Kabinet komt met crisisteam om doorstroom asielzoekers te verbeteren

Het kabinet stelt een „structuur voor nationale crisisbesluitvorming” in om de doorstroom van asielzoekers te verbeteren. Dat hebben minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid, VVD) vrijdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister moet het team op „hoog ambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau” gaan coördineren. Ze zal zelf plaatsnemen in het team, samen met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD), minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA). Afgevaardigden van een aantal andere overheidsorganen, zoals de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, zullen ook meedoen aan het overleg.

Het team komt vrijdagavond voor het eerst bijeen, waarna minister Yesilgöz meer zal toelichten over de opzet. Het is geen unieke stap, benadrukte de minister vrijdagmiddag. „We hebben ook een crisisstructuur gehad met de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de ramp in Limburg. Het betekent onder hoge druk snel besluiten nemen, een andere modus, andere afspraken. Ik hoop dat we daarmee echt een doorbraak kunnen realiseren.”

„Onmenselijke situatie”

De opvang van asielzoekers in Nederland stokt, met het overvol raken van het opvangcentrum in Ter Apel als zichtbaarste gevolg. Daar slapen asielzoekers al enkele nachten op stoelen en in tenten, en nog steeds zijn er plekken tekort. Het Rode Kruis sprak van een „onmenselijke situatie”. De omstandigheden „laten te wensen over”, erkent Yesilgöz in de brief.

Van der Burg zoekt al weken naar opvangplekken bij andere gemeenten, die er maar mondjesmaat bij komen. De 25 veiligheidsregio’s hebben 600 roulerende opvangplekken georganiseerd en het kabinet werkt ook aan grote opvanglocaties met duizend plekken per stuk. Een wet die gemeenten verplicht om asielzoekers op te vangen is in de maak, maar mogelijk pas begin volgend jaar van kracht.

Lees ook de analyse: Er is geen snelle oplossing voor de asielcrisis