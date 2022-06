Nieuw pianoconcert Firsova bewerkstelligt iets magisch

Klassiek Concertgebouworkest o.l.v. Jakub Hrůša, m.m.v. Yefim Bronfman (piano). Gehoord: 16/6 Concertgebouw A’dam. Herh. 17/6. Inl.: concertgebouworkest.nl ●●●●●

Het Russische componistenechtpaar Elena Firsova en Dmitri Smirnov vestigde zich na de val van de Sovjetunie in Engeland en verwierf daar bekendheid; in Nederland is hun muziek minder vaak te horen. Donderdag ging Firsova’s nieuwe Pianoconcert in wereldpremière in het Concertgebouw, als besluit van de residency van meesterpianist Yefim Bronfman bij het Concertgebouworkest. Van Smirnov stond Pastorale (1975) op het programma: schematisch van opzet, maar fantasievol uitgewerkte natuurmuziek, met een glansrol voor de vogelzang van piccoloïst Vincent Cortvrint.

Het was het eerste concert van het Concertgebouworkest in het Concertgebouw sinds de benoeming van Klaus Mäkelä tot toekomstig chef (het orkest speelde al wel Der Freischütz bij De Nationale Opera). Gastdirigent Jakub Hrusa (40) had de ietwat ondankbare taak na alle euforie over te gaan tot de orde van de dag en deed dat prima, met de Suite ‘Uit een dodenhuis’ van zijn landgenoot Janácek en het Concert voor orkest van Lutoslawski, waarvan hij het imposante slotdeel geweldig op spanning bracht.

Firsova’s Kamerconcert tijdens het Stift Festival 2021:

Het Pianoconcert van Firsova bleek een bijzonder geval. Ze voltooide het in maart 2020, toen haar echtgenoot Smirnov al ziek was; hij overleed een maand later aan corona. Hoewel het volgens de componiste niets van doen heeft met zijn dood, leek de vorm van het werk wel degelijk aangeraakt door het onvoorziene. Na twee bondige deeltjes stevende het af op een onbevredigend einde: goed gemaakt, kleurrijk, bij vlagen origineel, maar ook wat voorspelbaar.

Het derde en laatste deel nam echter de ene na de andere verrassende afslag: feeërieke vioolflageoletten, Alban Berg-achtige zwoelte, koortjes van trombones en hoorns waartegen Bronfman een briljant zwalkend levenslied ontvouwde, het orkest opzwepend tot een collectieve climax. Een uitgesponnen pianocadens greep terug op ideeën uit de eerste twee delen, maar ging ook wonderlijke dialogen aan, bijvoorbeeld met pizzicato celli en bassen. Op dat punt aanbeland had Firsova de tijd stilgezet en iets magisch bewerkstelligd.

