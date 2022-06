Voor Janneke was dit hét aspergegerecht van 2014, bij ons thuis is het sindsdien elk jaar het culinaire hoogtepunt van het aspergeseizoen. We wonen in een Limburgse aspergeregio waar asperges voornamelijk op klassieke wijze worden bereid, met gesmolten boter, gekookte ham en eieren. Het alternatief van Janneke is geniaal in zijn eenvoud en effect.

De dragonboter en ingekookte kippenbouillon voegen onweerstaanbare smaakcomponenten toe die we in combinatie met asperges nog niet kenden. Dankzij de ovenbereiding worden de stengels licht geroosterd: in deze gekaramelliseerde status zijn ze nog lekkerder. Alleen de oventijd is langer, met dank aan de dikke asperges uit onze regio. Volgens het recept moet de dragon door de boter worden geprakt en daarna over de asperges in een ovenschaal verdeeld, hetgeen met een hoop gepruts gepaard gaat. Je kunt ook de boter in de kippenbouillon smelten, pan van het vuur af, dragon toevoegen en dan over de asperges schenken. Halfzacht gekookte eitjes erbij en je eet vorstelijk, de koningin van de groente waardig.