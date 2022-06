Zijn taak bestond uit mandarijnen schillen

En die dan in een plastic bakje doen

Zijn vrouw zei: Dat is wat de mensen willen

Zet er maar op Gemak, Gezond & Groen!

De plasticzucht is nauwelijks te stoppen

Vervolgde ze, het zit ons in het bloed

Dat laatste blijkt nu inderdaad te kloppen

maar letterlijker dan ze had vermoed…