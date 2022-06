Franse acteur Jean-Louis Trintignant (91) overleden

De Franse acteur Jean-Louis Trintignant is vrijdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan persbureau AFP. Trintignant speelde vanaf de jaren vijftig in tientallen films, waaronder het Oscarwinnende drama Amour en Un homme et une femme. Hij was vanaf eind jaren vijftig een van de vertolkers van de experimentele Franse New Wave-cinema.

Trintignant trok begin jaren vijftig naar Parijs, waar hij aan de bekende filmschool La Fémis ging studeren. In 1951 begon hij in de Franse hoofdstad te acteren in het theater, waarna hij in 1955 zijn debuut maakte op het witte doek. De door Roger Vadim geregiseerde film Et Dieu…. créa la femme (En God Schiep de Vrouw) betekende ook de doorbraak van Brigitte Bardot.

In de decennia daarna bouwde Trintignant een breed oeuvre op, van kleinere films tot door grote regisseurs als Bernardo Bertolucci en Costa-Gavras geregiseerde klassiekers. Onder laastgenoemde werd Trintignant in 1969 op het filmfestival in Cannes onderscheiden voor zijn rol in de politieke thriller Z.

Zijn meest vermaarde, recente film is Amour uit 2012. In de door Michael Haneke geregisseerde filmhuishit is Trintignant te zien als Georges, de echtgenoot van een vrouw die door dementie steeds verder aftakelt. De film werd in 2012 onder meer bekroond met een Gouden Palm en won later ook de Oscar voor de beste niet-Engelstalige film. In 2017 werkten Trintignant en Haneke nog maals samen voor de film Happy End.

De familie van Trintignant laat weten dat de acteur in Zuid-Frankrijk in het bijzijn van dierbaren is overleden en in besloten kring zal worden begraven.

