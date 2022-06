Filosoof David Chalmers: ‘Leven in de metaverse kan net zo fijn zijn’

Het leven in virtuele werelden zou zomaar héérlijk kunnen worden, denkt filosoof David Chalmers (56). „Je kunt er vliegen. Je kunt ver voorbij de beperkingen van de fysieke wereld.” Als er nieuwe manieren worden uitgevonden om fysieke sensaties virtueel te beleven, krijgen we totaal nieuwe gevoelens en ervaringen, denkt hij.

„De komende decennia gaan we dingen meemaken waardoor we zullen constateren dat die menselijke fysieke vorm vreselijk beperkend was”, betoogt hij tijdens een digitaal videogesprek vanuit New York.

David Chalmers: Reality+. Ww Norton & Co, 544 blz. €20,99

De Australische Chalmers, hoogleraar filosofie aan New York University, is een rockster onder filosofen – vooral dankzij zijn publicaties over het bewustzijn. Maar in zijn nieuwe boek Reality+ verschuift hij de focus van de aard van het bewustzijn naar een andere eeuwige filosofenkwestie: de aard van de realiteit. En dan vooral wat de opkomst van digitale, virtuele werelden daaraan verandert.

Het boek gaat over de grote filosofische vragen die de metaverse oproept, de toekomstige virtuele wereld die volop in aanbouw is. Is de digitale realiteit een échte realiteit? (Ja, volgens Chalmers). Kunnen we eigenlijk wel zeker weten dat de wereld die wij nu ervaren géén simulatie is? (Nee). En: kun je een goed leven leiden in een virtuele wereld? (Ja).

Hij besteedde voor het boek honderden uren in virtual reality en op diverse digitale platforms, volgens hem voorlopers van de metaverse. Hij beschrijft hoe hij in VR de laatste jaren zelf heeft ervaren hoe het is om een vrouwelijk lichaam te hebben, om als een vogel door de lucht te vliegen en om een trip te maken naar Mars. Tijdens de lockdowns kon hij er in VR op los blijven filosoferen met collega’s. En ja, de techniek haperde soms, maar „gaf ons wel degelijk het gevoel een gedeelde wereld te betreden”.

Hij komt in zijn boek tot de conclusie dat de virtuele realiteit veel meer is dan een plek voor escapisme die critici er nu vaak in zien. De grens tussen de fysieke en virtuele realiteit zal de komende eeuw steeds sterker vervagen, totdat het onderscheid geleidelijk aan helemaal kan verdwijnen, denkt hij. „Als mensen voor de keuze komen te staan tussen de virtuele of de fysieke realiteit, zal de virtuele een steeds betere optie worden.” Hoe levensechter die wereld wordt, hoe aantrekkelijker die zal zijn, omdat die meer mogelijkheden biedt, denkt hij.

De uitdaging zit 'm in de belichaming; de sensaties die je krijgt van eten, drinken, seks

Dat heeft volgens Chalmers grote implicaties voor over hoe we over de metaverse moeten nadenken en hoe we die inrichten. VR is geen tweederangswereld, vindt hij, maar zal volgens hem in de komende decennia op veel fronten een gelijkwaardig, betekenisvol en potentieel prettig onderdeel worden van het leven: „Het is niet alsof we verhuizen naar een computerspel, maar naar een nieuw, onbewoond land waar we een nieuwe samenleving kunnen opzetten. Het is geen escapisme maar emigratie.” Wel denkt hij dat de fysieke en de virtuele realiteiten altijd naast elkaar zullen bestaan.

Het is ook géén nep-realiteit, benadrukt Chalmers keer op keer: „Dat iets een simulatie is, maakt het nog geen illusie. Ook als je op een digitale bank gaat zitten, ga je een interactie aan met die bank. Het verschil zit ’m erin dat die interactie via bits verloopt in plaats van via de atomen en quarks van een fysieke bank.” Het is een ándere realiteit, maar nog altijd realiteit. VR rekt de grenzen van de realiteit op.

‘Belichaming’ van het internet

Hij geeft toe dat het onderscheid tussen de beleving van de virtuele en fysieke wereld nu nog behoorlijk groot is. Apple en Meta werken dan wel aan geavanceerde brillen met virtual reality en augmented reality, maar de rijkdom aan zintuiglijke ervaringen van de fysieke wereld blijft voorlopig zeker nog wel buiten bereik.

De grote technologische uitdaging zit volgens Chalmers in de ‘belichaming’ van het internet: „Het ervaren van je eigen lichaam in de digitale wereld: tastzin, het gevoel hebben dat je écht beweegt, de sensaties die je krijgt van eten, drinken en seks.” Als er manieren komen om dingen niet alleen te zien en te horen, maar ook te proeven en voelen in een virtuele wereld, ontstaat er een heel nieuw scala aan sensaties, smaken, belevenissen die we ons nu nog niet eens kunnen voorstellen, volgens hem.

