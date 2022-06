De Vikingkoning hield van blote kuiten

In Scandinavië kan het flink koud worden, maar dat weerhield de Noorse koning Magnus III er niet van zich te hullen in de nieuwste mode: een tuniek die de benen bloot liet. Hij had het kledingstuk gezien tijdens zijn veroveringstochten, en was er zo van gechameerd dat hij de stijl bij de Vikingen introduceerde. Het leverde hem de bijnaam Blootbeen op.

We kennen zijn verhaal uit de kroniek van de Noorse monnik Theodoric en de sages van de IJslandse auteur Snorri Sturluson. Magnus wordt wel ‘de laatste Vikingkoning’ genoemd, en uit de werken van dit duo blijkt dat hij een leven heeft geleid waarmee hij die titel eer aan deed.

Magnus werd geboren in 1073, als de enige zoon van koning Olaf van Noorwegen. Diens bijnaam was de Vredige, maar Magnus leek meer op zijn opa, Harald Hardrada (dat betekent zoiets als ‘harde heerser’).

Na het overlijden van zijn vader in 1093 werd Magnus uitgeroepen tot koning. Nadat hij thuis orde op zaken had gesteld, wendde hij een paar jaar later de steven van zijn drakenschip richting de Britse eilanden. Hij bezocht onder meer de Orkneyeilanden, de Hebriden en het eiland Man en plunderde er naar hartelust. Op Man bouwde hij ook nederzettingen waar hij Noorse migranten naar toe liet komen. In 1099 keerde hij terug naar huis.

De Noren keken raar op toen Magnus en zijn mannen voet aan wal zetten. Snorri Sturluson: „Hij en veel van zijn mensen namen de gewoontes en kledingstijl uit de westerse landen met zich mee. Ze liepen over straat met blote benen, en droegen korte tunieken en overjassen, en zijn mannen noemden hem daarom Magnus Barrevoets (berfœttror) of Blootbeen (berbeinn).” Voor de duidelijkheid: het ging hier niet om kilts, want die kwamen pas eeuwen later in zwang in Schotland.

Er is één auteur die een andere verklaring geeft voor Magnus’ bijnaam. De Deense geschiedschrijver Saxo Grammaticus stelt dat de koning van Noorwegen een keer smadelijk blootsvoets de vlucht moest nemen omdat zijn leger verslagen was door een Zweedse strijdmacht.

Het klopt dat Magnus campagne voerde in Zweden en dat hij niet alleen successen boekte, maar het ligt niet voor de hand dat zo’n krijgszuchtig heerser zijn bijnaam aan die ene vlucht te danken had.

Nadat de koning van Denemarken een vrede had bemiddeld tussen de Zweden en de Noren, zette Magnus weer koers naar het westen. Hij wilde Ierland veroveren en gordde zijn zwaard genaamd ‘Beenbijter’ om.

Helaas voor Magnus werd zijn invasiemacht in de val gelokt door de Ieren en werd hij zelf in zijn (blote?) dijen gebeten door een speer, die door beide benen heenging. Magnus brak de speer tussen zijn knieën door het midden, zodat hij zich weer bewegen kon, en zette de strijd voort. Een bijl in zijn nek werd hem uiteindelijk fataal. Het zal hem – in figuurlijke zin – niet gedeerd hebben, want zijn motto was: „Koningen zijn gemaakt voor eer, niet voor een lang leven.”