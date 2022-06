Is de EU wel klaar voor een nieuw rondje uitbreidingen?

Bij alle crises, keiharde conflicten en interne verdeeldheid die de EU de afgelopen 15 jaar teisterden, ging het over één onderwerp nauwelijks: uitbreiding.

Al voor de laatste toetreding, die van Kroatië in 2013, verdween het onderwerp naar de achtergrond. Zeker: het werd af en toe nog wel geagendeerd, vooral door lidstaten in het oosten. Regeringsleiders besteden er eens per jaar een discussierondje aan, vooral met het oog op de westelijke Balkan. Maar nooit werd het onderwerp de afgelopen jaren echt politiek gevoelig.

Met die rust is het na de Russische inval in Oekraïne gedaan. Naast alle andere fundamentele vragen waarmee de EU zich in de nasleep van de inval geconfronteerd ziet, staat ook uitbreiding plotseling weer in het centrum van de belangstelling.

En die discussie gaat verder dan de vraag of Oekraïne wel of geen kandidaat mag worden en aan welke voorwaarden precies moet worden voldaan. Vrijdag gaf de Europese Commissie daarvoor een aanzet, in haar advies Oekraïne inderdaad kandidaat-lid te maken. Voor eventuele onderhandelingen kunnen beginnen, moet het land volgens Brussel wel nog aan een flinke trits voorwaarden voldoen. Voor Moldavië is die lijst voorwaarden nóg wat forser, terwijl Georgië nog veel te doen heeft voordat het überhaupt kandidaat kan worden. Het Commissie-rapport ligt volgende week op tafel als regeringsleiders bespreken of ze zich unaniem achter de nieuwe kandidaten kunnen scharen.

Existentiële vragen

Uitbreiding confronteert de EU ook met existentiële vragen over zichzelf. Voor- en tegenstanders vragen zich af: is de EU eigenlijk wel klaar voor een nieuw rondje uitbreidingen? Zouden de nieuwe én oude kandidaten (vooral landen op de westelijke Balkan) allemaal toetreden, dan zou dat een forse ruk in oostelijke richting betekenen. Een uitbreidingsgolf, vergelijkbaar met die van 2004 toen tien nieuwe lidstaten in een keer toetraden: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Drie jaar later volgden Roemenië en Bulgarije, en in 2013 nog Kroatië.

Het zijn nog altijd die uitbreidingen en het publieke sentiment daarover in veelal West-Europese lidstaten, die politici huiverig maken voor nieuwe toetreders. Ook in de Brexit-discussie in het Verenigd Koninkrijk speelde de snelle groei van de EU en de arbeidsmigratie die daarmee op gang kwam een belangrijke rol. Tekenend was de uitspraak van toen net aantredend voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, die in 2014 sprak van ‘uitbreidingsmoeheid’ en aankondigde dat er in zijn termijn niemand bij zou komen.

Christophe Hillion snuift, denkend aan die opmerking. „Alsof de EU zich zo’n moeheid kon veroorloven!” Hillion is als hoogleraar Europees Recht verbonden aan de Universiteit van Oslo en publiceerde de afgelopen twintig jaar veelvuldig over EU-uitbreiding. In de huidige discussie ziet hij, met enige hoop, voortekenen van een nieuw EU-engagement. Want na het thema jaren te hebben genegeerd wordt de EU nu volgens hem ingehaald door de feiten.

„Als je een geopolitieke speler wil zijn en als EU overleven, dan moet je erkennen dat je verantwoordelijkheden hebt”, zegt hij. „Zodat de west-Balkan niet terugvalt in geweld, of in de invloedssfeer van andere grootmachten komt. En zodat de oorlog in Oekraïne niet uitloopt op iets nog veel vreselijker. Uitbreiding is een van de geopolitieke instrumenten die de EU hiervoor heeft.”

Kopenhagen-moment

Het betekent ook dat op de topontmoeting volgende week een cruciale vraag op tafel ligt. Hillion noemt het een ‘potentieel nieuw Kopenhagen-moment’, verwijzend naar de EU-top in 1993 waar de toenmalige lidstaten de hand uitstaken naar Oost-Europa en vastlegden waaraan nieuwe EU-landen zouden moeten voldoen.

