Internet Explorer (27) was de beste om andere browser te downloaden

Internet Explorer is aan zijn laatste vlucht begonnen. Microsoft heeft woensdag afscheid genomen van zijn browser die ooit voor velen dé poort naar het WereldWijdeWeb was.

Het bedrijf wekte het computerprogramma in 1995 tot leven. Het blauwe e’tje werd de standaard webbrowser van computers die op software van Microsoft draaiden, waardoor het al gauw de meest gebruikte ter wereld werd. Tussen 2002 en 2003 piekte het marktaandeel van Internet Explorer met meer dan negentig procent.

Mijn eerste herinneringen aan Internet Explorer komen uit dezelfde tijd, toen ik als zesjarige op het web surfte met mijn oudere broer. Maar wie wilde genieten van deze revolutionaire tijdsbesteding, moest veel geduld hebben. Want Internet Explorer liep con-stant vast. Woedend en ongeduldig met de computermuis op de tafel slaan werd onderdeel van het internetritueel in vele huishoudens. „Internet Explorer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten”, las je dan op de tientallen tabbladen die je bevroren scherm opvulden.

De beruchte traagheid van de browser was reden voor veel mensen om over te stappen naar nieuwe, snellere concurrenten zoals, Mozilla Firefox (2004) en Google Chrome (2008).

Het kind van Microsoft werd al gauw het sukkeltje van de klas. Computerkenners noemden het de minst veilige software ter wereld. „Een uitnodiging voor hackers en andere digitale criminelen”, werd het genoemd in een artikel uit 2006 van computermagazine PC World. Titel van het artikel: ‘De 25 slechtste tech-producten ooit’.

Ik herinner me nog dat mijn vader iets op de computer wilde opzoeken, en dat vervolgens een dozijn pornowebsites het scherm vulde uit het niets. Met een rode kop moest ik hem zien te vertellen dat ik niet naar allemaal vieze dingen had zitten kijken. Met een klik op de verkeerde website had ik per ongeluk de virusbeerput geopend.

Ook mooie dingen

Al deze negativiteit terzijde, Internet Explorer heeft ook mooie dingen teweeg gebracht. Zoals de vele memes waarin de browser wordt uitgelachen. Het internetjargonwoordenboek Urban Dictionary definieerde Explorer in 2005 als: „Een eenvoudige tool voor Windows XP waarmee de gebruiker naar Mozilla.com kan browsen en de webbrowser Firefox kan downloaden.”

Wanhopig probeerde Microsoft in 2012 nog zijn browser te redden, door de losertitel te omarmen. Het bedrijf lanceerde een webpagina genaamd ‘The Browser You Love to Hate’ waarop de nieuwe Internet Explorer 9 werd gepromoot. In het bijbehorende reclamefilmpje was een jonge man te zien die eerst een hekel had aan Internet Explorer, maar na het gebruiken van de nieuwste versie van gedachte was veranderd. De campagne mocht niet baten. Ook dat filmpje werd belachelijk gemaakt op het internet in vele YouTube-parodieën.

Na 27 jaar heeft Microsoft dan eindelijk zijn kindje laten gaan. Hiermee heeft Internet Explorer zich aangesloten bij de beroemde rock-’n-rollclub van mensen die op hun 27e overlijden, merkt een Twitteraar op. Maar in tegenstelling tot Kurt Cobain stierf de browser ver na zijn hoogtepunt. Vandaag de dag is Google Chrome wereldwijd de meest gebruikte browser.