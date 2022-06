Echt vertoond op de Nederlandse publieke omroep: een verslaggever spreekt twee vrouwen met een hoofddoek aan in het Engels, en vraagt waar ze hun fiets vandaan hebben. „Action”, antwoordt één van hen. „Dus u betaalde met geld”, vraagt de verslaggever. „Een beetje.” „Weet u het zeker?” Het item werd uitgezonden in een item dat ging over „de crimininaliteit en overlast” rondom asielzoekerscentra.

Het item is er maar één in een lange reeks. Sinds Ongehoord Nederland in januari als aspirant-omroep toetrad tot het publieke bestel, en dus mag uitzenden met publiek geld, is ze een vehikel geworden voor racisme, complotdenken en islamofobie. De omroep laat in het programma Ongehoord Nieuws vrijwel uitsluitend radicaal- en extreem-rechtse stemmen horen. Stemmen die overigens niet weersproken worden. In de uitzending van 10 mei kon de radicaal-rechtse Vlaamse politicus Filip Dewinter ongestoord een omvolkingstheorie uiteenzetten: de islam zou bezig zijn aan „een vijandige overname”, „dit keer niet met het kromzwaard maar via de weg van migratie”.

Na ruim een half jaar begint een tegenreactie op gang te komen. NPO-ombudsman Margo Smit schreef dat de omroep de journalistieke code van de NPO schond, onder meer door als doorgeefluik te fungeren voor radicaal-rechtse politici. De NPO overweegt nu een sanctie aan Ongehoord Nederland, bestaande uit een inhouding op het budget van ten hoogste 15 procent.

Ongehoord Nederland is geworden wat het voorafgaand aan de toetreding al duidelijk maakte: een aspirant-omroep die er uitsluitend is om één radicaal geluid te laten horen. Dat kan voor niemand een verrassing zijn. Toch mocht ON toetreden tot het bestel. Het is op zich terecht dat ON nu op de vingers wordt getikt, maar het is de vraag of het niet te weinig, en veel te laat is. Het rapport van de NPO-ombudsman concentreert zich op de vraag of ON de Journalistieke Code van de NPO heeft geschonden. Dat dat het geval is, mag overduidelijk zijn. Maar het is wel een erg nauw geformuleerde vraag, die bovendien anachronistisch overkomt. Natúúrlijk biedt ON geen journalistiek, maar alleen politiek gekleurde meningen. Het programma is een extreme vorm van een tendens die al langer te zien is bij de NPO: journalistieke programma’s zijn de afgelopen jaren verdwenen, ten gunste van praatprogramma’s waar meningen per definitie centraal staan. Wat zijn de uiterste consequenties van die tendens? Welke codes gelden er aan een talkshowtafel? Die vragen zijn nooit gesteld.

Het bestaan van ON laat zien dat de oude Mediawet herziening nodig heeft. Het omroepbestel is uitgedacht in de tijd van de verzuiling, toen het een pluriform media-aanbod garandeerde. Katholieken, socialisten, protestanten, vrijzinnigen, liberalen: iedere zuil had een eigen omroep. ON maakt gebruik van die logica. De omroep representeert een maatschappelijke groep die je, vrij naar oud-SCP-directeur Kim Putters, ‘de afgehaakten’ kunt noemen. Maar Nederland is niet hetzelfde land als in de twintigste eeuw: Nederland is ontzuild, versnipperd en ernstig gepolariseerd.

Het wordt daarom tijd dat in Den Haag het denken begint over een nieuw omroepbestel, met moderne criteria voor toetreding van nieuwe omroepen. Een bestel dat pluriform is, maar geen kritiekloos podium biedt aan extremisme. Alleen boetes uitdelen als programma’s over de schreef gaan, zoals nu gebeurt bij Ongehoord Nederland, is geen antwoord.

