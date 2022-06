Een kraai met rare witte slagpennen

Heeft het zin om vogels toe te spreken, om ze op kalme toon uit te leggen wat er van ze verwacht wordt? Als het om kraaien gaat waarschijnlijk wel. Zwarte kraaien herkennen de stem van de mensen met wie ze vertrouwd zijn geraakt, zelfs als ze die stem via een recorder te horen krijgen. Het is laatst nog aangetoond door onderzoekers van de Konrad Lorenz Forschungsstelle bij Wenen.

Op vertrouwde mensenstemmen reageren kraaien laconieker dan op het geluid van onbekende mensen. De onderzoekers deden er nogal opgewonden over, maar wie vroeger een tamme kraai of kauw heeft gehad wist dit allang. Ook dat kraaien vaak aardig begrijpen waar je heen wilt.

Iets vreemds aan de hand

De video van Jelijn Knip uit de Amsterdamse Rivierenbuurt.

Laat dit alvast gezegd zijn. Een bewoner van de Amsterdamse Rivierenbuurt stuurde een video van een jong zwart kraaitje waarmee iets vreemd aan de hand is. Het filmpje laat zien hoe het dier wat zit te soezen op het stuur van een fiets tot die in gebruik moet worden genomen. Op vriendelijk verzoek hipt hij over naar het stuur van een andere fiets. Direct na de landing rekt hij zich stevig uit, ‘wing-stretching’ heet dat in jargon, en dan blijkt dat een flink deel van de slagpennen, de handpennen, niet zwart maar gedeeltelijk wit is.

Het is niet duidelijk wat dat plotselinge uitrekken te betekenen heeft. De literatuur maakt daar een rommeltje van. Veel vogels combineren de wing-stretch met een ‘leg-stretch’, het uitrekken van een poot aan dezelfde zijde, en dat wordt dan vaak als een behaaglijke ‘comfort movement’ beschouwd. Wij mensen kennen die behaaglijkheid ook, net als honden en katten. Een plotselinge wing-stretch zónder leg-stretch kan juist een zogenoemde oversprongbeweging (displacement activity) zijn, een abrupte, min of meer onlogische handeling van een nerveus dier in een conflictsituatie. Zoals: vluchten of aanvallen. Een vogel kan dan opeens hevig de veren gaan verzorgen. Het probleem is dat het kraaitje uit de Rivierenbuurt een tweezijdige wing-stretch liet zien en die is natuurlijk niet met een tweezijdige leg-stretch te combineren. Of hij op zijn gemak was of juist nerveus: onbekend.

Over die rare witte slagpennen is meer met zekerheid te zeggen. Het ‘partieel albinisme’ dat bij de jonge kraai zichtbaar lijkt werd in 2018 in British Birds besproken door Hein van Grouw. Van Grouw, voorheen verbonden aan museum Naturalis in Leiden en sinds 2009 aan het Natural History Museum in Tring (in het Engelse Hertfordshire), houdt zich al decennia bezig met afwijkende kleuren en onverwachte wittigheid in de veren van vogels. Afwijkende witte plekken in het verenkleed hebben altijd te maken met afwijkingen in het voorkomen van de donkere pigmenten eumelanine of phaeomelanine. Die kunnen op heel veel verschillende manieren ontstaan – Van Grouw gaf in 2013 een overzicht – en hebben meestal een erfelijke component: de eigenschap wordt dan volgens vaste regels doorgegeven aan het nageslacht. Partieel albinisme komt niet voor want partieel albinisme bestaat niet. Je bent albino (en kunt geen melaninen aanmaken) of je bent het niet, maar je bent het niet half.

Brood, patat en ander afval

De witte stukken op de handpennen van het Rivierenkraaitje zijn niet het gevolg van een of andere genetische onvolkomenheid maar ontstonden door slechte voeding. Het is een verschijnsel dat in grote steden steeds meer optreedt: de ouderkraaien voeren de jongen brood, patat en ander afval waarin de eiwitten ontbreken die kraaien nodig hebben. Kraaien leven vooral van dierlijk materiaal zoals eieren, vogeltjes, insecten, wormen, slakken en kadavers. Daaraan onttrekken ze de aminozuren tyrosine en lysine die voor de aanmaak van eumelanine onmisbaar zijn. De witte stukken coderen voor de groeiperiode waarin het voedselaanbod onvolledig was. (De handpennen van het kuiken groeien synchroon.)

De pennen met witte stukken zijn meestal ook zwakker dan onaangetaste pennen en dat verkleint de overlevingskans van de vogels: ze kunnen er niet goed mee vliegen. Vele halen het eind van hun eerste jaar niet. Maar bij een lichte aantasting en volwaardige voeding kan volledig herstel optreden, dan verschijnen in het tweede levensjaar na de rui van het voorjaar normale zwarte pennen.

Wat je noemt: een gemengde boodschap. Dus nog even gebeld met Van Grouw om wat puntjes op de i te krijgen, maar dat maakte het er niet leuker op. Hij legt uit dat de video niet een eerstejaars maar een tweedejaars kraai toont, dat zie je aan de kleur van de andere veren en die van de ogen. Dat-ie nog steeds niet vliegen kan en geregeld door zijn poten zakt is een slecht teken. De vogel heeft het slechter gehad dan andere kraaien. „Hoor ik hem niet kuchen? Dan heeft-ie ook nog luchtpijpmijt. Het is een ziek dier dat in de natuur niet zou overleven. Het beste is maar...”, maar zo was het wel genoeg.

Als de overlevingskansen dan zo belabberd zijn is de vraag waarom de kraai niet allang dood is. Een bezoek aan de Rivierenbuurt geeft het antwoord: de montere hinkepoot heeft meer mensenvrienden dan je voor mogelijk houdt. Vanuit wijde omtrek komen ze hem volwaardig voedsel toestoppen, sinds kort ontvangt hij ook biologisch lamsvlees uit Frankrijk. Gespannen volgt men zijn onhandige vliegoefeningen. Het wachten is op de rui.