In festivaltenten vallen soms druppels neer. Is die zweetregen vies?

Splatsj.

„Gadver!”

Menig festivalganger moet bekend zijn met het zomerse fenomeen. Sta je rond een uur of twee ’s nachts in een snikhete tent te dansen, wanneer het begint te regenen – binnen in de tent. Buiten is er geen wolkje aan de lucht.

De oorzaak is duidelijk: het zweet van de verhitte festivalgangers verdampt, stijgt op naar het dak van de tent, tot het condenseert en als regen neervalt.

Radiozender 3FM plaatste zweetregen in een lijstje met de grootste ‘festivalhorrors’. Maar festivals lijken geen zweetregenmonopolie te hebben: op internet circuleren ook verhalen over nachtclubs met een regenseizoen. Als de zomer maar heet genoeg is, wil zweetregen weleens vallen in warme cafés. Elke druppel gaat gepaard met een kreet van walging.

Hoe terecht is die walging? Wanneer ondrinkbaar zout zeewater verdampt en weer condenseert, ontstaat relatief schoon regenwater. Volgens die logica zou zweetregen hartstikke zuiver moeten zijn. Hoe drinkbaar is zweetregen?

Om te beginnen is normaal regenwater al niet schoon, zegt Jan Peter van der Hoek. Hij is hoogleraar drinkwatertechnologie aan de TU Delft en innovatiedirecteur bij Waternet. „Op het moment dat bijvoorbeeld zeewater verdampt, zal het behoorlijk schoon zijn. Maar de zuiverheid van regenwater wordt heel erg beïnvloed door de lucht waar het door verplaatst. In agrarische gebieden verwacht je stikstofverbindingen zoals ammoniak in de lucht, in stedelijke gebieden met veel industrie vind je meer industriële verontreinigingen.”

Op dit gebied kan zweetregenwater het misschien nog winnen van regenwater: in een festivaltent heeft het nauwelijks tijd om verontreinigingen in de lucht op te pikken. „Maar wat het precies oppikt, is moeilijk te zeggen”, zegt Van der Hoek. „Wat voor verontreinigingen vind je op het doek aan het plafond van de festivaltent?”

„Zweet is op zichzelf niet vies”, zegt Lisa Klous, bewegingswetenschapper bij TNO. Ze stuurt een lijstje op met de samenstelling van zweet, dat ze voor haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam bestudeerde. Het bestaat uit water met een heleboel zouten en mineralen – die niet verdampen en op de huid achterblijven – maar ook relatief grote hoeveelheden ammoniak en ureum. Ureum is een relatief onschadelijke afvalstof van het lichaam, dat voornamelijk via urine maar ook zweet het lichaam verlaat.

Bacteriën op de huid

„Ureum en ammoniak zullen voor een deel met het zweet verdampen, en in zweetregen eindigen”, zegt Van der Hoek. „En daar kunnen gemakkelijk bacteriën op groeien, als het een tijd blijft zitten.”

Zo is zweet van zichzelf geurloos. Het gaat pas ruiken wanneer bacteriën op de huid zich voeden met ureum en ammoniak. Wanneer zweetregen op dansende festivalgangers neerdaalt, zal het dus ook bacteriën op de huid kunnen voeden. Toch wel vies dus, die zweetregen, maar alleen als je bacteriën op je huid de tijd geeft om op te leven.

Inmiddels nemen sommige festivals zelfs maatregelen, vertelt Bente Bollmann, marketingmanager van de festivals Lowlands en Down The Rabbit Hole. „De zweetregen trad vooral op bij de oudere ‘circustype’ tenten; onze modernere tenten hebben er geen last van. Nu wordt er op een andere manier geventileerd. De laatste jaren komt zweetregen niet meer voor.”