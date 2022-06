Hockeyer Jorrit Croon gaat bij het Nederlands team mee in de hoogste versnelling

Geen alcohol meer. Vaker naar de sportschool. Een grote, beschermende handschoen om de linkerhand. En fulltime professional. Als het aan hockeyer Jorrit Croon (23) ligt, is dit voor alle Nederlandse internationals de komende jaren het recept om eindelijk weer eens een mondiale titel te winnen.

De middenvelder van Bloemendaal, al jaren een van de beste, en met ruim veertigduizend volgers op Insta-gram ook een van de populairste hockeyers van Nederland, wil zich graag uitspreken. Croon heeft, zegt hij aan de vooravond van twee wedstrijden in de Pro League tegen India steeds meer „schijt” aan wat andere mensen van hem vinden. Hij is onder leiding van bondscoach Jeroen Delmee een van de gezichten van het ‘nieuwe Oranje’. De compleet afgestofte en gerenoveerde Nederlandse hockeyselectie is op hem, en beoogde leiders als Thierry Brinkman (27), Thijs van Dam (25) en Jonas de Geus (24) na, volledig vernieuwd.

Dat Van Dam en hij nooit alcohol drinken, is iets om trots op te zijn en om uit te dragen naar de andere internationals. Croon vindt dat alcohol er gewoon niet bij hoort als topsporter. „Ik wil een rolmodel zijn voor de jeugd. Laten zien dat je lichaam tot heel veel in staat is als je niet drinkt en gezond eet. Ik merk dat het verslavend werkt. Ik wil nu alleen maar nóg fitter, nóg beter worden”, zegt hij. Alleen als Nederland in januari wereldkampioen wordt in India, zal hij zichzelf een biertje gunnen.

„Reken maar dat hij last heeft van groepsdruk om wel te drinken”, zegt Rick Mathijssen, coach van Bloemendaal. „Maar Jorrit heeft zich voorgenomen om topsporter te zijn, in hart en nieren. Hij laat er heel veel voor. Hij wil met Oranje een echt grote prijs winnen. Dat soort kartrekkers en boegbeelden heeft het Nederlands team nodig, in plaats van corpsballen, zoals het ooit was.”

Pielen in de woonkamer

Croon is met zijn beeldschone dribbels een blikvanger, al sinds hij begon te pielen in de woonkamer bij zijn ouders en de hockeybal kundig langs plantenbakken navigeerde. De jongen met het fijne gezicht en de blonde lokken werd in 2016 de jongste Nederlandse olympische hockeyer ooit, toen hij als zeventienjarige meeging naar de Spelen van Rio de Janeiro. Dankzij een flitsend optreden in Brazilië werd hij een hype in het hockey. Hij kreeg veel aandacht, maar worstelde met zijn nieuwe status. Croon werd gepasseerd voor het WK in 2018. Door een blessuregeval mocht hij alsnog mee naar India. Sindsdien is de technicus niet meer weg te denken uit de Nederlandse selectie.

Maar net als zijn teamgenoten was Croon vorig jaar op de Spelen van Tokio een schim van zichzelf. Nederland stelde teleur en werd na een abominabele poulefase in de kwartfinale uitgeschakeld door Australië. „Begraven en wegstoppen”, dat was de manier waarop Croon probeerde die olympische teleurstelling weg te drukken.

Hockeybondscoach Jeroen Delmee: ‘Het is goed dat het een keertje zo fout is gegaan’

Na het vertrek van Max Caldas, die van 2014 tot en met 2021 bondscoach was, waait er volgens Croon „een frisse wind” bij het Nederlands elftal, dat onder leiding van Delmee boven verwachting presteert. Met tien overwinningen en twee gelijke spelen is de start onder de nieuwe bondscoach indrukwekkend, met de kanttekening dat er nog geen groot toernooi is gespeeld en er nauwelijks druk op de spelersgroep staat.

Volgens Croon heeft er „een metamorfose” plaatsgevonden. „De hele dynamiek is veranderd. Er is een positieve vibe. Jeroen is ook hartstikke eerlijk en duidelijk.” Zelf kreeg Croon van Delmee de boodschap mee dat hij „meer impact” moest hebben tijdens wedstrijden. „Jeroen zegt vaak: hockey is een sprinting game. Alles gaat in de hoogste versnelling.”

Croon moest mee in de nieuwe filosofie van Delmee, maar de middenvelder weet zich goed te handhaven omdat hij fysiek veel sterker is geworden. Die gedaantewisseling ‘dankt’ hij aan een Pro League-wedstrijd in 2019 tegen wereld- en olympisch kampioen België. In het Wagenerstadion kreeg hij een enorme beuk van de Belg Simon Gougnard, waarna hij met een schouderblessure maandenlang aan de kant stond.

Tik op de vingers

Croon nam zich voor om zijn lichaam zo sterk te maken dat niemand hem meer omver kan kegelen. „In Rio was ik een mager ventje van 70 kilo. Afgelopen zomer woog ik 84 kilo, met een lager vetpercentage. Ik ben sneller en heb meer inhoud. Daar heb ik heel hard voor gewerkt”, zegt Croon, die een van de weinige fulltime profs in het hockey is.

Thierry Brinkman, aanvoerder van het Nederlands team, stelt vast dat Croon afgelopen jaar „écht goed” is geworden. „Groot. Sterk. Een atleet. Enorme power. Dat combineert hij met de kwaliteit die hij al had. Jorrit kan zo goed pielen. Hoe hij dat doet, is uniek. Hij heeft macht over de bal.”

Hij doet nu „trucjes op het juiste moment”, zegt Croon daar zelf over. „Vroeger deed ik trucjes om het publiek te vermaken.”

Ook een teken van professionaliteit is de handschoen waarmee Croon sinds een paar maanden speelt. Van oudsher is dit hockey-accessoire voorbehouden aan bikkelharde verdedigers, maar Croon kreeg in januari tegen Zuid-Afrika, in zijn 99ste interland, een harde tik op zijn vingers waarna hij een deel van de wedstrijd miste. Delmee vond dat hij zijn linkerhand moest gaan beschermen. Ook omdat je met een handschoen aan beter kunt verdedigen en meer durft als je een duel aangaat.

Dribbelaar Croon met een handschoen: treffender kan het nieuwe tijdperk van de Nederlandse hockeyploeg niet worden samengevat.