Iedereen kreeg les: wat doe je als er een schutter in onze school is?

Komt iemand met een vuurwapen de school in? Over wat je dan moet doen, hebben Sami Smith en Sarah Newman het volgende op hun school geleerd.

Het maakt uit waar in de school je je bevindt. Via het mededelingensysteem van de school wordt verteld waar in het gebouw de schutter zich beweegt – dat wil zeggen: als hij de mensen in het administratiekantoortje niet meteen heeft doodgeschoten. Ben je op een plek vér van de schutter, vlucht. Spring desnoods uit het raam, maar vlucht, en ga naar een plek waar je je telefoon kunt gebruiken. Beter een gebroken been dan dood.

Is de schutter vlakbij en hoor je schoten, barricadeer dan het lokaal. Kijk waar de scharnieren zitten. Aan de binnenkant? Perfect. Knoop je broekriem eromheen, dan gaat de deur moeilijker open. Schuif de tafels voor de deur, twee tafels hoog, vijf tafels breed. Pak dingen om naar de schutter te gooien, zodat die minder goed kan mikken. Boeken, scharen, nietmachines, laptops. Beter je laptop kwijt dan je leven. Als de schutter in verwarring is gebracht, moet de leraar op hem afgaan en proberen zijn wapen af te nemen.

In de herfst van 2018 kregen Sami en Sarah, leerlingen van de Washington High School in het zuidoosten van de staat Iowa, deze lessen voor het eerst. Dat voorjaar hadden de Verenigde Staten net twee geruchtmakende aanslagen op scholen meegemaakt, die de schijnwerper weer eens zetten op scholen en vuurwapengeweld. In Parkland, Florida en Santa Fe, New Mexico, schoten tieners met semi-automatische geweren 22 leerlingen en 5 schoolmedewerkers dood.

Nadien steeg de vraag van scholen naar lesprogramma’s. Het programma dat Sami en Sarah volgden heet ALICE: Alert, Lockdown, Inform, Counter and Evacuate. Alle leraren van de school hadden die zomer training gekregen, waarbij ze de situatie nabootsten met een active shooter – een ‘actieve schutter’ is, aldus het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, „iemand die bezig is met het (pogen te) vermoorden van mensen in een besloten, drukke ruimte”.

Dat eerste jaar kregen de leerlingen van Washington High School twee of drie trainingen. Alle leerlingen – ook de kleuters: lezen konden ze nog niet, maar sinds de training weten ze wel wat te doen als iemand met een vuurwapen de school binnenloopt.

Later kregen de leerlingen meer shooter drills. Vaker dan brandoefeningen, zegt Sarah. Wat zegt haar dat? „Dat we leven in een maatschappij waar de kans dat je omkomt bij een schietpartij groter is dan de kans dat je in een brand sterft.”

Koffietentje

NRC sprak Sami Smith en Sarah Newman in het voorjaar van 2020, in een Italiaans koffietentje op het centrale plein van Washington in Iowa (bijna 7.500 inwoners). Er lag een pak sneeuw en niemand leek zich zorgen te maken over de krantenberichten over een onbekend nieuw virus. Sami was zestien, Sarah zeventien.

Ze hadden net een vraag over vuurwapengeweld gesteld aan de progressieve senator Elizabeth Warren, die toen in Iowa op campagne was als een van de presidentskandidaten voor de Democratische Partij. Ze vertelden haar dat ze zelf training hadden gegeven aan kleuters om hen te leren wat ze moesten doen als een persoon met een vuurwapen het lokaal zou inkomen. Maar niet veel later dwong de coronapandemie de overheid tot vergaande maatregelen en gingen alle scholen dicht. Dat maakte het verhaal ineens ontijdig.

Voormalig scholieren Sami (links) en Sarah, uit Iowa. Foto NRC

Uvalde

De schietpartij op een basisschool in Uvalde, Texas vorige maand gaf het relaas van Sami en Sarah nieuwe betekenis. Juist van deze twee politiek bewuste jonge vrouwen, al aanwezig op een campagnebijeenkomst voor ze zelf mochten stemmen, was het interessant te weten hoe ze erover dachten. „Het is ongelooflijk dat we hier altijd weer op uitkomen”, zegt Sarah, negentien nu. Ze is klaar met school en zou eigenlijk in een crèche hebben gewerkt, als niet haar heup uit de kom was geschoten. Nu ligt ze op de bank bij haar ouders thuis.

De herinneringen aan hun schooljaren in Washington sluiten aan bij wat in Uvalde is gebeurd, en vooral bij de reacties van Republikeinse politici. Een jonge dader, zelf nog maar net van school. De alomtegenwoordigheid van vuurwapens. De nadruk van Republikeinse politici op beveiliging van de school en beslist níét op beperking van vuurwapenbezit, een recht vastgelegd in de grondwet.

