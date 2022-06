Pieter Waterdrinker: ‘De mooiste kick is natuurlijk lezen’

‘Misschien ben ik de verkeerde voor deze rubriek, want eigenlijk kosten alle kicks die ik heb geld. Dat wil zeggen, ik drink graag goede wijn: dat kost geld. Om die wijn te compenseren heb ik – en dat is mijn redding misschien geweest – altijd graag gezwommen. In Rusland moet je naar een sportclub gaan om te zwemmen, in een openbaar zwembad is het namelijk net als destijds in de Sovjet-Unie: eerst worden je voeten door een arts nagekeken, daarna zwem je tussen honderden Russen.

„Nee, dat is niks. Dus ging ik altijd naar sportclubs met een zwembad. En dat was hartstikke duur. Voor mij dan, hè? In Sint-Petersburg had ik mijn zwembadabonnement verlengd net voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak, ruim achthonderd euro per jaar. Veel geld, maar je krijgt er ook veel voor terug.

„Dus na een avondje wijn drinken wandelde ik de volgende dag meestal in tien minuten naar de sportclub. Je moet je voorstellen: buiten is het min 35, maar doe je de deur open dan staan aan de balie vrouwen om je vriendelijk welkom te heten, en vervolgens duik je het zwembad in met water van 28 graden… Heerlijk! Dat is mijn kleine ondeugd… Niet gratis, maar toch…

„Wat ik ook altijd graag doe, zoals elk mens tegenwoordig, is wandelen. Na 25 jaar Rusland zonder echte vakanties, verblijf ik de afgelopen twee jaar vaak in Frankrijk. Daar wandel ik tegenwoordig veel. Kijk, een schrijver die geen oog heeft voor de natuur, of het nu opschietend onkruid is, een vogel of een vrouw, is geen schrijver. Als romancier móét je oog hebben voor de bekoorlijkheden van de natuur!

„Voor het eerst in mijn leven heb ik nu een tuin. Als kind had ik dat niet. Ook niet die 25 jaar in Rusland. Sedert een jaar verkeer ik in euforie over het onderhouden van de Franse tuin. Van het maaien van gras tot het zien verschijnen van de bloesems aan de appel- en walnotenbomen, het is betoverend. Voor het eerst maak ik nu ook bewust en van nabij de gedaantewisselingen van de natuur mee.

„Het klinkt misschien gek, maar dat Franse platteland heeft iets middeleeuws. Ik vind het fantastisch. De cycli en de boeren die daar leven met die cycli, het versterven van de natuur aan het eind van de zomer, de bramen en pruimen. En in de herfst tot aan de winter is er de jacht. Mensen gaan dit soort zaken vaak pas zien als ze ouder worden, zoals ik nu.

Nou, als je Roth hebt gelezen is heel Europa je thuis

„De mooiste kick, ik weet niet of dat onder gratis valt, is natuurlijk lezen. Ik voel me pas op mijn gemak als ik de boeken om me heen heb van schrijvers van wie ik houd. Ik heb bijvoorbeeld nooit in Berlijn gewoond, maar als ik daar rondloop, voel ik me daar volkomen thuis, omdat ik zoveel schrijvers heb gelezen die er woonden.

„Ik ben voornamelijk op de klassieke schrijvers gericht, Flaubert, de Russen, Maupassant, Nabokov,Thomas Mann, Joseph Roth… Nou, als je Roth hebt gelezen is heel Europa je thuis. Parijs bijvoorbeeld, waar hij is gestorven. Maar ook Amsterdam, daar heeft hij lang gewoond. Ik zat onlangs in De Engelse Reet, het Amsterdamse café waar hij vaak zat te drinken, want in de jaren dertig was hij gevlucht en had hij een Nederlandse uitgever. Ook zat hij vaak in Café Reynders op het Leidseplein, hij logeerde in een hotelletje in de Warmoesstraat.

Lees ook: Journalist Pieter Waterdrinker verliet Rusland na 26 jaar: ‘Mijn brieven, mijn foto’s, mijn pensioen: misschien ben ik alles kwijt’

„Vorige week was ik op een Schots literair festival, louter gewijd aan memoirs. Ik zat daar met de kleindochter van Churchill op een kasteel van prins Charles, er was ook een man die de ultieme biografie over Lodewijk de Veertiende had geschreven. Zo’n elegante Engelse homoseksuele auteur die Joseph Roth ook enorm bewonderde. Hem heb ik aangeraden om naar The English Ass in Amsterdam te gaan, omdat Roth daar ook dikwijls zat. Zo zie je, je voelt je thuis waar je geliefde schrijvers thuis waren.

„De omgang en het zorgen voor dieren: dát is pas echt een gratis aberratie. Ik heb geen kinderen voor zover ik weet, maar wij hebben twee poezen en – ik krijg het bijna niet uit mijn mond – daar krijg je zoveel liefde van terug. Ik ben zonder huisdieren opgeroeid, mijn familie had een klein hotelletje. Kippen en vissen maakte je schoon, en die gingen dan de pan in. Dat was in mijn jeugd zo’n beetje de omgang met dieren. Zeker poezen voelen zo goed je stemmingen aan. Je denkt nu misschien ‘mag er een teiltje bij?’ maar het is gewoon zo. Onze poezen voelen alles aan, ze zijn hypersensitief, dat geeft merkwaardig genoeg een enorme rust om je heen. Ze zijn nu bij ons in Frankrijk. Die beelden van Oekraïense vluchtelingen met hun meegenomen huisdieren, ik begrijp dat allemaal zo goed. Ik denk dat mijn vrouw precies zo is. Zonder onze poezen hadden we Rusland nooit verlaten. Alora, dat waren mijn kicks voor niks. De échte gratis kicks krijg je natuurlijk niet te weten.”

Pieter Waterdrinker (1961) is schrijver en journalist.