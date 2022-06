De Tesla Model Y is niet God, maar wel bijna

De eerste Tesla Model Y uit de nieuwe Tesla-fabriek nabij Berlijn is een psychologische mijlpaal. De drakendoder van de Duitse auto-industrie bouwt dus voortaan dikke Amerikanen onder de rook van de Rijksdag. Musk zit daar, dat is pas ironie, omdat geen Duitse autochef geloofde in zijn revolutie. Zo kon hij ongehinderd demarreren, en daarom zetten nu ook Duitsers Tesla’s in elkaar, alsof Trojanen zelf het Paard bouwden.

Van een Duitse kwaliteitsbonus merk je weinig. De Brandenburgse Tesla zit niet beter in elkaar dan de Californische. Duitsers zouden hysterisch worden van het dakhemelpaneel. Duw tegen de rand en je ziet het bewegen, millimeters speling – maar het rammelt niet. Alsof de Duitsers trouwens zo hard vechten voor hun premium-pretenties. Die staan de laatste tijd hard onder druk. De lage marges op elektrische auto’s maken concessies aan afwerking en materiaalgebruik onvermijdelijk. Daar wordt het verschil alleen maar kleiner. Van zijn ecologische prestaties daarentegen moet de Duitse concurrentie het nog altijd stikbenauwd krijgen.

Keer op keer verrassen Tesla’s met hun ongelooflijke efficiency, ook deze twee ton zware, hoge, vierwielaangedreven suv. Zijn twee motoren produceren samen 462 pk en de overkill lijkt een droomrecept voor een verbruiksorgie. Maar hij sabbelt stroom zoals een hamster water uit zo’n huisdierenbidonnetje.

Bij vertrek is het bereik 478 kilometer. De temperatuur is met 16 graden gunstig, de harde wind spelbreker. Bij aankomst heb ik na 191 kilometer rijden niettemin voor 298 kilometer stroom over. De Y heeft dus 15,1 kWh op 100 kilometer verbruikt met de airco aan, die het zwaar te stellen had met de reusachtige cabine onder het hittebevorderende glazen dak. Mijn piepkleine elektrische BMW, ruim 650 kilo lichter, haalt dat op een mooie dag met moeite. Vergelijkbaar grote stekker-Koreanen consumeren bijna op hetzelfde niveau, maar geen gelijkgeaarde Duitser sabbelt zo discreet als deze Y. En dan heb je het over een auto die een Porsche Taycan vermorzelt bij de stoplichtsprint. Harder dan 110 heb ik met de Performance niet gereden, maar tot schande van mijn eer en schade aan mijn lijf heb ik één keer het pedaal volledig ingetrapt. Je ziet letterlijk sterren. De Model Y is niet God, dat is Elon zelf al, maar wel bijna.

Trendy krullendraaierij

Verder is het een excellent ontwerp in de zin dat er meer over is nagedacht dan aan gefröbeld. Tesla heeft de vertrouwde Model 3-lijnen zo subtiel opgehoogd dat je het verschil op afstand nauwelijks ziet. De Model X is er een zeekoe bij. Terwijl de ruimte enorm toenam, ook die voor het hoofd onder het panoramadak dat bij concurrenten de bewegingsvrijheid vaak beperkt. Verouderen zal hij niet snel, omdat hij met zijn online updates bij de tijd blijft en de buitenkant die actualiteit niet tegenspreekt met trendy krullendraaierij. Dito het interieur: plank met een scherm, geen stijl, alles essentie.

Musk heeft Tesla nooit als designmerk op het schild geheven. Design, en ik denk dat hij het weet, is de obsessie waar Europa aan te gronde gaat. Dit merk prioriteert. Wat benchmark moet zijn is het. Multimedia, ergonomie, verbruik, autonoom rijden. De Tesla Autopilot met Full Self-Driving Capability, pakket van 7.500 euro, herkent nu ook stoplichten en geeft met een geluidssignaal aan wanneer ze op groen springen. Onzin, maar schrandere onzin, die iedereen achteloos opzettelijk waarschuwt hoe goed de digitale zintuigen van deze Y zijn voorbereid op hun machtsovername.

Zelfs de omslachtigheden van de Tesla Model Y vertederen

Geen auto heeft een hoger IQ dan een Tesla. Alles gaat snel. Het laden, het accelereren, het navigeren, het bedienen. Mij bevalt de onverbiddelijke functionaliteit van de infotainmentarchitectuur. Soms brengt de logica je in zijn ondubbelzinnigheid kortstondig in verwarring. Boven de afbeelding van de auto op het scherm staat ‘klep open’ boven de kleppen voor en achter, waardoor je in eerste instantie denkt dat ze open staan, terwijl de toelichting alleen maar aangeeft dat je ze via het scherm door aanraking van het display kunt openen. Zelfs de omslachtigheden vertederen. Voor het verstellen van stuur en spiegels met het linkerscrollwieltje op het stuur moet eerst ‘stuur’ of ‘spiegel’ op het display worden aangevinkt. Lief!

Kleinigheid: In een wascabine spoot ik met de hogedrukspuit het klepje van de laadpoort open. Misschien kunnen de Duitsers het verhelpen. Die waren altijd goed in hang- en sluitwerk. En dan maar weer fijn beuken op de Autobahn. Duurzaam over de rooie/ met Elons Paard van Troje!