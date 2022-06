De 97-jarige Irmgard F. was volgens aanklagers de voormalig secretaresse van de SS-commandant van het concentratiekamp Stutthof in het huidige Noord-Polen. Afgelopen week ging haar zaak verder in de rechtbank in Itzehoe, Noord-Duitsland. Ze is de eerste vrouw in decennia die wordt vervolgd voor misdaden uit het nazi-tijdperk: F. wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op meer dan tienduizend mensen in het kamp.

Foto Daniel Reinhardt / AFP