„Dit gaat niet alleen over het kandidaatschap voor Oekraïne: het is een test voor de hele EU, en het politieke project dat ze wil zijn. Als het tegenwicht tegen autoritarisme, met leden die op vrijwillige en democratische wijze besluiten ergens bij te willen horen. Wanneer EU-landen zelfs in oorlogstijd niet in staat zijn zich daaraan te verbinden, zou dat enorm schadelijk zijn.”

Als de EU inderdaad de geopolitieke uitdaging aanneemt en werk maakt van uitbreiding, dan breekt een „existentieel moment” aan voor de Unie, zegt ook Steven Blockmans, onderzoeksdirecteur bij denktank CEPS en hoogleraar externe betrekkingen van de EU in Amsterdam. „De EU moet nadenken over wat voor speler het wil zijn ten opzichte van de onderdanen, de lidstaten, de toedredende landen en de internationale partners.”

Blockmans is vóór uitbreiding. Een analyse waaraan hij bijdroeg, oordeelde in de afgelopen weken al dat Oekraïne en Moldavië in aanmerking moesten komen voor kandidaat-lidmaatschap, maar Georgië nog niet. Blockmans erkent dat uitbreiding een forse ingreep is.

Oekraïne zou wat betreft het aantal inwoners het vijfde land van de Unie worden. Dat heeft onmiddellijk gevolgen voor de stemverhoudingen in de Europese Raad en voor de samenstelling van het parlement. Daarnaast zal de Unie enigszins van karakter veranderen. „Het betekent een groter gewicht voor Oost-Europa. De oorlog heeft die landen al meer in de kijker gezet en dat heeft invloed op het beleid van de Unie als geheel.”

En dan is er het geld. Blockmans: „Het is, gemiddeld gezien, een armer land dan de meeste lidstaten. Er moeten nog meer structurele fondsen die richting uitgaan en landen die netto bijdrage aan het budget zullen wel willen nadenken over de voorwaarden tot toetreding.”

Mochten met Oekraïne inderdaad zeven of acht anderen landen in de komende jaren kwalificeren voor lidmaatschap dan móet de Unie eerst zelf op de schop, stelt Blockmans. „Besluiten over de eigen organisatie, de verdeling van het geld, de grenzen van de EU, de verhouding tot de nieuwe buren, het waarborgen van de waarden van de EU: het zijn allemaal vragen die het existentieel moment tekenen.”

Verdragswijzigingen in de Unie zijn een moeizame aangelegenheid. En ook al hebben het Europees Parlement en een aantal belangrijke leiders als Emmanuel Macron en Mario Draghi opgeroepen tot verdragswijziging, over de hele linie is het animo gering, schat Blockmans in.

Ideeën over hervormingen zijn er genoeg. Je zou het veto kunnen intomen om besluitvorming te versoepelen. Het is al mogelijk om de Commissie in te perken. Nu heeft elk land één Commissaris. De vraag is of je straks met 35 mensen aan tafel ook nog besluiten kunt nemen. Ook het Europees Parlement, dat nu al meer dan zevenhonderd leden telt, zou herzien moeten worden.

Ingrijpende verbouwing

Hillion benadrukt dat vooral de procedure voor uitbreiding moet veranderen. De betrokkenheid van de EU met potentiële nieuwkomers moet volgens hem veel sterker zijn. „We vragen nieuwe lidstaten het volledige regelboek van de EU over te nemen, maar bereiden ze totaal niet voor op wat het betekent om uiteindelijk een lidstaat te zijn en zelf mee te doen aan het nemen van beslissingen.”

De Unie dendert dus af op een existentieel moment waar het gaat om efficiency, de verdeling van macht en geld en het waarborgen van Europese waarden over democratie en rechtsstaat. Toch wordt over de ingrijpende verbouwing nog maar nauwelijks gesproken.

Blockmans: „Dat klopt, maar het speelt in het achterhoofd van alle zittende leden. Ze willen het misschien niet aanraken om politieke redenen. Ze kunnen ook zeggen: de daadwerkelijke toetreding is ver weg, dus we hebben het er nog niet over.”