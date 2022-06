Eefje de Visser neemt Paradiso mee in de diepte

‘Een klein mijlpaaltje wel’, zo noemt Eefje de Visser donderdagavond haar concert in Paradiso, Amsterdam. Eerst was er album Bitterzoet (2020) en toen Paradiso, tenminste, dat was de bedoeling. Ze zou gaan toeren met het album dat door de critici werd verkozen tot beste plaat van het jaar. Maar kort daarna ging de wereld op slot. Toch staat ze hier nu, met haar vier keer uitgestelde tour, drie keer op rij, met zondag Pinkpop als kers op de taart. Ze vertelt over de baby die ze in de tussentijd kreeg ‘een hele leuke, die was hier nog vanmiddag’ en de EP Blauwe Regen die ook nog in april uitkwam.

Ze opent toepasselijk met ‘Startschot’, een van de vier nieuwe nummers van die EP. ‘Je neemt me mee in de diepte / Jouw vloedgolven kolken rondom ons’, zingt ze en dat is precies wat er met het publiek gebeurt. Stevige beats en psychedelisch omhoog cirkelende synthesizer arpeggio’s ontploffen in traag vuurwerk als daarna ‘Storm’ volgt. Zo zuigt ze je haar betoverende droomwereld in die op fundamenten van pop, klassiek en elektronische muziek is gebouwd.

Strakke choreografie

Hier staat echt een band en een totaalconcept van een artiest met visie die in alles haar stempel drukt op deze magische show. In het zwart gehulde achtergrondzangeressen met zwierige pofmouwen ontvouwen zich achter haar als een lotusbloem. Hun handgebaren onderstrepen wat er wordt gezegd in strak gechoreografeerde danspassen, mochten mensen de poëtische lading niet meer helemaal verstaan. Dat grenst soms aan het koddige, alsof stewardessen de nooduitgang aanwijzen, maar het is vooral een indrukwekkend goed georkestreerde stop-motiondans die het optreden ook visueel aantrekkelijk maakt. Op Instagram deelde ze eerder die dag video’s van hoe ze de choreografie oefenden die perfect lijkt toegesneden op de galmende harmoniezang die rondom de pilaren van de oude kerk golft.

Vier van de vijf bandleden zingen mee en die gelaagde opbouw zorgt voor warmte, naast het zalmroze uitgelichte decor en natuurlijk het hele idee van zweterig en op elkaar gepakt staan in een overvol Paradiso zonder mondmasker. „Wat hebben we dit gemist” benoemt De Visser een groots gedeeld gevoel.

Live geeft ze de van zichzelf al prachtig gedoseerde popliedjes een extra dimensie, doordat er ruimte is voor een extra lange gitaarsolo in ‘Oh’ of de spanning wordt opgebouwd door uitgerekte akkoordenprogressies die ontploffen in een climax met stroboscopen, vette eighties synths en trage donkere beats. Publiek van alle leeftijden zingt nummers als ‘Bitterzoet’ en ‘De Parade’ mee.

Voorbeeld van een generatie

Wat haar echt tot voorbeeld van een hele nieuwe generatie singer-songwriters maakt is de manier waarop ze elektronische muziek onderdeel van haar concert maakt en dan is er die stem. Die stem! Alleen tijdens het spelen van ‘Bitterzoet’ zit ze er qua toonhoogte even naast. Daarna laat ze zich zelfs door een intense feedback-piep niet van de wijs brengen. Ze haalt moeiteloos de uithalen in Kate Bush’ wereldhit ‘Running Up That Hill’, met perfect ingetogen vibrato. De klassieker die als titelsong van hitserie Stranger Things opnieuw in de hitlijsten belandde is haar eerste toegift en wordt aangevuld met ‘Stilstand’. De synthesizers knetteren en vonken terwijl de beat het publiek betoverd richting de komende festivals duwt.

Pop Eefje De Visser. Gezien: 16/6 in Paradiso, Amsterdam. Herh: 17 en 18/6. ●●●●●