Ja, besloot kunstenaar Thomas Thwaites, ik word een geit

Toen hij nog design studeerde aan de kunstacademie in Londen, tien jaar geleden, kocht Thomas Thwaites een broodrooster voor 3,94 pond. Hoe zou het zijn, vroeg hij zich af, om zo’n alledaags en op het oog simpel voorwerp zelf te maken? Maar dan zonder één van de 157 componenten kant-en-klaar te kopen. Hij smolt ijzererts, haalde koper uit lekwater in een oude mijn, maakte plastic uit aardappelzetmeel en bouwde ten slotte iets dat leek op een ongeluk met de kaasfondue.

Zijn broodrooster kostte hem 1.200 pond en je kon er geen brood mee roosteren, alleen verwarmen. Maar The Toaster Project leverde hem veel voldoening op, inzichten over industriële (r)evolutie en over verborgen kosten in de economie. Plus een boek en opdrachten op het snijvlak van kunst, technologie, wetenschap, design en doe-het-zelven.

Kunstenaar Thomas Thwaites met zijn auto, die uit riet wordt gevlochten. Foto Olivier Middendorp

Zo was Thwaites (1980) deze maand in Artis, met zeven andere kunstenaars die elk een eigen project uitvoeren. Op uitnodiging van Machine Wilderness, een ‘artistiek onderzoeksprogramma’ rond de vraag wat het met machines zou doen „als ze in de wereld van planten en dieren konden stappen”.

Of andersom, kon je denken bij Thwaites’ project. Hij verzon The Harmless Car, een onschuldige, ongevaarlijke auto voor inzittenden, medeweggebruikers en het milieu. Basismateriaal: wilgentenen. Dikke voor het chassis, de eivormige carrosserie van sierlijk gebogen dunnere tenen. „Een wonderbaarlijk materiaal”, zegt hij. „Je gelooft gewoon niet dat het zo sterk is, zeker gevlochten.”

Het idee dankt hij aan zijn dochtertje die begon te schreeuwen en schoppen toen hij haar wilde vastgespen in een autozitje. „Ik dacht: misschien heb je wel een punt.” En toen: geen veiligheidsriemen, wat betekent dat? Iets met permanente airbags. Ook de wielen worden ballonnen, denkt hij. Grote canvas ballonnen die heel langzaam draaien. Zo zoek ik een weg rond het probleem.”

Het klinkt methodisch: jezelf een taak stellen, die splitsen in deelproblemen en dan creatief oplossingen zoeken. Maar hoe kom je überhaupt op het idee om een broodrooster te bouwen uit het niets? Of een lieve auto? Of, zijn meest spectaculaire project tot nog toe: zelf geit worden?

Weggalopperen

Het lijkt een kinderfantasie: ik wou dat ik een vogel/dolfijn/leeuwtje was. Voor Thwaites was het ernst. „We weten wat de grote problemen zijn, zonder oplossing in zicht. Ik wilde me even geen zorgen hoeven maken. Dieren maken zich geen zorgen. Het was vluchtgedrag, maar ik wilde dat het meer was dan die droom van weggalopperen. En toen begon het researchproces waar ik altijd zo’n plezier aan beleef: hoe kon ik echt een geit worden?”

Thwaites weigerde zich neer te leggen bij het het ‘nee’ van de experts. Je zult je sleutelbenen breken als viervoeter! Gras eten? Je hebt geen vier magen om cellulose te verteren!

Die nee’s overwint hij tenslotte, met groot fysiek ongemak via een ‘exoskelet’, prothesen en een externe ‘pens’ waarin hij gras uitspuugt en die met een chemische omweg voedingsstoffen produceert. Toch gaat het hem uiteindelijk niet om de fysieke kant van het dier worden, maar om het proces tussen de oren. Zoals een sjamaan hem voorhoudt: wil je echt een dier worden of alleen een dierenpak aantrekken? Zij wijst hem op onderzoek van de Deense antropoloog Rane Willerslev onder inheemse jagers in Siberië. Om succesvol te jagen, worden zij zelf het dier. Niet ‘als het ware’, maar letterlijk één met de eland die ze alleen op die manier kunnen doden.

