Minister Dijkgraaf laat melding van klokkenluider bij NPO onderzoeken

Het kabinet heeft de Auditdienst Rijk gevraagd om een onderzoek te beginnen naar de klokkenluidersmelding bij de NPO in 2020. Dat schreef minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoek is naar verwachting eind juli klaar.

BNR meldde begin juni dat een klokkenluider, een hooggeplaatste medewerker van de NPO, in de zomer van 2020 vertrouwelijke gesprekken voerde met Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gesprek ging over manieren waarop de publieke omroep regels over salarisplafonds omzeilde. De klokkenluider wist toen niet dat Hammersma een „innige band” had met Shula Rijxman, toenmalig bestuursvoorzitter van de NPO. „Had ik geweten van de privérelatie, dan had ik het gesprek nooit gevoerd”, zei de klokkenluider tegen BNR.

Kamerleden Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt), Caroline van der Plas (BBB) en Wybren van Haga (Groep Van Haga) vroegen het kabinet vorige week om duidelijk te maken wat er precies is gebeurd. Met het onderzoek wil Dijkgraaf hun vragen beantwoorden. „Mijn departement zal volop medewerking aan het opstellen van dit relaas verlenen”, schrijft Dijkgraaf.

Bescherming van klokkenluiders

Mensen die misstanden melden, krijgen bescherming onder de Wet Huis voor klokkenluiders. Daarin staat onder andere dat organisaties een vaste procedure moeten volgen als iemand aan de bel trekt. Het is onduidelijk of dat in dit geval is gebeurd: volgens BNR is er geen vervolg meer gekomen op het gesprek tussen de NPO-klokkenluider en Hammersma.

Omtzigt vindt de wet niet sterk genoeg. „Onder de huidige regelgeving is het voor een klokkenluider weinig aantrekkelijk om een misstand te melden”, schreef hij in april samen met fractiemedewerker Femke Heijmans in NRC. „Vaak leidt dit voor de klokkenluider zelf tot ontslag, eindeloze rechtszaken of intimidatie.” Een initiatiefnota waarmee Heijmans en Omtzigt dat willen veranderen, ligt nu bij de Tweede Kamer.

