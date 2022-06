Economische zorgen in Italië: ‘Wie kunnen we na Mario Draghi nog bellen?’

„Lagarde is een sterke advocate, maar ze weet duidelijk niks van economie.” Op de Italiaanse radiozender Radio Radicale liet de gezaghebbende Italiaanse econoom Mario Baldassarri, voormalig viceminister van Economie en Financiën, afgelopen maandag geen spaander heel van Christine Lagarde. De baas van de Europese Centrale Bank (ECB), die jurist is en geen econoom, werd in Italië kop van Jut, nadat ze meerdere renteverhogingen had aangekondigd, in een poging de inflatie te beteugelen. Baldassarri maakte brandhout van het plan van de ECB: „Alsof je een briljant ingenieur vraagt om even een openhartoperatie uit te voeren.”

Ook econoom Francesco Giavazzi, een adviseur van premier Mario Draghi, noemde de renteverhoging een ‘fout middel’, net als minister van Binnenlands Bestuur Renato Brunetta, die zeer dicht bij Draghi staat. In Italië kwam de renteverhoging die de ECB aankondigde hard binnen, omdat er niet meteen concrete beloften werden gedaan over extra bescherming voor landen als Italië, die diep in de schulden zitten . Die beloften kwamen er enkele dagen later alsnog, en dat kon in Rome de gemoederen toch enigszins bedaren.

De Italiaanse regering zegt sussend dat we niet langer leven in 2011-2012 – de jaren dat de euro in gevaar kwam – en dat het nu niet louter draait om de Italiaanse schuld, maar om een crisis die álle landen treft. Maar natuurlijk weet Italië best dat het extra kwetsbaar is voor de oplopende rentes in Europa.

Het verschil met de rente die het economisch sterke Duitsland op zijn leningen betaalt, de ‘spread’, kroop kort na de aankondiging door Lagarde prompt omhoog. Dramatisch was het nog niet. Maar het was wel genoeg om de ECB te doen besluiten om gericht Italiaanse en andere Zuid-Europese schuld te gaan opkopen, zodat het renteverschil tussen Duitsland en Italië niet uit de hand loopt.

Structurele problemen

De wereldwijde inflatie komt in Italië nog boven op de structurele problemen die het land beloofde aan te pakken in het kader van Next Generation EU, het ambitieuze Europese herstelplan voor de heropbouw na de pandemie. Italië zet de komende jaren onder meer in op administratieve vereenvoudiging en digitalisering, op de uitbouw van infrastructuur – broodnodig, zeker in Zuid-Italië – en op de transitie naar de groene economie. Maar die hervormingen zijn nog volop aan de gang, en sinds februari strooit de oorlog in Oekraïne flink roet in het eten. Italiaanse regio’s klagen dat behalve de prijzen voor energie ook de grondstoffenprijzen fors stijgen, en dat dit grote gevolgen heeft voor de infrastructuurwerken van Next Generation EU. Er gaan nu ook stemmen op om Next Generation EU helemaal te hervormen, en specifiek steun te bieden aan die bedrijven die hinder ondervinden van de westerse sancties tegen Rusland.

De energiefacturen liepen ook vóór de Russische invasie al fors op, maar nu stijgt ook de prijs van levensmiddelen en woonkredieten. Ook de modale Italiaan voelt dus de kosten van deze oorlog. De Italiaan-in-de-straat heeft niet meteen een concrete voorstelling van wat die beruchte ‘spread’ dan wel is. Maar iedereen herkent het wél als een van de absolute doemwoorden uit het rampjaar 2011, en dat maakt burgers en bedrijven extra bezorgd.

In Italië stond dat jaar de centrumrechtse premier Silvio Berlusconi aan het roer. De troebele situatie in de derde grootste economie van de eurozone baarde toen zorgen, en beleggers dumpten Italiaanse staatsschuld. Maar Berlusconi was vooral in de weer met zijn bunga-bunga-seksschandaal. Het wantrouwen op de internationale financiële markten dwong hem eind 2011 tot ontslag. Uiteindelijk kalmeerde de situatie pas toen de Europese Centrale Bank, toen geleid door Mario Draghi, in 2012 beloofde „al het nodige te doen” (whatever it takes). Het klonk als een toverformule, en het bracht de euro ook daadwerkelijk in rustiger vaarwater.

‘Super Mario’

Vandaag staat Italië er op politiek vlak een stuk beter voor. Draghi is sinds februari 2021 premier van Italië, maar zelfs ‘Super Mario’ heeft geen toverkracht. Hij staat aan de leiding van een economisch, politiek en sociaal kwetsbaar land. Op financieel-economisch gebied is de situatie mogelijk nog zwarter dan in 2011, zegt politicoloog Franco Pavoncello van de John Cabot University in Rome. „De Italiaanse staatsschuld bedraagt nu meer dan 150 procent van het bbp [bruto binnenlands product]. Nooit eerder stak Italië zó diep in de schuld.”

