Zelensky spreekt als hologram techbeurzen toe

De Oekraïense president Zelensky heeft donderdag zeven techbeurzen tegelijk toegesproken. Hij werd als hologram geprojecteerd op het podium van bijeenkomsten in Parijs, Londen, Stockholm en ook Zaandam. Zijn speech kon via een livestream ook gevolgd worden op beurzen in Dublin, Berlijn en Londen. Ongeveer 200.000 mensen hebben Zelensky’s toespraak gehoord.

Zelensky riep de verzamelde techondernemers op om te investeren in zijn land. Digitale transformatie is de basis van de wederopbouw van Oekraïne, zei hij. „Ons doel is om Oekraïne het vrijste digitale land in de wereld te maken.” Volgens Zelensky vormt Oekraïne „een kans voor een wereldwijde digitale revolutie, een kans voor elk techbedrijf en elke visionair om de waarde, vaardigheden, technologieën en ambities te laten zien.”