Het wachten is vooral op brein-computer-interfaces: technieken waarmee de digitale wereld rechtstreeks je brein binnenkomt en zo je zintuigen kan beïnvloeden – diverse grote techbedrijven werken daar nu al aan, al is het de vraag of ze ooit zo goed zullen worden als Chalmers suggereert.

Brein-computer-interfaces zullen voor veel mensen een schrikbeeld zijn: ‘The Matrix’, maar dan echt.

„Het probleem van The Matrix is níét dat het een virtuele wereld is. Het probleem is dat het een wereld is waarin mensen worden misleid, gecontroleerd en gemanipuleerd door de machines die de Matrix hebben gemaakt.”

De staat van het internet nu stemt niet per se gerust over de toekomst van virtuele werelden, toch? Bedrijven als Google en Facebook verdienen veel geld met surveillancetechnieken en geavanceerde beïnvloedingsmethodes.

„Er zijn zeker virtuele werelden waarin we worden gemanipuleerd. Maar dat hóéft een virtuele wereld niet te zijn. Virtuele werelden kunnen dystopisch worden, natuurlijk. Maar niet omdát ze virtueel zijn, maar vanwege de manier waarop ze worden ingericht. Ik ben zelf geneigd om te denken dat internet meer goeds dan slechts heeft gebracht. Kijk naar de manieren waarop mensen met elkaar in contact kunnen komen, hoe er nieuwe gemeenschappen ontstaan en floreren. Ik hoop, en denk, dat er verschillende modellen gaan ontstaan in de virtuele werelden die onderdeel van de metaverse gaan uitmaken. Sommige virtuele werelden kunnen helemaal gedecentraliseerd worden, waarin de gebruikers alle macht hebben, sommige zullen wellicht onder overheidscontrole vallen. Er zijn allerlei nieuwe manieren van machtsverdeling mogelijk, de metaverse hoeft niet in handen te komen van twee of drie grote bedrijven.”

Niet alle filosofen die publiceren over de digitale wereld zijn zo optimistisch als Chalmers. De Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han stelt bijvoorbeeld: „De informatisering van de realiteit in bits leidt tot atomisering: tot afgezonderde bubbels waarin geen gedeelde waarheid en werkelijkheid meer bestaan.” Er zit volgens Han iets in bits en bytes, de grondstof van digitale werelden, waardoor die nooit de rijkdom van de fysieke werkelijkheid kunnen benaderen, ook niet als de techniek beter wordt.

Is er niet iets fundamenteel ánders aan een omgeving die is opgebouwd uit bits en bytes?

„ Kijk naar hoeveel nieuwe gemeenschappen er in werelden zijn opgebouwd die bestaan uit bits en bytes. Daarin zijn allerlei gezamenlijke rituelen, is wel degelijk sprake van een gedeelde werkelijkheid. Bijvoorbeeld het platform Second Life: daar zijn de laatste jaren allerlei nieuwe gemeenschapjes ontstaan van mensen met handicaps, die zich daar veel vrijer kunnen bewegen dan in de fysieke wereld. Je hoort nu vaak dat sociale media zorgen voor het uiteenvallen van gemeenschappen. Maar ik denk vooral dat gemeenschappen veránderen.”

Sommige lijken wel degelijk uit elkaar te vallen.

„Ja, breukvlakken tussen bepaalde groepen in de samenleving zijn dieper geworden. Maar er zijn ook allerlei nieuwe groepen ontstaan online: gemeenschappen die veel mensen veel betekenis geven in hun leven. Neem alleen al het contact dat ik vanuit New York kan hebben met mijn familie in Australië. Het ligt dus echt ingewikkelder dan dat virtuele werelden per definitie gemeenschappen aantasten.”

Wat is een betekenisvol leven volgens u eigenlijk precies?

„Dat verschilt sterk per persoon. Voor veel mensen ontstaat betekenis uit relaties, vriendschappen, familiebanden, een gemeenschap, en uit het behalen van prestaties, het afronden van projecten, en het ondergaan van uitdagingen en worstelingen. Een betekenisvol leven is niet hetzelfde als een perfect leven, of een leven zonder lijden. Zelfs een leven vol pijn kan betekenisvol zijn. Voorzover ik kan zien, kunnen al die zaken ook aanwezig zijn in virtuele werelden. Wat ik níet zeg is dat betekenisgeving in virtuele werelden ervoor zorgt dat die altijd béter zijn dan fysieke werelden.”

Maar, zegt hij, dezelfde bandbreedte aan betekenis en waarde is mogelijk in zowel virtual reality als de fysieke wereld. „Het is makkelijk om je te richten op waar het allemaal fout gaat, op wat er allemaal slechter is in de virtuele realiteit. Maar ik zie juist een enorm potentieel.”