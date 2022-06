Nieuw Hongaars veto tergt EU-landen

De ene hobbel was nog nauwelijks opgeruimd, toen de volgende zich alweer aandiende. Terwijl Polen vrijdag na maandenlang traineren akkoord kon gaan met een toonaangevende nieuwe Europese belastingwet, wierp Hongarije zich onverwacht op als nieuwe dwarsligger. De blokkade is een flinke tegenvaller voor Frankrijk, dat als roulerend EU-voorzitter hoopte het Europees minimum belastingtarief voor multinationals nog deze maand aangenomen te krijgen. Frankrijk spande zich er de afgelopen tijd sterk voor in om de in OESO-verband afgesproken nieuwe wetgeving, die belastingontwijking door grote bedrijven als Google en Amazon mondiaal moet bestrijden, in de Europese Unie doorgevoerd te krijgen.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire toonde zich tijdens de publieke vergadersessie van Europese Financiënministers teleurgesteld over de Hongaarse opstelling. Hij benadrukte dat alle technische details inmiddels al waren afgekaart en sprak de hoop uit dat Hongarije binnenkort alsnog akkoord kan gaan.

De afgelopen weken groeide de druk om de wet aan te nemen vanuit de Verenigde Staten, een belangrijke voortrekker bij de nieuwe belastingwetgeving. Maar de nieuwe vertraging is voor de EU vooral ongemakkelijk omdat het laat zien hoe makkelijk lidstaten wetgevingsprocessen kunnen gijzelen om politieke redenen. Hoewel Polen steeds volhield inhoudelijke bezwaren tegen de belastingwet te hebben, was achter de schermen in Brussel duidelijk dat het veto werd ingezet om een doorbraak te forceren op een heel ander terrein: het goedkeuren van het Poolse plan voor het coronaherstelfonds. Lange tijd weigerde de Europese Commissie daarmee in te stemmen, vanwege zorgen over de Poolse rechtsstaat. Twee weken geleden werd de goedkeuring dan toch gegeven. Dat de Poolse blokkade daarna inderdaad verdwenen is, neemt die verdenking van chantagepolitiek allerminst weg.

‘Opmerkelijk’

Nu wordt gevreesd dat Hongarije hetzelfde trucje probeert uit te halen. Ook het Hongaarse coronaherstelplan zit vast, eveneens vanwege rechtsstaatkwesties. Hoewel minister Sigrid Kaag (Financiën) vrijdagochtend voorafgaand aan de vergadering niet wilde speculeren over de Hongaarse motieven, noemde ze de plotselinge blokkade wel „opmerkelijk”. Zelf verklaarde de Hongaarse minister van Financiën Mihály Varga tijdens de bijeenkomst niet in te kunnen stemmen vanwege zorgen over „stijgende rentes en inflatie” en „verstoringen in aanvoerketens”. „In zulke omstandigheden zou de invoering van de wereldwijde minimumbelasting ernstige schade toebrengen aan de Europese economieën”, aldus Varga.

Het nieuwe Hongaarse veto komt twee weken nadat het land in de Europese Raad ook dwarslag bij een embargo op de aankoop van Russische olie. Uiteindelijk ging het land daarmee wel akkoord, nadat het toezeggingen had gekregen over het dempen van de economische gevolgen voor Hongarije.