Thomas Thwaites werkt aan The Harmless Car, een auto gemaakt van wilgentenen.

Foto’s Olivier Middendorp Foto’s Tim Bowditch The Toaster Project

Foto Daniel Alexander De wilgentenenauto van Thwaites, en The Toaster Project.

Foto’s Olivier Middendorp / Daniel Alexander

Thwaites: „Hoe kan het dat ze dat werkelijk geloven? Het antwoord is iets als: hun definitie van wat je bent als persoon varieert met de verbindingen met je omgeving. Dat is iets anders dan onze intern gedefinieerde, cartesiaanse opvatting ‘ik denk dus ik ben’.”

Kun je denken, taal uitschakelen?

„Ik ben inderdaad naar een neuroloog gegaan om te vragen of hij delen van mijn brein kon uitzetten die mij menselijk maken. Antwoord: nee, want dat is wat jou jóu maakt. En toen besloot ik mijn omgeving radicaal te veranderen.”

Hoe?

„Ik ging naar een geitenboer in de Alpen en zei dat ik ‘geïnteresseerd was in geiten’ en bij zijn geiten wilde lopen en eten en slapen. Verbazingwekkend genoeg vond hij het goed dat ik een paar dagen zou blijven. Na de eerste nacht in de stal liep ik met hem en zijn geiten op mijn protheses de steile helling af naar een ander weidegebied. Heel pijnlijk. Ik probeerde te vergeten hoeveel zin ik had in een kop koffie en te genieten van de geur van de andere geiten. Het lukte niet echt. Toch merkte ik dat de geiten na een tijdje minder afstand bewaarden en dat ik, meegrazend, deel was van de kudde.”

En dan maakt hij een fout. Omdat heuvelopwaarts lopen met protheses minder pijn doet dan heuvelaf, blijkt hij opeens op het hoogste punt van de wei te staan, hoger dan alle andere geiten. Die stoppen met grazen. „Het moment in een western waarop de hele saloon zich zwijgend omdraait als de nieuweling door de klapdeuren komt”, schrijft hij in GoatMan, How I Took a Holiday from Being Human. De „allerslechtste geit, het kneusje van de kudde” had de dominante positie ingenomen. Sommige geiten beginnen met hun horens te schudden.

En toen?

„We kijken letterlijk neer op de meeste viervoeters, maar als je zelf op vier voeten staat zijn de kaarten iets eerlijker geschud. Als geiten onderling vechten, doen ze het op een soort rituele manier, niet om te verwonden. Ik zou hebben moeten raden naar de goede hoek voor een kopstoot. Ik had wel een oog kunnen kwijtraken. Eén geit waar ik een beetje een band mee had, heeft me gered. Ik liep achter haar aan en dat haalde de lont eruit.”

Dier worden is een trendje. Charles Foster, een Britse jurist en dierenarts, probeerde te leven als das, otter, vos, hert en gierzwaluw. Hij sliep onder heggen, in wegbermen en bossen om te ontdekken wat het is om niet „visueel” door het leven te gaan, zoals de mens, maar alle zintuigen te gebruiken. Hij at uit vuilnisbakken, at wormen en roadkill. „Daar wen je aan”, vertelde hij in NRC. Ook liet hij zich opjagen door een bloedhond om te voelen hoe het is om een prooidier te zijn. Daar wen je niet aan.

