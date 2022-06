De vijftiende editie van Documenta draait om de kracht van het collectief

Beneden, bij de wc’s onder de grootste hal van Documenta, ligt een urinoir met gekleurde heliumballonnen eraan. Getekend R. Bell, 2017. De pisbak is het antwoord van de Australische kunstenaar Richard Bell op die van Marcel Duchamp, die honderd jaar eerder met zijn inmiddels beroemde urinoir de museumcollecties bevroeg. Duchamp, die het statement maakte dat elk voorwerp kunst kan zijn zolang je het in de context van kunst presenteert, ondertekende zijn urinoir met R. Mutt.

Documenta Vijftiende editie De Documenta is een tentoonstelling die iedere vijf jaar in de Duitse stad Kassel plaatsvindt en samen met de Biënnale van Venetië gezien wordt als het invloedrijkste kunstevenement ter wereld. De eerste editie werd in 1955 georganiseerd door Arnold Bode, die na WO II de wereld weer in dialoog wilde brengen. Gedurende honderd dagen (van 18 juni t/m 25 september) zijn op 32 locaties werken van honderden kunstenaars te zien.

‘Western Art’ is de titel van dit nieuwe werk, alsof dat is waar de westerse kunst deze editie van Documenta thuishoort: bij de riolen waar kunstliefhebbers zich ontlasten. Enerzijds is het te geestig – een van de ballonnen is een varkentje – om er een wrang beeld in te zien. Anderzijds is het wel degelijk een soort cynische samenvatting van twintigste-eeuwse westerse kunst, van Duchamp tot Jeff Koons, en past het als statement bij Documenta 15, waar westerse kunst een marginale rol speelt.

Documenta is altijd politiek geweest. De gedachte erachter was in 1955 al dat kunst en dialoog vensters op de wereld konden openen. Een ideaal dat deze editie niet verloochent: het Indonesische collectief ruangrupa stelde de kunstmanifestatie samen en koos voor een afwijkende opzet. Niet de grote namen in de beeldende kunst staan centraal, maar collectieven waarbij het niet draait om de individuele bijdrage. Daarnaast is de blik nadrukkelijk op the Global South gericht.

Vriendschap

De vraag is: wat levert dat op? Om te beginnen vriendschap, als het aan ruangrupa ligt. Door de hele stad willen ze mensen over kunst laten discussiëren, toeschouwers kunnen deelnemen aan kunstwerken en het idee van lumbung – een begrip dat min of meer staat voor een ‘gemeenschappelijke rijstschuur’ – overheerst.

Dat klinkt vaag, maar zo pakt het niet uit. Op het Friedrichsplatz, waar altijd een beeld staat dat gezichtsbepalend is voor de lopende editie, is nu een ambassade te vinden: die van de Aboriginals. Er draait een film waarin Richard Bell vragen stelt over landonteigening in Australië. De pilaren van het Fridericianum zijn zwart geschilderd en gevuld met teksten. De Roemeense kunstenaar Dan Perjovschi heeft er ‘Power’ (met een cirkel om de letters ‘we’), ‘Humanity’ en vredestekens op geschilderd. Onderaan een van de pilaren staat ook de tekst: ‘Me and the pigeons paint the columns’, waardoor je nog eens goed kijkt naar die verfklodders, als ze dat al zijn.

The Nest Collective uit Nairobi op Documenta 15. Foto Maurice Boyer

Binnen word je verwelkomd door de Fridskul Library, waar elf collectieven samen tot een kunstwerk zijn gekomen: stoelen staan in een kring rondom afwasteiltjes die als een fontein zijn opgesteld. Achterin staat een door de Nederlander Brian Elstak beschilderde jukebox, die mede namens The Black Archives (een historisch cultureel centrum dat zich richt op zwarte cultuur) hier te zien is. Boven het geheel hangen vlaggen met leuzen en wensen, zoals de oproep „achtsam” met elkaar om te gaan. In de ontvangstruimte ernaast zette het eveneens Indonesische collectief Gudskul tafels neer met speelkaarten waar vragen op staan, zoals wat een collectief voor jou kan zijn. Er is een schaakspel voor vier personen en er liggen briefjes waarop je ideeën kwijt kan. ‘Nonkrong’ heet het geheel, Bahasa voor ‘plek om samen te komen’. Participatiekunst waarvan je nu eens wel in een goed humeur raakt.

Dat geldt ook voor het werk van Nabwana IGG: de Oegandese filmmaker maakte een actiefilm over een vechtende moeder die dermate over the top is dat je in de lach schiet. Het Thaise collectief Baan Noorg heeft een halfpipe geplaatst waarop je kan skaten – iets dat bepaald niet iedereen even goed afgaat en daarom extra leuk is om te zien. Individuele kunstenaars die wel een aparte ruimte hebben – zoals een geweldige installatie met film van de Duitse kunstenaar Hito Steyerl, over een realityshow en kaas – houden een pleidooi voor een collectief of roepen op tot collectief verzet tegen de vaststaande orde.

Protesten

Het idee is ook meer bewustzijn te creëren. Machtsmisbruik, de gevolgen van kolonialisme, het verdwijnen van tradities, de keerzijde van tweedehandskleding in Oost-Afrikaanse landen en uitputting van de aarde: het komt allemaal aan de orde. Het is veel, en ruimte voor bezinning is er niet echt, maar fascinerend is het wel.

Of deze opzet tot vriendschappen zal leiden, is de vraag: de organisatie werd vooraf beschuldigd van antisemitisme, vooral vanwege het uitnodigen van een Palestijns collectief dat het gedachtengoed van een pan-arabist zou uitdragen. Voor zaterdag, de dag van de opening zijn demonstraties aangekondigd.

