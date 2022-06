Het coronaspook is terug: opnieuw annuleringen in de cultuursector

Sommige fans stonden maandag al klaar in de Johan Cruijff Arena voor het concert van The Rolling Stones. Frontman Mick Jagger ontdekte pas in het stadion dat hij corona had; het concert werd last minute afgeblazen.

Het advies is nog steeds: bij besmetting thuisblijven tot je geen klachten meer hebt. Dit zorgde recent in de cultuursector voor meerdere annuleringen: The murder of Halit Yozgat op het Holland Festival bijvoorbeeld, de Rigoletto door Camerata de’ Bardi in Nijmegen en twee voorstellingen op theaterfestival Oerol.

Nog voordat de festivalweek op Terschelling van start ging, kreeg Oerol te horen dat een act niet door kon gaan vanwege corona. „Ik hield gelijk mijn hart vast”, zegt Siart Smit, algemeen directeur bij Oerol. Binnen de organisatie werden direct maatregelen genomen: alleen de mensen op kantoor die er echt moeten zijn, in je eentje in de auto zitten en overal weer desinfectiepompjes. Smit: „Later in de week bleek ook een tweede act te kampen met besmettingen binnen het gezelschap. Daar is het gelukkig bij gebleven.”

Verzekeren

Is het, nu corona terug lijkt van weggeweest, alweer tijd voor maatregelen? „Tivoli heeft nog geen annuleringen gehad vanwege een coronabesmetting, maar deze week hebben we wel ons coronateam paraat gezet, mochten we weer maatregelen moeten nemen”, zegt Jeroen Bartelse, algemeen directeur van TivoliVredenburg.

Dit soort annuleringen zijn volgens hem vrijwel niet te verzekeren, en garantieregelingen gaan alleen op als overheidsmaatregelen voorstellingen onmogelijk maken. Wanneer een concertzaal een optreden niet door kan laten gaan vanwege een coronageval, moet de organisatie dat zelf oplossen. „Meestal proberen we het concert te verzetten, zoals dat voor corona ook het geval was.”

Als optredens niet door konden gaan als gevolg van overheidsmaatregelen, kreeg de organisatie een deel van de schade vergoed. Dat is inmiddels één garantieregeling geworden (het waren er twee) die nog tot september loopt.

Bente Bollmann, marketing manager van Lowlands en Down the Rabbit Hole „wil niet speculeren over eventuele gevolgen van een nieuwe coronagolf”. De twee festivals kregen nog geen afzeggingen die te maken hebben met corona.

Volgens Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) valt het tot nu toe ook mee met de afgelastingen vanwege corona: „Een enkele keer gaat een optreden niet door. Maar ik hoop zó dat dit overwaait.” Jacob van der Vlugt, manager pers en pr van Het Concertgebouw Amsterdam, beaamt dit: „Wij hebben afgelopen week helemaal geen afzeggingen gehad. Sinds de cultuursector weer open is, hebben we twee keer een optreden moeten verzetten.”

Het concert van The Stones is ook verplaatst en vindt binnen een maand alweer plaats, op 7 juli.