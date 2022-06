Deze vliegenman wil graag een dikke vrouw voor vaderdag

Wat geef je een man? Een paar sokken of een lawaaiapparaat om mee te klussen zijn ouderwets en rolbevestigend. Iets lekkers dan maar? Een dikke vrouw is dan een goed idee. In het oosten van Noord-Amerika is dat het toppunt van aantrekkelijkheid, althans voor dansvliegen die de wetenschappelijke naam Rhamphomyia longicauda dragen. Een Nederlandse naam is er niet, maar ik stel dikdoeners voor.

Deze dansvliegen zijn bijzonder omdat de traditionele rollen zijn omgedraaid. In de natuur is het vaak zo dat mannen baltsarena’s vormen, waar vrouwen naar toe komen en een partner selecteren om mee te paren. Maar niet bij dikdoeners. Daar ligt de keuze bij de man.

Opgezwollen achterlijf

Dat is omdat de vrouw zelf niet jaagt en voor haar eten afhankelijk is van eiwitrijke insecten die een man voor haar vangt. Als er maar voldoende hongerige dames zijn, kan de schenker van een prooi de mooiste uitkiezen. En dat is een dikke. Een opgezwollen achterlijf bij vrouwelijke insecten duidt er namelijk op dat haar eieren rijp zijn om bevrucht te worden en dat copulatie een behoorlijke kans op nageslacht oplevert. Maar de verleiding van een vol figuur kan leiden tot misleiding.

Tijdens de schemering komen de vrouwen samen om te dansen

Tijdens de schemering komen de vrouwen samen om te dansen. Dat doen ze op een plek met veel begroeiing, waar precies boven de dansvloer een opening is in het bladerdek, zodat er vrij zicht is op de lucht erboven. Voordat een vrouwelijke dikdoener die ruimte betreedt, maakt ze zich mooi. Ze heeft plooien aan de zijkanten van het achterlijf, die ze spreidt en vol lucht pompt zodat er als het ware kussentjes ontstaan die haar lichaam zomaar driemaal zo breed maken. Om nog uitgedijder te lijken, gebruikt ze haar poten. Aan het middelste en achterste paar zitten flinke, langharige borstels die ze tijdens de dans naast het opgeblazen lijf houdt. Dit versterkt de illusie. Zo hangt ze de vruchtbare vrouw uit, ook al zijn haar eieren misschien nog helemaal niet rijp. Haar honger is echter wel werkelijkheid.

Droomvrouwen

Een man die vervolgens hoopvol met een prooi onder de dansende dames vliegt, zal tegen de hemelse achtergrond de silhouetten zien van een zwerm droomvrouwen. Heeft hij er een gevonden die aan zijn ideaalbeeld voldoet, dan gaat hij vlak onder haar hangen, waarop zij zich boven op hem laat vallen. Samen verlaten ze de dansvloer om te paren. Dat doen ze in de lucht. Hij moet op dat moment dus niet alleen de prooi dragen waar zij van zal eten, maar ook zijn partner. Dit is waarom de dikheid van de vrouw nog net draaglijk moet zijn. Zij moet dus overdreven dik zijn om verkozen te worden, maar moet daarin dan weer niet overdrijven.

Waar sommige mensenvrouwen zich aantrekkelijker trachten te maken met implantaten in billen en borsten, of hun lippen opspuiten, kunnen vrouwelijke dikdoeners dat met wat lucht. Opblaaspop was dan ook nog een mogelijke naam geweest. Alleen hebben deze vliegen wat meer inhoud. En een opblaaspop is voor mensenmannen doorgaans een minder geschikt cadeau.