Foto’s Tim Bowditch Foto Tim Bowditch De zelfgemaakte geitenpoten

Foto’s Tim Bowditch Foto’s Tim Bowditch

Hun projecten leverden Foster en Thwaites in 2016 een gedeelde Ig Nobelprijs op, een wetenschapsprijs voor frivool ogend onderzoek dat niettemin tot nadenken stemt. En dan is er nog Geoffroy Delorme die zeven jaar met reeën in een Normandisch bos leefde (L’Homme-chevreuil, in 2021 vertaald als De hertenman). En er is het boek van David Abram, Becoming Animal (2010), een filosofische oefening met als kern dat we de wereld niet zien „zoals ze is”, omdat ons brein alles wat onze ogen zien razendsnel vervangt door abstracte „concepten”.

„Het heeft er ongetwijfeld mee te maken dat we een nieuwe verhouding tot de natuur zoeken”, zegt Thwaites. Wat hij en Foster gemeen hebben, is hun poging de kloof tussen mens en dier te overbruggen. „En we beseffen allebei hoeveel comfort je moet opgeven als je probeert te leven als niet-mens.”

Hoe techniek en natuur elkaar nuttig kunnen beïnvloeden

Machine Wilderness brengt mensen uit kunst, design en wetenschap bijeen om te onderzoeken hoe ontwerpers – onder andere van robotica – zich meer van natuur en landschap kunnen aantrekken. Het is in 2015 opgericht door Zone2Source, een tentoonstellingsruimte in Amsterdam, en Theun Karelse van FoAM. De aftrap vond plaats met een symposium in dierentuin Artis. Acht kunstenaars en ontwerpers doen daar dit jaar in mei en juni een residency. Onder wie Thomas Thwaites met zijn ‘wilgenwagen’. Zijn eerdere Toaster Project is, inclusief zijn gereedschappen, aangekocht door het het Victoria & Albert Museum in Londen. Het Groote Museum in Artis toont onder meer een film over Twaithes. De eindmanifestatie van Machine Wilderness is op 24 juni in het Groote Museum in Artis.

Maar naast het fysieke ongemak bemerkte Thwaites ook „spiritueel ongemak”, zegt hij. „Ik ben niet religieus maar geloof wel dat ik deel uitmaak van iets groters: de vooruitgang van de menselijke beschaving, het idee dat alles uiteindelijk beter wordt en wel door voortschrijdende technologie. Dat is trouwens de kern van Star Trek, waar ik vroeger veel naar heb gekeken. Maar technologie gebruiken om een geit te worden, een nederig leven leiden zonder vooruitgang of doel en daar gelukkig mee zijn – dat is het verwerpen van dat ideaal. Dus: waarom geloof ik er eigenlijk in?

„Mijn bezoek aan de sjamaan en het animisme – het heeft een New Age-kantje, maar het gaat ook over wat het betekent een persoon te zijn. En dat is compatibel met mijn idee van wetenschap. Daar ging mijn project óók over: die twee iets dichter bij elkaar brengen.”

Door dier te worden beter snappen wat het betekent mens te zijn?

„Het begint met een visie, een visioen: Ja, ik ga een broodrooster maken! Ja, ik word een geit! Die visie zet zich vast en ik probeer er in de buurt te komen. Maar er komt een punt waarop je inziet dat dat onmogelijk is. En het eindigt ermee dat je onderzoekt wat er om te beginnen zo aantrekkelijk was aan die visie. Je moet de manier waarop je faalt interessant gaan vinden en dat is weer een middel om iets anders te bereiken.”

Mooi falen?

„Er zit een esthetische kant aan, maar ik weet niet of het echt schoonheid is. Ik hoop dat er ergens betekenis is.”

Hij klapt zijn laptop open en laat een model zien van zijn plantaardige auto, nagerekend door TU Delft. „De optimale spanningslijnen komen precies overeen met de vormen die gebogen wilgenteen toch al willen innemen. Dat vind ik mooi: hoe oude vlechttechnieken en computeralgoritmes samenvallen. Eigenlijk is het logisch: als wilgen buigen in de wind, groeien ze ook zo dat de spanning optimaliseert. En dat voel je weer als je staat te vlechten.”

En dan word je zelf bijna die auto.

„Je hersens worden de auto, ja.”