Rotterdam al de aandacht met een spectaculaire trap. Toen leidde de razend populaire De Trap naar bioscoop Kriterion op het Stationsplein bij het Groothandelsgebouw in Rotterdam. Er is veel veranderd sindsdien. Intussen zijn veel onbenutte Rotterdamse daken omgetoverd tot een urban jungle. Vanuit de hoogte is goed te zien hoe de natuur zich langzaam een weg baant over de daken en daar een permanente plek heeft gevonden. Rotterdam viert de hoogte, met de daken als middelpunt voor nieuwe perspectieven op wonen.

Het Podium is tot en met 17 augustus 2022 gratis te bezichtigen, na reservering van een tijdslot. De loopbrug over de Coolsingel is tot en met 24 juni te betreden, ook na reservering van een tijdslot.