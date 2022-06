Een fotoboek vol oud Amsterdam dat nog steeds swingt en zindert

Eigenzinnige geschiedenis

Amsterdam. Amsterdam. is een verzameling van 355 foto’s, vooral in zwart-wit (kleur maakte pas begin jaren negentig een opmars binnen de journalistieke en documentaire fotografie), van zo’n honderd grote namen uit de fotografie. De pioniers Jacob Olie en George Breitner en de picturalisten Bernard Eilers en Henri Berssenbrugge. Erwin Blumenfeld en Eva Besnyö, die in de jaren twintig van de vorige eeuw het drukke stadsleven vastlegden. Emmy Andriesse en Cas Oorthuys, die in de Tweede Wereldoorlog met andere fotografen deel uitmaakten van De Ondergedoken Camera.

Er zijn beelden van de naoorlogse wederopbouw, de verloedering van de oude wijken, de stadsuitbreidingen in Nieuw-West en de Bijlmer. De jaren zestig met zijn provo’s, de krakersprotesten in de jaren tachtig. De komst van gastarbeiders, de toenemende drukte in de stad. En dankzij documentaire foto-opdrachten die vanaf 1972 door het Amsterdamse Stadsarchief werden verstrekt, fotografeerde Hans van den Boogaard in de jaren 70 de Spaarndammerbuurt, en boog Kors van Bennekom zich over ‘sociale zorg’. De laatste opdracht die nog in het boek kon worden meegenomen, was die van de toen 23-jarige Esther Kroon, die in 1989 werkte aan haar ontroerende en intieme portretten van ‘Kinderen in de grote stad’.