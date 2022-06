Ode aan de camping municipal

Gevulde bloempotten in felle kleuren staan in rekken langs beide zijden van de ingang. Als ik het terrein oprij zie ik een handvol tenten en campers. Een slagboom of receptie is er niet op de camping municipal (gemeentecamping) in Guillermie, een dorp in de Franse regio Auvergne. Iedereen is vrij om het terrein op en af te lopen. Kinderen uit het dorp vermaken zich met de speeltoestellen.

„De tarieven zijn aangeplakt op een deur bij de sanitaire voorzieningen”, zegt Thierry Gironde, die bij een huis tegenover de camping in de tuin zit. „Als je vertrekt reken je zelf uit hoeveel je moet betalen. Dan doe je het geld in een enveloppe, die je door de bus doet bij de locoburgemeester.” Hij wijst naar een huis even verderop. „Ze is een paar dagen op vakantie, ik neem de zaken waar. En ze is toevallig ook mijn moeder.”

Thierry Gironde, in zwarte broek en T-shirt, vraagt of hij verder nog wat kan betekenen. „Als je iets nodig hebt moet je het laten weten. Ik hang in het dorp altijd wel ergens rond.” In Guillermie, waar slechts een paar honderd mensen wonen, is iemand snel gevonden.

Dan staat hij op om naar het centrum te wandelen, voor een biertje in het dorpscafé. „Overigens vind ik het ook niet erg als je zonder betalen vertrekt”, lacht hij bij het afscheid. „We doen hier niet zo moeilijk.”

Lange tijd had ik een haat-liefdeverhouding met kamperen. Maar sinds ik in Frankrijk de camping municipal heb ontdekt, heb ik er weer plezier in gekregen. Hier is kamperen zoals het hoort te zijn: kleinschalig en zonder overbodige voorzieningen. Terwijl campings op veel plaatsen veranderen in luxe vakantieparken met eigen winkels, disco’s en soms zelfs kappers, zijn de Franse gemeentecampings een oase van soberheid en rust. Verspreid over Frankrijk zijn er zo’n 2.000, aldus de website camping-municipal.org.

Fietsen naar de bakker

De camping municipal ligt bijna altijd dicht bij een dorpskern. Als ik ’s ochtends wakker word, is het maar een klein stukje lopen of fietsen naar een goede bakker. Ook een gezellig café of restaurant is meestal in de buurt. En niet te vergeten het gemeentezwembad, waar bijna elk dorp in Frankrijk over beschikt. De campings à la ferme (boerderijcampings), waar ik ook erg kan genieten, kunnen daar door hun afgelegen ligging niet tegenop. Nadeel: niet alle gemeentecampings zijn even aantrekkelijk. Soms sta je aan de rand van een sportveld, of zijn de voorzieningen verwaarloosd.

„Met een camping municipal proberen gemeentes leven in de brouwerij te brengen”, zegt Tina Sauron, die in het dorp Noirétable een camping runt. „Het idee is dat gasten de lokale middenstand stimuleren. Vandaar dat we hier op het terrein geen eigen restaurant of supermarkt hebben.” Net als het personeel van de meeste andere gemeentecampings is Tina Sauron in dienst als ambtenaar. Ook de andere kosten van de camping zijn voor de gemeenschap. „De gemeentelijke plantsoendienst doet het groenonderhoud.” Zelf maakt ze elke ochtend het sanitair schoon, zie ik tijdens de twee dagen die ik op de camping verblijf.

Winst maken is niet het oogmerk van gemeentecampings. „Als de kosten maar opwegen tegen de baten”, zegt Sauron. Zelden betaal je voor een tent en twee personen meer dan 10 euro per nacht. Maar die lage prijzen zijn ook een valkuil. „Door afnemende gemeentebudgetten raken campings in problemen. Daardoor zijn er steeds meer terreinen die geprivatiseerd worden.” Ze vindt het geen goede ontwikkeling. „Een geprivatiseerde camping hier in de buurt verdubbelde meteen de prijzen. Kinderen moeten daar nu betalen voor het gebruik van de speeltoestellen. Mensen met kleine budgetten zijn de dupe.”

In Italië en Spanje kampeer ik door schade en schande wijs geworden zelden nog

Buiten Frankrijk ken ik geen enkel ander land met gemeentecampings. En dat merk je meteen aan de gemiddelde kwaliteit. In Italië en Spanje kampeer ik door schade en schande wijs geworden zelden nog. Campings daar noemen zich vaak vakantiekolonies of vakantiedorpen en hebben de gewoonte zoveel mogelijk gasten op hun terrein te proppen. Tenten staan hutjemutje, zoals op een festivalterrein, de prijzen zijn vaak hoog. In Spanje betaalde ik voor een kampeerplek soms net zo veel als voor een kamer in een goed hotel.

In Duitsland wordt kamperen vaak verpest door de vele regels, zoals dat je auto niet bij je tent mag staan. Ik gebruik mijn auto graag als opslagruimte, onder meer omdat mijn tent te klein is om er bijvoorbeeld kookgerei in op te bergen. En mijn spullen worden er minder snel vochtig. Voor kamperen in Duitsland heb je daarom eigenlijk een grote tent nodig, met aparte compartimenten. De eenvoudige en makkelijk op te zetten koepeltent die ik gebruik, voldoet daar niet.

„Ik vind dat we moeten inspelen op de veranderde wensen”, zegt Dominique Sartore, beheerder van de gemeentecamping in Saint-Jean-en-Royans. Volgens Sartore, die meerdere keren per dag ter inspectie op zijn mountainbike over de camping fietst, is er vooral behoefte aan huisjes. Mensen houden van de gezelligheid van campings, maar ze missen vaak het comfort van een goed bed. „Daarom heeft de gemeente hier zeven zeven houten chalets neergezet.” Volgens hem valt er zo meer geld te verdienen. „Er is veel vraag naar dit soort accommodatie. De huisjes zitten bijna altijd vol.”

Glamping

Een andere manier om de omzet te vergroten is glamping: luxe tenten die al zijn opgezet voor de kampeerders, met alles erop en eraan, zoals bedden, een kookhoek en soms zelfs een eigen wc. In het hoogseizoen betalen gasten grif 100 euro per nacht voor zo’n villatent. Sartore: „Samen met de gemeente werk ik aan een nieuw businessplan. Kampeerders die zelf hun tent meebrengen leveren eenvoudig te weinig op. En ook aan caravans en kampeerauto’s valt weinig te verdienen. Om te overleven moet het echt anders.”

Gelukkig zijn er nog voldoende gemeentecampings die alles bij het oude laten. De naam camping municipal is daarom voor mij een soort keurmerk. Bijna overal waar ik kom, ben ik gecharmeerd door de gemoedelijkheid en de afwezigheid van geldzucht. Geen kermis, maar alleen voorzieningen die je echt nodig hebt. Vooraf reserveren is niet nodig, op de meeste gemeentecampings is altijd plaats. Meestal tik ik op Google Maps camping municipal in en rijd dan naar een van de opties die zich aandienen. Zelden kom ik terecht op een camping waar ik niet wil zijn.