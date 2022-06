Directeur TUI Nederland: ‘Het probleem ligt bij Schiphol, en Schiphol moet het oplossen’

Arjan Kers, directeur van reisorganisator TUI. Foto Robin Utrecht / ANP / Hollandse Hoogte /

Nederlandse reisbedrijven zijn woedend over de drastische maatregelen die Schiphol donderdag heeft aangekondigd om de drukte op het vliegveld weer onder controle te krijgen. De Amsterdamse luchthaven beperkt in juli het aantal passagiers dat vanuit Nederland mag vertrekken met ruim 16 procent. Welke vluchten sneuvelen bij welke maatschappijen wordt pas komende week duidelijk; dan geeft de onafhankelijke coördinator die vluchten verdeelt op Schiphol uitsluitsel.

Marktleider TUI Nederland – met een omzet in 2022 van naar schatting 1 miljard euro, 2.300 medewerkers en 1,7 miljoen vakantiegangers per jaar de grootste touroperator van Nederland – verwijt de luchthavendirectie „mismanagement”. „Het probleem ligt bij Schiphol. En Schiphol moet het oplossen”, zegt Arjan Kers, directeur van TUI Nederland. „De luchthaven had veel eerder moeten inspelen op onze verwachtingen voor deze zomer en op tijd meer mensen moeten aannemen. Nu verschuift Schiphol zijn problemen naar de luchtvaartmaatschappijen en de reisbedrijven en zo naar de vakantieganger.”

Lees ook: Schiphol schrapt vluchten, reisbranche reageert woedend

TUI Nederland is onderdeel van het Duitse beursgenoteerde vakantieconcern TUI Group. Het bedrijf verkoopt pakketvakanties (vlucht, hotel, transfers, excursies) en heeft een eigen vloot vliegtuigen. Arjan Kers is tevens vicevoorzitter van branchevereniging ANVR. De afgelopen tijd was hij minstens drie keer per week op Schiphol. Hij bleef er enkele keren slapen om de situatie in de vroege ochtend te beoordelen. „Het zijn toch onze vakantiegangers.”

Schiphol zegt dat men is overvallen door de enorme belangstelling voor vliegvakanties. Wanneer had u dat door?

„In januari merkten wij dat het aantal boekingen sterk begon te stijgen. Vooral naar van oudsher populaire bestemmingen rond de Middellandse Zee. Mensen waren twee jaar niet of nauwelijks op vakantie geweest. De Covid-19-beperkingen werden versoepeld, in elk geval in Europa. Al snel gingen wij richting hetzelfde aantal boekingen als voor de coronacrisis; voor sommige periodes en locaties waren er zelfs meer dan voor corona. Niet alleen bij ons trouwens, maar in de hele reisbranche.”

Goed nieuws na twee magere coronajaren.

„Ja. Tijdens de pandemie hebben ook wij veel mensen moeten laten gaan. Zeshonderd tot zevenhonderd, op 2.800 medewerkers. De boekingshausse in januari gaf ons de indicatie: er staat ons enorm wat te wachten in de zomer. De maanden erop hebben wij daarom geprobeerd het bedrijf weer zo snel mogelijk fit te maken. Op een bepaald moment hadden we driehonderd tot vierhonderd vacatures.”

En toen kwam de meivakantie...

„Ja, vol afschuw zagen we de eerste beelden van lange wachtrijen op Schiphol. Mensen stonden uren in de rij. En toen kreeg ik in het tweede weekend van de meivakantie een telefoontje van Dick Benschop, directeur van Schiphol. Zijn eerste opmerking: ‘Ik zal maar niet vragen hoe het met je gaat...’ Nou, zei ik, dit telefoontje had ik drie maanden geleden al verwacht.

„Schiphol had veel eerder moeten inspelen op de verwachte drukte. Ze hebben veel te laat gereageerd. Wij hebben allerlei gegevens verstrekt, Schiphol heeft daar veel te weinig mee gedaan. Iedereen had gewoon z’n huiswerk moeten doen. Hier is sprake van óf een grote inschattingsfout, óf enorm mismanagement.”

Heeft u geprobeerd met Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen en de touroperators de chaos aan te pakken?

