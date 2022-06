Menselijke resten in afgelegen Amazonegebied zijn van Britse journalist

De menselijke resten die woensdag werden ontdekt in een afgelegen Amazonegebied zijn van de vermiste Britse verslaggever Dom Phillips. Dat meldt de Braziliaanse politie vrijdagavond. De gerenommeerde 57-jarige journalist, die onder meer werkte voor The Guardian en The Washington Post, en zijn Braziliaanse gids verdwenen zo’n twee weken geleden terwijl ze op reportage waren in de Javari-vallei, diep in de Amazone nabij de grens met Peru en Colombia. De gids, Bruno Araujo Pereira, is nog niet geïdentificeerd.

De Braziliaanse politie ging al snel na de verdwijning uit van een misdrijf. De zeer afgelegen Javari-vallei is de thuisbasis van inheemse groepen die in hun bestaan worden bedreigd door illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel. Philips deed er verslag van die illegale praktijken en het geweld tegen de bevolking. Dat lijkt hem fataal te zijn geworden. Twee verdachten, die volgens lokale media betrokken waren bij illegale visserij, hebben bekend dat ze het duo om het leven hebben gebracht.

Phillips „voelde grote liefde voor de Amazone en maakte zich ook grote zorgen over het oerwoud”, zei Jonathan Watts, vriend, collega en The Guardian-milieuredacteur eerder in gesprek met NRC. „In het boek dat hij aan het afronden was, wilde hij uiteenzetten hoe de Amazone nog te redden was. Hij had daar ook echt ideeën over.” Op 5 juni vertrokken Phillips en Pereira met een bootje naar het Amazonestadje Atalaia do Norte, maar daar kwamen ze nooit aan.

