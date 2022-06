De avond op het pleintje was warm en licht en zacht. Die ene limoncello, zo net na het afrekenen door onze tafelgenoten onder onze neuzen geschoven om ‘lekker te kunnen slapen in de Uber’ vonden we een zeer ontroerende geste. Ook tijdens het sentimenteel proosten – „wat zijn jullie toch geweldige mensen”, met waterige ogen – ging er geen belletje rinkelen.

Maar de volgende ochtend klingelde er een volledig carillon onafgebroken in onze hoofden.

Wat je dan het beste kan doen is elkaar afwisselen: de een gaat de moshpit in, de ander mag op de slaapkamer een uurtje een broodje zoutvlees eten en voor zich uit staren.

Sarah Sluimer schrijft elke week een column. Ze is de auteur van boeken, essays en toneelstukken.

Deze keer besloot ik, tijdens een plotselinge en wonderlijke ochtendopleving van een minuut of vijf, dat het anders moest. Geen gedraal en gezeur, het zou een bijzonder heugelijke dag worden.

Dus reden we naar Blijdorp, de Rotterdamse dierentuin die alleen al in omvang Artis op een caviahok doet lijken. Vanaf de gigantische parkeerplaats tot aan de ingang voegden we ons optimistisch in een eindeloze stroom mensen. Geen ouders met Arket-truien en veganistensnoeten hier, maar gezinnen in skinny jeans met minimarsen in hun rugzak. We dwaalden door de ondergrondse waterwereld. De blikkerige echo van de miljarden kinderstemmen deed maar een beetje pijn aan mijn hersenstam, want kijk nou toch, wat zwemt die schildpad majestueus over onze hoofden. Bij de zeehonden, die hun vette lijven in het koele water lieten glijden, begon de dorst. En in het Amazonegebied, waar de klamme hitte en de geur van moeraslijken zich als een wurgslang om mijn nek klemde, verlangde ik zodanig naar een fles water, dat ik de kinderwagen zwijgend en met rappe pasjes richting de uitgang begon te manoeuvreren, over een houten bruggetje, ijskoud nagestaard door de gele ogen van een bewegingloze alligator.

„Dit moet in de top vijf giraffenverblijven van Europa staan”, zei ik in een ultieme poging om de moed erin te houden

We vonden een barretje met water en muffins. Overal stonden kluitjes skinny jeans in de schaduw op adem te komen. Na lang zoeken vonden we een stuk decor in de vorm van een Safaritent, waar we met z’n vijven slurpend en kauwend in gingen staan. Ik probeerde mezelf bij elkaar te grijpen, maar voor dit gelukt was, gooide Kaas opeens zijn muffin woedend op de grond, al gillend dat hij eten haat. Ezra begon ondertussen repetitief te eisen dat we naar de apen gingen. Willem snauwde iets tegen mij, ik blies op, helemaal klaar voor een reprimande, maar hij was al aan het lopen. Daar gingen we, met kloppende slapen, via Bokito naar de giraffen, die in een metershoge houten ruimte bleken te wonen. „Dit moet in de top vijf giraffenverblijven van Europa staan”, zei ik in een ultieme poging om de moed erin te houden, maar niemand reageerde meer. Baby Cléo wreef van moeheid haar ogen rood, Ezra hing aan de kinderwagen die daardoor vervaarlijk helde.

„Alleen nog de olifanten en de tijgers, jongens!” riep Willem opeens keihard, terwijl hij met uitgestrekte arm een willekeurige richting op wees.

We marcheerden verder, maar om de zoveel meter bleef een kind als een smekeling aan de kant van de weg zijn armzalig lot bezingen.

Bij een waterfonteintje in de Chinese tuin, waar we onze polsen koelden, spatte ik venijnig plagerig de jongens nat. De stoppen sloegen bij eentje door, ik kreeg een kinderduw, maar wel een erg gemeende.

„En nou is het feest afgelopen”, hoorde ik mezelf zeggen. De weg terug, helemaal via Afrika en Antarctica, legden we stil af.

In de auto keek ik naar de boos slapende achterbank. Alle drie hadden ze de vuisten gebald.

En ik wist: ze ruiken het als hun ouders er niet helemaal bij zijn. Met toewijding kan je niet sjoemelen. Bedwelming betekent de volgende dag straf. En die straf is niet zo zeer de kater, maar de wetenschap dat ontsnappen, al is het maar even, niet meer kan.

„Je suis Bokito”, zei ik, maar ook daar kwam geen antwoord op.