„De afgelopen weken zaten we elke maandagochtend met de directies van alle partijen om de tafel. Wat moeten we doen om al die mensen te kunnen laten genieten van hun vakantie? Wij hebben allerlei voorstellen gedaan: zet het leger in bij de security, of meer marechaussee, verleng de nachtelijke vliegtijden. Wij wilden ons personeel vragen mee te helpen op Schiphol. Al onze voorstellen werden afgeschoten door Schiphol. ‘We hebben het onder de aandacht gebracht van de minister’, hoorde je dan. ‘Maar die keurde het af’.

„Dat is enorm frustrerend. Wij hebben een maand lang gepraat, maar dat heeft niks opgeleverd. Wij zijn aan het lijntje gehouden. Dat is enorm teleurstellend. Voor mij is dit een groter koppijndossier dan twee jaar Covid-19.”

Een uur na het gesprek stuurt Kers per WhatsApp een foto van een nieuwsbericht. ‘Kabinet aan vliegmaatschappijen: geef reiziger snel duidelijkheid’. „Slaat helemaal nergens op. We weten officieel nog niet eens iets”, schrijft hij boos over de oproep van minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). „Laat hij zich bemoeien met Schiphol, dan zorgen wij voor onze reizigers.”

Hoeveel schade lijdt TUI nu Schiphol het aantal passagiers in juli wil beperken?

„Het beperken van het aantal passagiers en mogelijk het schrappen van vluchten is een doemscenario. Een noodremscenario. Dit gaat onze branche miljoenen kosten.

„Reisbedrijven worden nu zo hard geraakt dat sommige het niet zullen overleven. Zeker na twee jaar Covid-19. Ik vind dat de overheid moet instappen. Schiphol is per slot van rekening voor een heel groot deel eigendom van Nederlandse overheden.

„De pakketvakanties die wij verkopen bestaan uit veel componenten. Vlucht, transfer, hotelovernachtingen, excursies. Wij betalen veel garanties vooruit. Miljoenen, om te zorgen dat wij Nederlanders een plek in een hotel kunnen garanderen. Gaat nu bijvoorbeeld de vlucht naar Kos morgen niet door, dan krijg ik een rekening van de hoteleigenaar. ‘Je hebt tien kamers geboekt en die gasten komen niet...’”

Kan TUI vakantievluchten verplaatsen naar Rotterdam of andere regionale luchthavens?

„Dat is lastig. Je denkt misschien dat het toch niet uitmaakt of je op Schiphol of Rotterdam vliegt. Maar daar is onvoldoende ruimte. Bovendien is de planning van toestellen en crews ingewikkeld. Alles haakt in elkaar.

„Om rendabel te zijn moeten wij minstens twee keer per dag vliegen met een toestel: ’s ochtends heen en weer naar een vakantiebestemming en dan later op de dag nog een korte route. Als we crews en passagiers naar andere luchthavens moeten vervoeren dreigt de hele planning in elkaar te vallen.

Schiphol beperkt het aantal ‘lokaal vertrekkende passagiers’ en laat het aantal overstappers ongemoeid. Gaat dat ten koste van de Nederlandse vakantieganger?

„Ik ga ervan uit dat de slotcoördinator de verdeling doet op basis van gelijkwaardigheid van luchtvaartmaatschappijen. Elke maatschappij zal een bijdrage moeten leveren.

„De maatregelen die Schiphol nu heeft aangekondigd betekenen trouwens niet dat heel Nederland deze zomer niet meer op vakantie kan. Wel kan je je afvragen of de beperking niet te generiek is: Schiphol kent piekmomenten maar ik heb de afgelopen weken ook zelf gezien dat het op andere momenten gewoon loopt. Je moet wachten, maar het stroomt door.

„De meivakantie heeft Schiphol heel angstig gemaakt. Maar de zomervakantie is niet hetzelfde als de meivakantie. ’s Zomers is de drukte veel meer gespreid. Ik hoop niet dat de maatregelen die Schiphol nu afkondigt later te streng blijken te zijn geweest.”

Schiphol heeft zoveel diensten uitbesteed aan derden, van beveiligers en schoonmakers tot bagagesjouwers, dat de directie het overzicht kwijt lijkt. Is dat de oorzaak van de chaos?

„Als we dat moeten concluderen zou dat heel lamentabel zijn. De huidige situatie leidt in elk geval tot veel imagoschade voor de luchthaven. Schiphol was altijd het paradepaardje van de Nederlandse luchtvaart. Het stond bekend als een van de betere luchthavens in de wereld.”