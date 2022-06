Ook Nederland akkoord met EU-kandidaat-lidmaatschap Oekraïne

Ook Nederland oordeelt nu positief over het door Oekraïne vurig gewenste kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie. Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) vrijdagmiddag in Den Haag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt. Volgens Hoekstra kan de EU een sterk signaal afgeven door Oekraïne te omarmen als kandidaat-lid. „Symbolen zijn, zeker in oorlogstijd, heel belangrijk”, aldus de minister.

Het Nederlandse standpunt in deze kwestie volgt op een positief advies van de Europese Commissie eerder op de dag. Volgens de Commissie kan Oekraïne nu al kandidaat-lid worden, maar moeten er nog serieuze stappen worden gezet, bijvoorbeeld op het gebied van de rechtsstaat en in de strijd tegen corruptie. Het gaat nog jaren duren voordat Oekraïne echt lid is.

Nederland werd in de afgelopen weken geregeld genoemd in het rijtje van landen dat moeite heeft met een Oekraïens kandidaat-lidmaatschap. Den Haag ziet in het ‘voortrekken’ van Oekraïne een mogelijk lastig precedent, omdat de EU het bij uitstek moet hebben van regels en procedures. In een interview vorige week zaterdag met NRC betoogde Hoekstra dat zo’n stap mogelijk oneerlijk is voor landen die nu al in de EU-wachtkamer zitten (zoals Albanië en Noord-Macedonië) of op de deur kloppen (Bosnië-Herzegovina); landen waaraan hoge eisen worden gesteld. Hoekstra zei toen ook het advies van de Commissie te willen afwachten.

Politieke frictie

De afgelopen dag gaven grote landen als Frankrijk, Duitsland en Italië al aan dat ze positief zijn over een Oekraïens kandidaat-lidmaatschap. Vrijdag noemde Hoekstra de opinie van de Commissie „een goeie stap, afgewogen, goed in balans”. „Wat de Commissie zegt is: laten we dat geopolitieke meewegen. Wat er in Europa en in de wereld aan de hand is”, aldus Hoekstra. „,Deze stap en de symboliek die ervan uitgaat vind ik een verstandige manier voorwaarts.”

Hoekstra sprak vrijdag ook de hoop uit dat er verder niet te veel politieke frictie gaat ontstaan over deze kwestie, omdat Europa volgens hem juist nu eenheid moet tonen. Eind volgende week donderdag hakken EU-regeringsleiders de knoop door op een tweedaagse top in Brussel. Woensdag is er een debat in de Tweede Kamer over die top. „Ik hoop dat we dit, met z’n allen in Nederland, maar ook in Europa, kunnen omarmen.”