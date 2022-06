Europese Commissie adviseert Oekraïne kandidaat-lid te maken

Een voldoende overgangsrapport, maar wel met een stevig pakket extra huiswerk. In een adviesrapport waar met spanning naar werd uitgekeken oordeelde de Europese Commissie deze vrijdag dat de EU inderdaad het kandidaat-lidmaatschap aan Oekraïne moet gunnen. Maar voordat daadwerkelijke onderhandelingen kunnen beginnen, moet het land wel nog aan een flinke rits voorwaarden voldoen.

„We weten allemaal dat Oekraïners klaar zijn om te sterven om hun Europese ambities te verdedigen. We willen dat ze met ons de Europese droom leven”, aldus voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Von der Leyen noemde vooral hervormingen op het gebied van de rechtsstaat en het bestrijden van corruptie als belangrijke uitdagingen voor Kiev de komende periode. Tegelijk benadrukte ze dat er op economisch gebied al grote stappen zijn gezet.

Unanimiteit

Met het advies is de door Kiev vurig gewenste kandidaatstatus een stapje dichterbij gekomen. Maar eerst wachten er volgende week nog ingewikkelde onderhandelingen tussen lidstaten, die unaniem moeten instemmen met de kandidatuur.

Het deze vrijdag gepresenteerde advies is daarvoor een belangrijke leidraad, maar alsnog verwachten diplomaten volgende week tijdens een Europese topontmoeting moeilijke discussies. Een slinkende groep EU-landen, waaronder Nederland, voelt er nog altijd weinig voor om Kiev tot kandidaat-lid te promoveren. Ook de Portugese premier Antonio Costa toonde zich deze week nog openlijk sceptisch. Maar de grote lidstaten Duitsland en Frankrijk, die aanvankelijk aarzelden, schaarden zich donderdag duidelijk achter het kandidaat-lidmaatschap.

Uiteindelijk zal het erop aankomen of lidstaten zich achter de formuleringen van de Commissie kunnen scharen. Hierin wordt het kandidaat-lidmaatschap verleend, ‘ervan uitgaande’ dat bepaalde maatregelen worden doorgevoerd. De Commissie noemt bijvoorbeeld het hervormen van het juridische benoemingssysteem en het verbeteren van de anticorruptie-organisaties. Eind dit jaar wil de Commissie een nieuw rapport opstellen waarin een balans wordt opgemaakt.

Grote politieke lading

Het adviesrapport is een gebruikelijke, formele stap in het lange proces dat lid worden van de Europese Unie is. De snelheid waarmee het advies dit keer is opgesteld is echter ongekend. Niet eerder had een adviesrapport ook zo’n grote politieke lading en moeten lidstaten er nu zo snel over oordelen.

De Commissie oordeelde deze vrijdag ook nog over twee andere landen die onlangs een lidmaatschapsverzoek deden: Moldavië en Georgië. Dat eerste land krijgt eveneens groen licht, zij het met nog meer huiswerk dan Oekraïne. Voor Georgië pakt het advies slechter uit: daar is een flinke lijst hervormingen voorwaarde om überhaupt kandidaat te kunnen worden.