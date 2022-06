Gasprijzen stijgen na verder dichtdraaien Nord Stream I

Rusland draait de gaskraan naar Europa verder dicht. Op de dag dat het drietal Olaf Scholz, Emmanuel Macron en Mario Draghi bij Volodymyr Zelensky op bezoek waren in Kiev, meldde de Duitse netbeheerder dat de hoeveelheid gas die door de pijpleiding Nord Stream 1 Duitsland bereikt, tot 40 procent van de maximale capaciteit is gereduceerd. Op woensdag vloeide er al maar 59 procent door de pijpleiding. Ook in Italië, Frankrijk, Oostenrijk en Slowakije kwam minder gas aan dan gebruikelijk.

Het Russische staatsconcern Gazprom verklaarde dinsdag dat de haperende gasleveranties door Nord Stream 1 te wijten zijn aan een uitblijvende levering van Siemens. Het Duitse bedrijf zou in Canada onderhoud plegen aan turbines voor in de pijpleiding, die vanwege Canadese sancties niet terug naar Rusland gestuurd kunnen worden.

De Duitse minister van Economie en vicekanselier Robert Habeck (Groenen) noemde op woensdag de verklaring van Gazprom een smoes – volgens Habeck was dat onderhoud pas voor dit najaar gepland. „Het is duidelijk de bedoeling […] om de prijzen verder op te drijven.” Daar slaagde Gazprom in ieder geval in: donderdag steeg de prijs voor gas tijdelijk tot bijna 150 euro per megawattuur, in de loop van de dag daalde de prijs weer naar 120 euro per megawattuur, altijd nog circa 35 euro meer dan begin deze week. Robert Habeck riep op om energie te sparen: “Ieder kilowattuur helpt in deze situatie”, zei Habeck in een video die hij plaatste op Instagram. Tegelijkertijd verzekerde hij dat er geen acute tekorten dreigen, ook als er nu een hoge prijs moet worden betaald.

„Catastrofe” voor Duitsland

De Russische EU-ambassadeur Vladimir Tsjizjov zei donderdag tegen het Russisch staatspersbureau Ria Novosti dat als de turbines niet terugkomen uit Canada, de aanvoer door de pijpleiding Nord Stream 1 geheel stil kan komen te liggen. Volgens Tsjizjov zou dat een „catastrofe” voor Duitsland zijn.

Vertegenwoordigers van de Duitse industrie hebben in de afgelopen maanden vergelijkbare termen gebruikt om het scenario te schetsen waarin Duitsland geen gas meer uit Rusland krijgt, bijvoorbeeld vanwege een gasboycot. Ook kanselier Olaf Scholz verdedigde zijn weigering mee te gaan in een Europese gasboycot steeds met het argument dat het te schadelijk zou zijn voor de Duitse economie. Volgens veel toonaangevende economen zou het wel meevallen: uit onderzoek zou blijken dat de recessie als gevolg van een gasembargo beperkt zou blijven tot maximaal 3 procent.

Nu draait Rusland zelf de gaskraan mondjesmaat dicht, mogelijk uit berekening dat de stijgende gasprijzen de verminderde afname uit Rusland zullen compenseren. Duitsland reduceerde sinds het begin van de oorlog de gasinvoer uit Rusland van 55 procent naar 30 procent. Maar door schaarste maakt Duitsland dit jaar vermoedelijk meer geld naar Rusland over dan ooit; volgens berekeningen betaalt Europa in totaal 1 miljard per dag aan Rusland voor energie sinds begin van de oorlog.

Volgens Robert Habeck wil Rusland Europa met de stijgende gasprijzen uit elkaar spelen. „Dat mag hem [Poetin] niet lukken”, aldus Habeck.