‘Cruciale’ deal WTO tegen overbevissing

Er ging maar liefst 21 jaar praten aan vooraf: het akkoord dat de leden van de Wereldhandelsorganisatie WTO donderdagnacht sloten om overbevissing tegen te gaan.

Kern van de afspraken, gemaakt na langdurige besprekingen, is het tegengaan van overheidssubsidie aan illegale of niet-gereguleerde visserij en het verder inperken van de vangst van overbeviste soorten.

Het visserij-akkoord is onderdeel van een pakket maatregelen. Veel aandacht ging uit naar een deal waarin een deel van de patenten voor coronavaccins werd vrijgegeven. Het eindresultaat was teleurstellend voor hulporganisatie en armere landen. Deel van de kritiek is dat de afspraken te laat komen, omdat er inmiddels een overschot aan vaccins is. En daarnaast blijft een deel van de patentering, bijvoorbeeld voor coronamedicatie, overeind. Volgens Artsen zonder Grenzen blijven monopolies van farmaceutische bedrijven overeind.

Het visserij-akkoord kon op meer enthousiasme rekenen. Het International Institute for Sustainable Development (IISD) noemde de visserij-afspraken „een cruciale stap” in het duurzaam beschermen van de wereldzeeën én voor het beschermen van „kwetsbare gemeenschappen”. De mondiale vissersvloot is „veel te groot” voor het hoeveelheid vis die er is, zegt het IISD, maar tegelijkertijd zijn „miljoenen” mensen voor inkomen en voedsel afhankelijk van vis, een substantieel deel van hen leeft in de armste landen ter wereld. In het verdrag zijn uitzonderingen gemaakt voor kleinschalige visserij in ontwikkelingslanden: zo geldt het verbod op subsidiëring van overbevissing voor deze vissers niet.

De pogingen om overbevissing en illegale visserij aan te pakken, hebben zich binnen de WTO jarenlang voortgesleept. Sinds 2001 staat het onderwerp op de agenda. Vorig jaar nog, dreigde het voornemen om visserijsubsidies te hervormen, te stranden. Het leidde tot een zeldzame oproep van António Guterres, secretaris-generaal van de VN eind 2021, waarin hij de 164 landen die lid zijn van de WTO vroeg om „schadelijke subsidies nog voor het eind van het jaar” af te schaffen. Sinds 2015 is het opheffen van subsidies voor overbevissing onderdeel van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Maar de noodzaak voor het verduurzamen van de visserij is groot: 34 procent van het visbestand is overbevist; bij die soorten wordt meer vis gevangen dan door voortplanting kan worden aangevuld. In 1975 was dit nog 10 procent. Volgens het Wereld Natuur Fonds vloeit jaarlijks zeker 22 miljard dollar van overheden naar niet-duurzame visserij. Voor de Nederlandse vissersvloot hebben de afspraken geen gevolgen.

Naast de afspraken over visserij en coronapatenten, werd ook besloten om exportrestricties op voedsel aan te pakken. De Wereldvoedselorganisatie van de VN kan daardoor zonder problemen voedsel exporteren.

Makkelijk ging het allemaal niet. De onderhandelingen duurden langer dan gepland en gingen twee nachten achtereen door. Directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala sprak bij de slotceremonie van een pakket van maatregelen „dat het leven van mensen over de hele wereld zal verbeteren”. „De uitkomsten laten zien dat de WTO in staat is om te reageren op de noodsituaties van ze tijd.”

De WTO-deal van deze week, is de eerste sinds jaren. De Wereldhandelsorganistie heeft te lijden onder toenemend nationalisme. Daarbij is de organisatie deels lamgelegd sinds de voormalige Amerikaanse president Trump de benoeming van nieuwe rechters blokkeerde, waardoor het arbitragemechanisme van de WTO niet langer functioneert. De huidige president Biden heeft die blokkering voorlopig in stand gehouden.