In twee uur tijd voor 71 miljoen euro aan kunst verkopen: de Art Basel merkt weinig van oorlog of inflatie

In een jurk gemaakt van rode gasmaskers en over een schouder een Oekraïense vlag bedekt met bloederige handafdrukken liep Olesya Lesnaya dinsdag over de Messeplatz in Bazel. Op de eerste vip-dag van Art Basel, de belangrijkste beurs voor moderne en hedendaagse kunst ter wereld, herinnerde de Oekraïense vluchtelinge de kunstverzamelaars voor het beursgebouw zo aan de oorlog, slechts tweeduizend kilometer verderop.

Ondanks die oorlog, en ondanks de crashende aandelen- en cryptovalutamarkten en de hoogoplopende inflatiecijfers lijkt de kunstmarkt vooralsnog immuun voor onzekerheden. Verwisselde in mei bij de voorjaarsveilingen in New York al voor 2,6 miljard aan moderne kunst van eigenaar, op de eerste reguliere Art Basel sinds het begin van de coronapandemie is de kunsthonger nog niet gestild. De luchthaven van Basel stond voor het eerst in drie jaar weer vol privévliegtuigjes van Amerikaanse en Europese verzamelaars en galeriehouders konden het zich permitteren om belangstellenden slechts een paar minuten bedenktijd te gunnen voor miljoenenaankopen; gegadigden stonden soms letterlijk in de rij.

Meteen na de opening regende het rode stippen. De Zwitserse galerie en kunsthandel Hauser & Wirth verkocht binnen twee uur voor 71 miljoen euro aan kunst; onder meer een grote bronzen spin-sculptuur van Louise Bourgeois van 38 miljoen euro. Volgens de galerie is het daarmee het duurste kunstwerk van een vrouwelijke kunstenaar ooit op deze beurs.

Het ‘nieuwe normaal’ is toch een beetje anders dan het oude normaal, stelde beursdirecteur Marc Spiegler in de aanloop naar het evenement. „Een van de weinige positieve punten van de pandemie is dat goed is gekeken naar kwesties als structureel racisme.” Dat deed de beursorganisatie zelf ook. Onder de 289 deelnemers zijn voor het eerst galeries uit Afrika (Angola en Senegal), en ook staan op de beurs nu galeries uit Saoedi-Arabië en Guatemala.

Bovendien, zei Spiegler, selecteerde de organisatie voor Unlimited, de prestigieuze presentatie met altijd zo’n zeventig XL-kunstwerken, „meer vrouwen, meer kunstenaars van kleur en meer vrouwen van kleur”. Van Bar-thélémy Toguo (Kameroen, 1967) hangen op Unlimited 45 bijzondere, uit hout gesneden portretten van sloppenwijkbewoners uit Douala, een eerbetoon dat aan Afrikaanse koningen was voorbehouden.

Niet altijd pakt het streven naar meer diversiteit zo gunstig uit. Bij veel galeriehouders hangen nogal saaie schilderijen met portretten van donkere mensen. De tegendraadse zwarte Amerikaan David Hammons lijkt op de vercommercialisering van zwarte lichamen en de toe-eigening van zwarte cultuur commentaar te geven. Bij de New Yorkse Mnuchin Gallery staat een traditioneel houten Afrikaans masker dat Hammons heeft bedekt met oranje pigment. De titel, Orange is the new black, knipoogt naar de gelijknamige serie over het vrouwengevangenissysteem in de Verenigde Staten, waar zoveel zwarte Amerikanen in oranje kleding verblijven.

Op Art Basel zijn meer marktontwikkelingen zichtbaar. Toonden de grote kunsthandels op de begane grond van het beursgebouw in het verleden vrijwel uitsluitend gevestigde namen, nu combineren ze hun Picasso’s, Warhols en Basquiats vaak met kunstwerken van jonge, opkomende kunstenaars. Een ontwikkeling die de kleinere galeries op de eerste etage met lede ogen aanzien. Mariane Ibrahim van de gelijknamige galerie in Chicago: „Wij nemen risico door jonge kunstenaars groot te brengen; de mega-galeries doen niet aan luiers verschonen. Als ze nu ook jonge kunstenaars gaan brengen, maken ze het ons moeilijk.

Dat de markt voor NFT’s, de digitale beleggingsobjecten, sinds september bijna volledig is ingezakt, blijkt eveneens in Basel: ze worden vrijwel nergens aangeboden.

Zenuwachtig

De enige Nederlandse deelnemer aan de hoofdbeurs, Annet Gelink van de Annet Gelink Gallery in Amsterdam, noemde de nog tot zondag durende beurs donderdag al volledig geslaagd. „We doen voor de zestiende keer mee. Toch was ik vooraf best zenuwachtig hoe het na de pandemie zou gaan. De Chinese verzamelaars zijn thuis gebleven, maar de Amerikanen en de meeste Europese verzamelaars zijn langsgekomen.” Al zijn haar Amerikaanse klanten door hun mondkapjes soms wel lastig te herkennen, zegt ze met een lach.

Van alle kunstenaars in haar stand verkocht Gelink werk. En niet onbelangrijk: twee musea bestelden de grote video-installatie van de Israëlische kunstenaar Yael Bartana op Unlimited, waarvoor Gelink samen met vier collega-galeries fors investeerde.

Er is meer Nederlands succes. Op Unlimited zijn installaties te zien van Fiona Tan (foto’s) en van beeldhouwer Folkert de Jong (een beeldengroep). De galerie van David Zwirner verkocht op openingsdag aan Europese verzamelaars twee schilderijen van de in Amsterdam wonende Marlene Dumas. Opbrengst: ruim 10 miljoen euro. En elders in de stad, op de diverse satellietbeurzen, deden andere galeriehouders uit Nederland goede zaken. Buiten scheen de zon, maar binnen ook.