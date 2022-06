Hoe ver mag het radicale boerenprotest gaan? De politiek worstelt met die vraag

Geen nieuwsdag zonder boerenophef. De berichten over incidenten rond demonstrerende boeren volgden elkaar afgelopen week in hoog tempo op. Vorige week vrijdag rukten boeren met trekkers op tot vlakbij het huis van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD). In de Achterhoek blokkeerden boeren dinsdagavond het spoor waarover dieseltreinen reden die stikstof uitstoten. De ChristenUnie maakte woensdag bekend een bezoek van landbouwminister Henk Staghouwer aan een boer in Renswoude af te zeggen. Boer Jos Verdam had vanwege de komst van Staghouwer veel „intimiderende berichten” ontvangen. „Ik vrees voor wat er op mijn erf gebeurt als we dit door laten gaan”, verklaarde Verdam.

Radicaliseert het boerenprotest steeds verder, en moet de politiek hier harder tegen optreden? Regeringspartij D66 vindt van wel. Fractieleider Jan Paternotte zwengelde deze week bij het Vragenuur in de Tweede Kamer de discussie aan over „extremistische boeren” die „intimidatie niet schuwen”. „Je ziet het steeds erger worden”, zegt hij in een toelichting. „In appgroepen worden adressen van politici uitgewisseld, ze worden thuis opgezocht, wegen worden met trekkers geblokkeerd, dranghekken omver gereden.”

Op rechts vinden partijen het wel meevallen. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging wijst erop dat Nederland zo’n vijftigduizend boeren telt en dat de meeste boeren, ondanks hun boosheid over de stikstofplannen, „netjes op hun erf blijven”. Van der Plas vindt dat boeren door D66 over een kam worden geschoren. „Alsof iedere boer op een trekker meteen een terreurboer is.”

Ze nam op televisie direct afstand van het huisbezoek door boeren aan minister Van der Wal. Eerder maakte ze er in de Kamer wel een punt van dat D66-politicus Rob Jetten in oktober 2020 niet zou zijn bedreigd toen vijf boeren hem thuis een voedselpakket kwamen brengen. Moeten dit soort acties nu wel of niet kunnen volgens haar? „Ik vind dat Jetten toen feitelijk niet werd bedreigd. Maar ik neem ook duidelijk afstand van boeren die politici thuis opzoeken. Ik vind dat dat niet kan, dat heb ik al duizend keer gezegd. Dat levert mij trouwens ook weer geïrriteerde reacties van bepaalde boeren op.”

Het demonstratierecht is een groot goed, maar bij intimidatie en geweld moet heel radicaal een grens worden getrokken

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop, wiens partij ook veel agrariërs in de achterban heeft, ziet net als Paternotte dat „radicale elementen onder de boeren bereid zijn heel ver te gaan”. Bisschop vindt bedreigingen „altijd af te keuren, ook al word je nog zo onrechtvaardig behandeld”. Want ja, dat gebeurt nu wel met de boeren, vindt Bisschop. De boeren hebben zich volgens hem altijd aan alle regels gehouden en worden nu door rechterlijke uitspraken en kabinetsplannen in hun bestaan bedreigd. „Dan snap ik dat je in beweging komt. Of willen we een Toeslagenaffaire 2.0?”

Bloemetje voor de schrik

Bij het CDA werd het boerenprotest deze week plots een interne kwestie. RTL Nieuws onthulde dat een actief CDA-lid, de Elburgse melkveehouder Wim Bonestroo, voorop reed bij het trekkersprotest richting de woning van Van der Wal. Bonestroo bleef de actie achteraf verdedigen. Hij bracht Van der Wal nog wel een bloemetje voor de schrik. Een woordvoerder van het landelijk partijbestuur zegt dat partijvoorzitter Hans Huibers telefonisch met Bonestroo heeft gesproken. „De voorzitter heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat dit niet past bij het CDA.” Bonestroo kan voorlopig lid blijven; of gedreigd is met een royement bij nieuwe incidenten wil het CDA niet zeggen. „Over de inhoud van het gesprek doen we verder geen mededelingen.”

Als het aan D66 ligt, worden CDA’ers als Bonestroo in de toekomst door de politie beboet, opgepakt of strafrechtelijk vervolgd. Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie, VVD) zei deze week in de Kamer dat het „moreel onacceptabel” is dat de boeren zijn collega Van der Wal thuis hebben opgezocht, maar dat zij geen strafbare feiten hadden gepleegd. De Partij voor de Dieren vindt de voortdurende dreiging met tractoren ook „ernstig en intimiderend”, zegt Kamerlid Frank Wassenberg. „Het demonstratierecht is een groot goed, maar bij intimidatie en geweld moet heel radicaal een grens worden getrokken.” D66-fractieleider Paternotte denkt dat „veel mensen het gevoel hebben dat er een soort status aparte geldt voor demonstrerende boeren”. Hij wil daarom dat het kabinet onderzoekt of manifestaties in de privéomgeving van bestuurders of politici kunnen worden verboden.

SGP’er Bisschop is verbaasd dat D66 de kant van het verbieden op wil gaan. „Ik hoor hier een pleidooi voor op voorhand stevig ingrijpen bij demonstraties. D66 zit opeens volledig op de lijn van repressie; normaal is het altijd vrijheid, blijheid.” Bisschop ziet „stuitende selectieve verontwaardiging” – hij hoort D66 en linkse partijen zelden als dierenactivisten een boerenerf betreden of de klimaatactivisten van Extinction Rebellion kruispunten blokkeren. Wassenberg van de Partij voor de Dieren vindt die acties „niet te vergelijken” met die van de boeren. „Ik heb klimaatactivisten nog nooit iemand zien bedreigen of geweld zien gebruiken.”

Protest op de Veluwe

Woensdag houden boeren weer een groot protest tegen de stikstofplannen. Eerst zouden ze weer met trekkers naar Den Haag komen, nu is de officiële protestactie op de Veluwe. Organisator Agractie liet deze week weten dat dit besloten is omdat veel boerenorganisaties liever „een positief getoonzette manifestatie” wilden. Caroline van der Plas is daar blij mee. „Ik vind dat boeren met veel meer publieksvriendelijke acties moeten komen, van gratis voedsel uitdelen bij supermarkten tot groente en fruit langsbrengen in verpleeghuizen. Zo kun je ook je boodschap tegen de stikstofplannen kwijt.”