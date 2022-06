Franse bank aast via overname ABN Amro op grotere aanwezigheid in Nederland

Wordt het voormalige Fortis veertien jaar na een mislukte overnamepoging alsnog eigenaar van ABN Amro? Zover is het nog lang niet, maar vrijdag werd bekend dat het Franse BNP Paribas – waartoe Fortis nu behoort – met het Nederlandse ministerie van Financiën om tafel heeft gezeten om te praten over een mogelijke overname van de bank.

De Nederlandse overheid heeft de Fransen daarbij te kennen gegeven op dit moment niet open te staan voor een verkoop van ABN Amro. Maar opmerkelijk is het wel: het Belgische Fortis nam in 2007 samen met Banco Santander en Royal Bank of Scotland ABN Amro over. Toen Fortis aan het begin van de financiële crisis in de problemen kwam, sprong de Nederlandse overheid in en kreeg het ABN Amro in handen. De Belgische tak van Fortis ging in 2009 naar BNP Paribas.

De Nederlandse overheid bracht ABN Amro daarna vanaf 2015 in stapjes terug naar de beurs, maar heeft momenteel nog altijd 56,3 procent van de aandelen in handen. Minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) zei eerder dit jaar dat ze de NLFI, de stichting die de deelnemingen van de Staat in financiële instellingen beheert, had gevraagd te bekijken op welke manier het belang in de bank verder kan worden afgebouwd.

Volgens Bloomberg, dat het bericht over de interesse van BNP Paribas als eerste bracht, hebben zich nog meer geïnteresseerden in ABN gemeld bij het ministerie. Of ze net als BNP Paribas zijn langsgekomen bij de Nederlandse Staat, is niet duidelijk.

Een van de grootste banken van Europa

Mocht BNP Paribas de interesse toch willen doorzetten en het ministerie staat open voor onderhandelingen, dan zou ABN Amro kunnen opgaan in wat momenteel een van de grootste banken van Europa is. De Franse bank had eind 2021 een balanstotaal van 2.521 miljard euro. Ter vergelijking: ING had op dat moment ruim 937 miljard euro op de balans staan, ABN 395 miljard euro.

Maar belangrijker: Paribas heeft ruimte om te investeren. Europese banken nemen de laatste jaren afscheid van het idee dat ze overal in de wereld actief moeten zijn. BNP vormt daarop geen uitzondering: het verkocht eind vorig jaar haar Amerikaanse onderdeel Bank of the West om zich meer op Europa te gaan richten. De overnamesom van 16,3 miljard euro gebruikt het bedrijf onder meer om eigen aandelen in te kopen, evenals om te investeren.

Voor ABN Amro geldt eveneens dat zij zich minder als wereldbank is gaan afficheren. Op het hoogtepunt, in 2006, telde het concern liefst 4.500 vestigingen die waren verspreid over 53 landen. Na de kredietcrisis in 2008 en 2009 namen banken langzaamaan afscheid van het idee overal ter wereld actief te willen zijn. Twee jaar geleden liet topman Robert Swaak weten in te grijpen bij de internationale zakentak. Het leidde tot de sluiting van kantoren in onder meer de VS, China en Australië.

Het moet ervoor zorgen dat ze meer verdienen op elke euro die ze investeren.

BNP Paribas heeft op dit moment al een stevige poot op de Nederlandse markt. De bank heeft al tussen de 1.200 en 1.300 medewerkers in dienst in Nederland en was daarmee naar eigen zeggen de grootste buitenlandse bank.

In 2018 werd bankier Geert Lippens aangesteld om de Nederlandse tak te gaan leiden. Hij kreeg als opdracht mee om jaarlijks 6 tot 7 procent omzetgroei te realiseren, iets wat afgelopen jaren ook lukte. „Voor BNP Paribas is het een uitgelezen regio om in te investeren, niet in de laatste plaats in Nederland”, zei hij twee jaar terug in het FD. „Er zit heel veel rijkdom in deze corridor, veel industrie en bedrijvigheid.”

Toch was het met de lage rente de afgelopen jaren voor banken ook steeds lastiger geworden om nog forse inkomstengroei te realiseren door bijvoorbeeld kredieten te verkopen. Marges staan onder druk, wat overnames en fusies in de hand kan werken. Toch gebeurt dat de laatste jaren maar nauwelijks: Commerzbank en Deutsche Bank spraken enkele jaren terug over een samengaan, maar tot concreet resultaat leiden die gesprekken niet.

De ECB liet eerder weten het samengaan van banken toe te juichen. „Als wij meer naar ons toe willen trekken zullen we dus ons marktaandeel moeten verhogen”, zei BNP-directeur Nederland Lippens daar toen over.

Paribas

BNP heeft naast de bancaire tak ook een eigen leasemaatschappij, Arval. Het wereldwijde onderzoekscentrum daarvan zit al in Nederland. Lippens noemde Nederland op de eigen website een goed testland voor allerlei duurzaamheidsinitiatieven van de bank. „Het is niet te klein, maar ook niet te groot.”

De Franse bank kent naast de huidige aanwezigheid overigens nog een sterke link naar Nederland. Paribas, of voluit de Banque de Paris et des Pays-Bas, komt voort uit een fusie in 1872 tussen verschillende banken, waaronder een Amsterdamse bank. Toen het Franse Société Générale in 1999 Paribas wilde overnemen, ontstond een biedingsstrijd met BNP. Een jaar later was het samengaan van de twee een feit.

De belegger ziet een overname van ABN Amro door BNP Paribas wel zitten, zo bleek vrijdagmiddag. De koers stond gedurende de middag op een plus van ruim 16 procent, maar zakte daarna weer ietwat terug. ABN Amro zelf zei niet te kunnen reageren op de belangstelling van de Fransen.