Een maand geleden was ik op werkbezoek in Den Haag en liep ik een stukje door de straten. Zes jaar geleden was ik hier ook. Toen en nu – het leken wel twee verschillende steden. Ik weet nog hoe koud de lente van 2016 was. Het Nederlands referendum over de associatieovereenkomst met Oekraïne was in de maak, aangezwengeld door krachten betaald door het Kremlin. Ze speelden in op allerlei angsten waardoor het Nederlandse publiek terugschrok voor nauwere samenwerking tussen Oekraïne en de EU: van vermeende migratiegevaren tot overdreven angst voor handelsconcurrentie.

Dmytro Koeleba is minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne.

Die bangmakerij is na de inwerkingtreding van de associatieovereenkomst ongegrond gebleken. De Oekraïense samenwerking met de EU is voor Oekraïne en Nederland wederzijds voordelig gebleken. Maar op dat moment in 2016 hing de kilte jegens Oekraïne in de lucht.

Wat een andere stad zag ik nu. Vol Oekraïense vlaggen en solidariteit. Het Nederlandse volk heeft de Oekraïners die de oorlog zijn ontvlucht verwelkomd. De Nederlandse regering steunde Oekraïne door voorop te gaan in EU-sancties, gehoor te geven aan de Oekraïense roep om zware wapens en het internationale onderzoek naar oorlogsmisdaden te faciliteren. Nu voelde ik me dankbaar terwijl ik door de straten van Den Haag wandelde.

Tweeslachtigheid

Historische tijden vragen om grote beslissingen. De verlening van de EU-kandidatuur aan Oekraïne deze maand is er zo een. Dit zal Europa als grote speler versterken en een einde maken aan de tientallen jaren van strategische tweeslachtigheid over Oekraïne die tot meer Russische agressie heeft geleid.

Wij beseffen ten volle dat er nog een weg te gaan is voordat Oekraïne aan de criteria van Kopenhagen zal voldoen. Voor ons is de kandidatuur niet meer dan een aansporing om op deze weg door te gaan, geen winnend lot naar een onmiddellijk lidmaatschap. Het kandidaatschap is een politieke stap. Het zal bewijzen wat de laatste maanden zo vaak is gezegd: Oekraïne is onderdeel van de Europese familie.

Een nauwere band met Oekraïne zal ook in het voordeel van de EU zijn. Oekraïne is een sterke militaire macht in de verdediging van de Europese veiligheidsorde. Oekraïne is met zijn hoogontwikkelde IT-sector en levendige ondernemerszin een centrum van innovatie. Oekraïne is een producent van groene waterstof, biogas, wind- en zonne-energie. Oekraïne staat garant voor voedselzekerheid en is een betrouwbare politieke bondgenoot wiens buitenlands beleid volledig aansluit bij de prioriteiten van de EU.

De dag nadert snel dat de Europese Commissie haar conclusies zal publiceren. Hoe dichter we erbij komen, hoe vaker we reserves horen. Wij respecteren de zorgen van de sceptici en luisteren er aandachtig naar. Ik zal de belangrijkste kort bespreken.

Europese integratie

Laten we beginnen met een oud argument dat niet meer opgaat. Jarenlang hoorden we dat het Nederlandse volk de Europese integratie van Oekraïne niet steunde. Dat is niet meer het geval. Uit de laatste Eurobarometer-peiling blijkt dat 66 procent van de Nederlanders de overtuiging heeft dat Oekraïne onderdeel van de Europese familie is en dat 62 procent vindt dat Oekraïne als het daar klaar voor is lid van de EU moet worden.

Ook is ons voorgehouden dat de aanvaarding van de Oekraïense EU-kandidatuur het integratieproces van de westelijke Balkanlanden zou ondermijnen. Maar hier heb ik mijn collega’s in Albanië, Montenegro en Noord-Macedonië naar gevraagd. Zij zijn voorstander van een Oekraïense EU-kandidatuur. We zien elkaar niet als concurrenten. Volgens sommigen eist Oekraïne een snelle weg naar het lidmaatschap. Dat is niet het geval. Oekraïne eist geen bijzondere behandeling. Wij hebben onze aanvraag volgens alle regels ingediend en de vragenlijst snel en grondig ingevuld.

Sceptici noemen ook het gebrek aan hervormingen in Oekraïne. Wij hebben onze problemen en werken aan een oplossing daarvoor, maar ze hoeven ook weer niet onevenredig te worden opgeblazen. Stel uzelf eens de vraag: als de Oekraïense staat zo corrupt was en zo slecht functioneerde, hoe kon dan eind februari zo’n verwoestende klap worden weerstaan?

Oekraïne heeft zeker nog een hervormingstraject voor de boeg. Dat willen wij maar al te graag volgen. De corruptiebestrijding was en blijft voor president Zelensky de hoogste prioriteit. Onder zijn leiding is een aantal kardinale hervormingen doorgevoerd.

Hervormingen

Dankzij een historische landhervorming is de grondmarkt geopend. Een ingrijpende hervorming van de bankensector heeft de macrofinanciële stabiliteit versterkt. De hoogste anti-corruptierechtbank is de laatste schakel in een volledig onafhankelijke corruptiebestrijding en heeft al een aantal hoge functionarissen tot een serieuze gevangenisstraf veroordeeld.

President Zelensky heeft met succes wetgeving tegen oligarchen ingevoerd om de gevestigde belangen eronder te krijgen. Oekraïne heeft een van de meest transparante systemen voor overheidsmaatregelen ter wereld, een bekroond aanbestedingssysteem ProZorro en een geavanceerd niveau van staatsdigitalisering. Oekraïne heeft een eerlijke energiemarkt ingevoerd, volgens de Europese regels en in recordtijd aangesloten op het Europese netwerk ENTSO-E.

De Oekraïense overheid heeft hervormingen doorgevoerd om de levenskwaliteit van de Oekraïners te verhogen en op een rechtsstatelijke basis de veiligheid en welvaart van Europa te bevorderen.

Een politiek besluit om Oekraïne deze maand de EU-kandidatuur te verlenen, zal een impuls tot verdere hervorming geven en betere kansen voor bedrijvigheid en handel scheppen. Het zal een inspiratie zijn voor de Oekraïners en andere Europeanen.

Een afwijzing van de kandidatuur zou daarentegen een verwoestende negatieve invloed hebben op verdere veranderingen, oneerlijk aanvoelen en de Oekraïners laten zien dat ze ongeacht hun verworvenheden nog altijd een tweederangsbehandeling krijgen. Wij willen deze teleurstelling vermijden, omdat die Oekraïne en de EU allebei zou kunnen schaden.

Een EU-kandidatuur voor Oekraïne zal een duidelijke win-win voor beide partijen zijn. De Nederlanders en Oekraïners maken immers deel uit van dezelfde familie – we zijn Europeanen en hechten aan de beginselen waar Europa op berust.

Aanvulling 17/6: De intro boven dit artikel is geactualiseerd nadat het kabinet vrijdagmiddag bekend had gemaakt de EU-kandidatuur van Oekraïne te ondersteunen.