Dit is wat ze vertelden.

Sarah: „Washington is een kleine stad. Hier is bijna geen vuurwapengeweld zoals in de grote steden. Nauwelijks geweld in het algemeen, eerlijk gezegd.”

Sami: „Er was een dreigmelding op school in de herfst van 2019, in de homecoming week. Dat is de week dat studenten terugkeren naar hun geboortestad en dan zijn er allemaal festiviteiten, een partijtje football, een parade.”

Sarah: „Op maandag ontdekte iemand een tekst op de wc van school. Dat ‘we iedereen haten’ en dat ‘iedereen zal boeten’. Ze zouden de hele school overhoop schieten. Daarna werden alle evenementen van die week zwaar beveiligd, overal gewapende politieagenten, ook op school.”

Sami: „In de lente van dat jaar was er al een jongen geweest die een pistool naar school had meegenomen. Dat hoorde ik van een vriend aan wie hij het wapen had laten zien. We zijn ermee naar de schoolleiding gegaan.”

Sarah: „Volgens mij wilde die jongen daarmee laten merken dat je hem niet kon koeioneren. Het was net uit met zijn vriendin en hij had het wapen meegenomen om te bewijzen dat hij heus wel iets kon doen als hij dat zou willen.

„Ik was doodsbang en stuurde mijn ouders een sms. Mijn vader stapte meteen in de auto. Hij reed naar de begraafplaats achter school, zodat-ie in de buurt zou zijn als er wat gebeurde. Uiteindelijk heeft de directeur de politie ingeseind en is hij opgepakt. Hij werd veroordeeld tot jeugddetentie en mocht daarna niet meer terugkomen op onze school. Ik weet niet of ik dat nou de goede aanpak vind. Iemand die een wapen meeneemt, moet worden geholpen, niet opgesloten. Hadden we maar goede schoolpsychologen, maar we hebben alleen maar mentoren die je helpen je vakkenpakket te kiezen.”

Sami: „Het zou enorm helpen om met iemand te kunnen praten over je persoonlijke problemen. Ik heb vrienden van wie ik weet dat ze thuis in een rotsituatie zitten. Maar als ik vraag: hee, gaat het wel, dan zeggen ze: ja, ja, het gaat prima. Ze houden alles binnen, omdat ze niet weten of ze je kunnen vertrouwen. Of je misschien iets zou doorvertellen waarna ze voor gek staan.”

Sarah: „Ze willen niet zwak gevonden worden.” Sami: „Ze willen normaal gevonden worden.”

Deuren standaard op slot

Washington Middle School is een zakelijk gebouw, steen, lichte kleur, geen ramen op de begane grond aan de voorkant. De deuren gaan tegenwoordig altijd op slot, zeggen Sarah en Sami. Je moet op een bel drukken, dan kijkt de beveiliger door de camera en laat hij je erin. Maar als iemand naar buiten loopt, kun jij ook zo naar binnen. Leerlingen hoeven hun spullen niet in een kluisje te leggen, ze mogen hun tas meenemen de gangen van de school in.

De school kan je somberder maken, zegt Sarah, die zegt dat ze zelf ook last heeft van depressies en angsten. „Het is geen vrolijke omgeving waar je je gesteund weet.”

Sami: „Je denkt altijd dat mensen een oordeel over jou hebben, dat is gewoon voor iedere scholier zo.”

Sarah: „De pestkoppen pakken kinderen op hun zwakke punten om zichzelf beter te voelen.”

Sami: „Ik had het vooral op de lagere school. Ik werd gepest omdat ik bepaalde allergieën had, omdat ik bruin ben, omdat ik al vroeg een groot meisje was.”

Sarah: „Als je muziekles volgt – ‘band’ heet dat – of toneelklassen, dan vinden ze je een nerd, saai.”

Sami: „Met het koor net zo.”

Sarah: „Ik speel saxofoon.”

Sami: „Ik speel trompet.”

Sarah: „Als je met muziek bezig bent, vinden ze je niet sportief en dus minder interessant. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen. Ook de leerkrachten gaan liever om met de footballspelers en de atleten. Elke dag hebben we mededelingen, die gaan via de luidspreker door de hele school. Iemand wordt gefeliciteerd omdat-ie een belangrijke worstelwedstrijd heeft gewonnen, blablabla. Een tijdje geleden waren leerlingen van onze school geselecteerd voor Honor Band, dat is een gezelschap van de beste muzikanten van de hele staat. Dat is echt bijzonder. Hoorde je niks over bij de mededelingen.”

Sami: „Het zijn allemaal groepjes hier, kliekjes. En dat hangt samen met die vuurwapenincidenten. Mensen die, zeg maar, onderaan de ladder staan op school, die krijgen het gevoel dat ze er helemaal niet toe doen. Dan gaan ze malen, en soms komen ze tot de conclusie dat ze de mensen die hen zo boos maken, uit de weg moeten ruimen.”

