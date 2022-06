Onlangs verscheen er een interessant artikel in de Times Literary Supplement van de hand van de Oekraïense schrijfster Oksana Zaboezjko. Mensen in het Westen, schreef zij, hebben het barbarisme van de Russen onderschat. Te veel westerse lezers hebben de illusie gehad dat grote Russische schrijvers, zoals Fjodor Dostojevski, een humanistische traditie delen met Europese schrijvers. Die lezers zouden volgens haar niet diep genoeg in de Russische ziel hebben gekeken.

Zaboezjko meent dat de Russische literatuur een uiting is van een „eeuwenoude cultuur van mensen die alleen onder water adem kunnen halen en daarom een banale haat koesteren voor mensen met longen in plaats van schubben”. Alleen „Dostojevskiisme” – een „explosie van puur kwaad en lang opgekropte haat en jaloezie” – kan de Russische inval van Oekraïne verklaren.

Ian Buruma is schrijver en historicus.

Haar analyse heeft een wat ouderwetse bijklank. Ooit was het gebruikelijk om het Derde Rijk te wijten aan een pathologie van de Duitse ziel. De ‘van Luther naar Hitler’-these was populair. De kiem van het nazisme was al vijfhonderd jaar voor Hitler geplant. Deze grove interpretatie van de Duitse geschiedenis heeft niet veel aanhangers meer.

Dezelfde soort ideeën golden in de jaren veertig met nog meer overtuiging voor Japan. Omdat Japan geen equivalent had van Hitler of de nazipartij, moest het militarisme in de 20ste eeuw wel worden toegeschreven aan de Japanse cultuur. Duitsland kon zich tenminste weer voegen in de traditie van Goethe en Mozart. Japan had zoiets niet. Daar heerste de ‘geest van de samoerai’ en het ‘feodalisme’. En die ziektes konden alleen worden genezen door een massale heropvoeding.

Daarom werden tijdens de Amerikaanse bezetting van Japan symptomen van de vermeende Japanse pathologie, zoals het traditionele Kabuki theater, zwaardvechtfilms, en zelfs afbeeldingen van de heilige berg Fuji verboden. Dit leidde ongetwijfeld tot irritatie, maar de meeste Japanners hadden het al zwaar genoeg in de eerste jaren na de oorlog om zich er erg druk om te maken. Bovendien kwam aan die censuur snel een einde.

Sporen van de samoeraigeest

Net als in andere democratieën lopen er in het huidige Japan en Duitsland lieden rond die ultranationalistische, en zelfs fascistische ideeën aanhangen. Maar dat algemene fenomeen daargelaten, is het moeilijk om nog veel sporen te zien van de samoeraigeest in Japan, of nazibarbarij in Duitsland. Integendeel, beide landen zijn nogal vredelievend en Duitsland staat meer open voor immigranten en vluchtelingen dan de meeste andere Europese landen.

Betekent dit dat de culturele heropvoeding is gelukt? Of was er altijd al iets mis met de culturele analyse? Ik denk het laatste. Ook nazi’s hielden tenslotte van Goethe en Mozart. En Japanners vielen China en andere delen van Azië niet binnen omdat ze te veel zwaardvechtfilms hadden gezien. Iedereen met een beetje kennis van de geschiedenis weet dat wreedheid en moorddadige politiek overal, onder alle volkeren, te allen tijde, kunnen voorkomen. Tijdens de Dertigjarige Oorlog in de 17de eeuw waren de Zweden verantwoordelijk voor de ergste gruwelen.

Mensen kunnen ontaarden in barbarisme als hun angsten en hun donkerste instincten worden aangewakkerd door volksmenners en dictators. Wanneer soldaten door vreemde en vijandige landen trekken, volgt heel vaak marteling, massamoord, en verkrachting. Soms wordt dit van hogerhand aangemoedigd om de vijand te terroriseren. En soms komt het door gebrek aan discipline als de officieren de orde niet meer kunnen bewaren. Japanners en Duitsers weten dit maar al te goed, maar ook Serviërs, Amerikanen, Belgen, Nederlanders, Russen, en nog vele anderen.

Geschiedenis van onderdrukking

Het is een feit dat sommige landen een langere geschiedenis van onderdrukking hebben dan andere. Russen hebben wat dit betreft weinig geluk gehad. Waar is ook dat de Russisch-Orthodoxe Kerk dikwijls nauw heeft gecollaboreerd met de tirannie, van de tsaren tot Vladimir Poetin. Maar om nu te beweren dat het regime van Poetin (of Stalin) een onvermijdelijk resultaat is van de Russische cultuur komt op hetzelfde neer als de ‘van Luther naar Hitler’-theorie. Niets is onvermijdelijk. En als er zoiets bestaat als een ‘nationaal karakter’, dan kan dat snel veranderen.

Er is ook een groot risico verbonden aan de poging om de schuld van Poetins agressie en de invasie in Oekraïne aan de Russische cultuur te geven. Boycots van Russische sportlieden, weigering om Russische muziek te spelen en foeteren tegen de Russische literatuur spelen de dictator in de kaart.

Geen enkele cultuur is monolithisch, zeker niet de Russische. Veel Russische schrijvers, componisten en schilders putten hun inspiratie uit de culturen van Frankrijk, Duitsland of Engeland. Ook aan Sint-Petersburg ging de Europese Verlichting niet voorbij. Natuurlijk is er ook de slavofiele kant van de Russische cultuur, met haar wantrouwige en rancuneuze blik op het Westen. Dit heeft spirituele en romantische meesterwerken opgeleverd, en is ook een bron van gewelddadige paranoia. Beide kanten van de cultuur komen in de romans van Dostojevski naar voren.

Het arrogante en verdorven Westen

Poetin exploiteert bewust de meest paranoïde aspecten van de Russische cultuur. Hij wil dat alle Russen vrezen voor de overheersing van het arrogante, decadente, verdorven Westen. Achtervolgingswaan is makkelijk op te hitsen, maar niet uniek voor Russen. Ook nazipropaganda en Japanse oorlogspropaganda waren doordrenkt met zelfmedelijden.

De propaganda van Poetin speelt in op de collectieve herinnering aan de verschrikkelijke oorlog met Duitsland. Maar het is ook persoonlijk. Het einde van de Sovjet-Unie gold voor deze ex-KGB-agent als een diepe vernedering. Maar daardoor is hij nog niet de verpersoonlijking van de Russische cultuur.

Poetin wil niets liever dan dat wij de invasie van Oekraïne niet zien als een oorlog met zijn regime, maar als een existentieel conflict met de Russen en hun cultuur. Het versterkt de paranoia die hij nodig heeft om de meeste Russen aan zijn kant te houden. Sterker nog, het resulteert in exact dezelfde mentaliteit die de geallieerden aantroffen in Duitsland en Japan in 1945 en die zij zagen als typerend voor diepgewortelde nationale karakters.

Om niet nog eens diezelfde fout te maken moeten we de hoogtepunten in de Russische muziek, literatuur en dans juist koesteren, en onze woede bewaren voor Poetin en zijn medestanders die hard bezig zijn de bron van die beschaving te vergiftigen.