Om geleend geld terug te betalen, heb je een sterke economie nodig, bedrijven die produceren en exporteren, en consumenten met genoeg koopkracht om de economie te laten draaien. Al jaren loopt de Italiaanse bbp-groei achter op het Europese gemiddelde, de klap door de pandemie was enorm, en de Russische oorlog in Oekraïne belemmert het Italiaanse herstel.

De oorlog heeft in Italië vooral zo’n grote impact door de grote Italiaanse afhankelijkheid van Russische olie en gas. Italië produceert zelf al decennia geen eigen kernenergie meer, én kwam ook nog eens te langzaam op dreef in de ontwikkeling van bronnen van hernieuwbare energie, onder meer door de beruchte Italiaanse bureaucratie.

Draghi’s hervormingsgezinde regering had een snelle, en goede start. Maar sommige hervormingen raakten geblokkeerd, of liepen vertraging op, en niet alles is de schuld van Poetin. Juridische procedures in Italië slepen notoir lang, wat de rechtszekerheid aantast en ondernemers afschrikt. „Dit is een Italiaans probleem”, zei econoom Baldassarri nog, die tijdens zijn radiotussenkomst de zelfkritiek niet schuwde. „Het krachtigste wapen tegen de spread moet Italië zelf leveren, door de structurele hervormingen door te voeren die nu al jaren noodzakelijk zijn. Maar het hervormingsproces is traag, onzeker en chaotisch, waardoor investeerders het kwetsbaarste land in de eurozone de rug toekeren.”

Verkiezingen in aantocht

Niet alleen kan Draghi in nog geen anderhalf jaar tijd Italië niet transformeren, zijn politieke houdbaarheidsdatum is ook nog eens beperkt. Zelfs onder zijn gecentraliseerde en strakke leiderschap – Draghi staat erom bekend ‘sjerpa’s’ of eigen vertrouwenspersonen te hebben in élk belangrijk ministerie, die aan hem rapporteren – blijft Italië een politiek instabiel land. Het parlement moet Draghi’s hervormingen goedkeuren. Maar coalities wisselen snel, en politieke partijen zijn sinds de jaren negentig vaak niet meer dan fanclubs van individuele politici, die meedeinen op het volkssentiment van het moment en vaak in campagnemodus verkeren. In de lente van 2023 houdt Italië nieuwe parlementsverkiezingen, de verkiezingscampagne barst de komende maanden los. De vraag van één miljoen is wie na Draghi premier van Italië wordt, en welk beleid die persoon zal voeren.

In de peilingen leidt Broeders van Italië van Giorgia Meloni, een partij met flinke wortels in het fascisme, gevolgd door de centrum-linkse Partito Democratico. Broeders van Italië is op dit moment de enige oppositiepartij in Italië. Alle overige partijen schaarden zich achter Draghi. Wordt Meloni premier, en houdt ze Draghi aan boord, als een soort ‘superminister’ van Hervormingen en van Economie, en wil hij dat zelf? Of gaat Meloni besturen samen met de radicaal-rechtse Lega-voorzitter Matteo Salvini, en vaart Italië dan een radicaal-rechtse, populistische koers?

Met een (uiterst) rechtse verkiezingsoverwinning in het verschiet, vreest Pavoncello voor een mogelijk doemscenario in 2023: „Zal Italië dan energie moeten rantsoeneren, terwijl de staatsschuld torenhoog is en sommige bedrijven niet langer willen produceren omdat de stroom te veel kost?”

Maar geconfronteerd met een absoluut doemscenario tonen Italianen vaak een grote mentale weerbaarheid. Staan ze écht met de rug tegen de muur, dan vinden ze zichzelf weer uit. Het kostte zweet en tranen, maar in 2002 trad Italië toe tot de euro. Na Berlusconi’s ontslag in 2011 nam de bekwame oud-Eurocommissaris Mario Monti het over. En tijdens de pandemie van 2020, die Italië met ontzettend veel doden diep in de ziel trof, leefde de overgrote meerderheid van de Italianen nauwgezet de strenge anticoronaregels na. En met uitzondering van Meloni’s partij stapten daarna alle andere partijen in Draghi’s herstelregering.

Toch kampen Italianen met een soort permanent-in-crisis-gevoel. Je hoort erg vaak gemopper over weer een niet-verkozen technocraat die de situatie moet komen redden. Toen Draghi aantrad, vatte de populaire cabaretière Luciana Littizzetto het grappend samen: „Wij hebben geen parlementaire democratie, maar een verwarmingsketel. Eens in de zoveel tijd bellen wij gewoon een technicus.” Het is afwachten of politici er volgend jaar wel in slagen een werkbare regering te vormen, die verder hervormt. Pavoncello ziet alvast weinig alternatief: „Wie kunnen we na Draghi nog bellen?”