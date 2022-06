Een klaagzang als een luchtalarm

Wat is die geur? Herkenbaar, maar niet exact te duiden, muffig, houtig. Hij vult het trappenhuis van het Stedelijk Museum, ter afsluiting van Rock to jolt [] stagger to ash, en wordt verspreid door de dansersgroep die een wit laken – een lijkwade? – uitslaat, plechtig schrijdend over de galerij. Tijdens de laatste fase van Rock to jolt [] stagger to ash manifesteert geur zich als nieuw element in de multidisciplinaire performance van Alexis Blake, die er vorig jaar de Prix de Rome mee won.

De voorstelling is een ‘ode aan de klaagzang’, de klaagzang als ongefilterde, lichamelijke uiting van verdriet en rouw. Tijdens een van de lockdowns ervoer Blake de noodzaak van een dergelijk ritueel en verdiepte zich in de historie en de gelaagdheid van de klaagzang. Het resultaat is een sterke, emotionele, esthetische en feministische analyse van het fenomeen.

Blake legt een historische link met de klaagzang uit de klassieke oudheid, die door de (mannelijke) machthebbers werd verboden omdat de (hoge, vrouwelijke) toonhoogte ervan een negatieve invloed zou hebben op de democratische orde. Stem geven aan emoties – en tegelijk aan protest tegen alles wat van de witte, mannelijke norm afwijkt – werd zo uitgebannen. In de choreografie, mede geïnspireerd door Martha Grahams fameuze Lamentation en Mary Wigmans Hexentanz, tonen de danseressen behalve verdriet ook de kracht van hun emotie, de woede en het verzet, de verbondenheid en sensualiteit. De danseressen transformeren van priesteressen tot dierlijk grommende wezens, van gedisciplineerd marcherende soldaten tot bevallig heupwiegende diva’s en woedende Pussy Riot-achtige furies, om na hun cathartische ritueel weer plechtig af te dalen.

Het bezwerende neuriën van zangeres Logan Muamba Ndanou gaat tijdens de performance gaandeweg over in een chromatisch oplopend gekerm, even doordringend als een luchtalarm. Het kaatst en galmt in het spierwitte trappenhuis van het Stedelijk, en vormt net als de geur een bijna tastbaar element. Opgeteld creëert dat een sterke, bijna immersieve ervaring.