Sarah: „Als je naar school gaat en je wordt belachelijk gemaakt en geïsoleerd, is de kans groter dat je wrok gaat koesteren. Scholen met veel kliekjes zijn onveiliger voor kinderen die als gek of zwak worden beschouwd.”

Wapen bij de Walmart

FBI-onderzoek naar schietpartijen op Amerikaanse scholen laat zien dat daders vaak aan depressies lijden en dat 87 procent van hen in de jaren voor hun aanslag te kampten met stress-factoren. Drie van de vijf genoemde factoren gaan over relaties, pesterijen en schoolproblemen.

Sarah: „Degenen die een wapen de school in brengen, zijn meestal leerlingen. Een kind kan zijn vaders pistool uit de garage halen. Hij kan er op straat eentje kopen. En als-ie achttien is, gaat hij gewoon naar de Walmart en na een wachttijd van twee weken heeft hij zijn wapen.”

337 schietpartijen

De schietpartij op de basisschool in Uvalde was, noteerde The Washington Post, de 337ste op een Amerikaanse school sinds 20 april 1999, toen twee leerlingen van Columbine High School twaalf leerlingen en een leraar van hun school doodschoten voordat zij zichzelf van het leven beroofden. Zo’n 311.000 leerlingen zijn op een of andere manier bij die 337 schietpartijen betrokken geweest.

Sarah: „Toen ik als scholier bij de buitenschoolse opvang werkte, heb ik kinderen van vier tot negen jaar active shooter drills gegeven. Dat was hier op school in het gymlokaal. Ze moesten héél stil zijn, maar als iemand met een vuurwapen binnenkwam, dan moesten ze juist heel veel lawaai en gebaren maken om hem af te leiden, en wachten tot een volwassene zou ingrijpen.”

Sami: „Ze zijn zo jong.”

Sarah: „Mijn natuurkundeleraar gaf ons zo’n training. Spring liever uit het raam dan dat je binnen blijft, zei ze. Ze was lijkbleek. Onze lerares Engels heeft ontslag genomen. Ze kon niet omgaan met de angst die de trainingen bij haar opwekten. Ik ken geen leraar die een wapen zou willen dragen in de klas.”

Sami: „De jongens deden natuurlijk heel stom tijdens die trainingen. Grapjes maken: ‘O we gaan er allemaal aan!’ Ik voelde me er alleen maar onveiliger door.”

Sarah: „Elk jaar dat ik hier op school zat, was er een vuurwapenincident. Elk jaar. Toen ik veertien was, schreef iemand online dat-ie tegen onze school was en hij dreigde iets te zullen doen. Het bleek een stelletje populaire kinderen van onze school te zijn, die een nep-dreigement hadden gepost om een andere jongen in de problemen te brengen.”

Sami: „Ik zat toen nog niet op deze school, maar op middle school.”

Sarah: „De gepeste jongen die zogenaamd had gedreigd, kreeg nog de meeste ellende over zich heen. De kinderen die het valse dreigbericht schreven werden nauwelijks gestraft. Eentje moest van het selectieteam van basketbal terug naar het reserveteam. Maar die gepeste jongen werd de rest van zijn schooltijd aangekeken alsof hij toch een gevaar vormde. Ze vonden hem toch al raar.”

Sami: „Ik werd uitgelachen omdat ik én op muziekles zat én goed was in sport. Al mijn sportvriendinnen zeiden dat ik moest ophouden met band. Daar heb ik wel spijt van. Nu ben ik mijn muziekvriendinnen kwijt.”

Sarah: „We missen je.”

Uit een zeldzame samenwerking tussen Republikeinen en Democraten in de Amerikaanse Senaat is zondag een voorstel voortgekomen om vuurwapengeweld tegen te gaan. Tien Republikeinse en tien Democratische senatoren stellen voor grondiger en langer onderzoek te laten doen naar mensen tussen de 18 en 21 jaar die een vuurwapen willen kopen. Veroordeelde plegers van huiselijk geweld zouden geen vuurwapen mogen bezitten. Staten zouden vrij moeten zijn om zogenoemde ‘rode-vlagwetten’ in te voeren, waarmee de politie gemakkelijker wapens in beslag kan nemen van personen die zij gevaarlijk acht. Ook wordt in de wet geld vrijgemaakt voor de beveiliging van scholen en voor geestelijke gezondheidszorg. De voorstellen van de Senaat gaan veel minder ver dan de wet die het Huis van Afgevaardigden vorige week heeft aangenomen. Die verbiedt de verkoop van semi-automatische wapens aan mensen jonger dan 21 jaar. Maar het grote verschil is: de Senaatswet maakt wél kans te worden aangenomen met de vereiste meerderheid in de Senaat, het voorstel uit het Huis niet.