In Yemandja laten orakelende orishas weinig ruimte aan de kijker

Op het toneel hebben de orishas (spirits) van de Yoruba wel iets van Griekse Goden. Ze smijten met hun superkrachten, zijn niet onfeilbaar, redetwisten graag en putten zich uit in orakel-achtige oneliners. Yemandja, de orisha van het water en de vruchtbaarheid, wordt gespeeld door de Beninese zangeres Angelique Kidjo, associate artist op het Holland Festival. Ze schreef Yemandja, an african fairytale met haar dochter en haar echtgenoot.

Het is een musical met een uitdagend onderwerp: slavernij bezien vanaf de West-Afrikaanse kust, door de ogen van de achterblijvers die wel of niet in verzet komen, die wel of niet profiteren. Yemandja heeft hoofdpersoon Omolola opgezadeld met de gave van het lied, waarmee ze vrede kan brengen, maar die kan ze enkel gebruiken als haar hart zuiver is. Ze raakt vervuld met wraakgevoelens wanneer de vader van haar geliefde, een Braziliaanse slavenhandelaar, het op haar familie heeft gemunt.

Met de stemmen van Kidjo en Briana Brooks (Omolola), redt de muziek de voorstelling. Voor een verhaal waarin Omolola altijd ‘alle kanten ziet’, is de keuze tussen goed en slecht wel erg absoluut en voorspelbaar aanwezig. Bovendien wordt elke plotwending en overpeinzing nog eens expliciet verwoord in liedjes en teksten van de alwetende orisha en de hoofdrolspelers, om maar geen aanwijzing te missen. Het verhaal een ‘sprookje’ noemen, ontslaat je niet van de plicht om de kijker aan het denken te zetten, juist bij zo’n ambitieus en door taboes omgeven onderwerp.

Het is goed mogelijk dat de voorstelling in Amsterdam geen eerlijk inzicht bood. Het decor dat werd ontworpen door Kerry James Marshall, een van de belangrijkste zwarte Amerikaanse beeldende kunstenaars van het moment, ontbrak. De container met decor en kostuums is niet op tijd in Nederland gearriveerd, waardoor de aankleding nu uitermate sober was. Misschien dat zijn inbreng het verhaalprincipe ‘show, don’t tell’ wel op het podium had gebracht. Als het in de eerste scènes over de egungun gaat, een van de meest spectaculaire dans- en maskerade-tradities van West-Afrika, is daar niets van te zien. Maar gelukkig is de muziek er nog, de batá-drums en talking drum wekken de egungun alsnog tot leven.

Musical Angélique Kidjo: Yemandja, An African Fairytale. Gezien: 16/6, ITA, Amsterdam. Herh: 17/6 en 18/6 in ITA. Inl: hollandfestival.nl