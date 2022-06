Consumentenbond: Schiphol moet schade reizigers vergoeden

De Consumentenbond vindt dat Schiphol de schade moet vergoeden voor reizigers wier vlucht deze zomer geannuleerd wordt. Daarom onderzoekt de bond mogelijkheden voor een massaclaim tegen de luchthaven. Dat meldt de belangenvereniging vrijdag. Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, noemt het kort voor de zomer annuleren van vluchten „onbegrijpelijk” en „amateurisme ten top”.

Het gaat met name om reizigers die een los vliegticket hebben geboekt. Wie bij een reisorganisatie heeft geboekt, kan volgens de Consumentenbond bij desbetreffend bedrijf aankloppen. Volgens een woordvoerder is het nog moeilijk te zeggen om wat voor bedrag de claim zal gaan. „Reizigers hebben geen contract met Schiphol waarin staat waar ze recht op hebben. Daarnaast zal de schade per consument verschillen.” Ook is nog niet duidelijk hoeveel vluchten er precies door Schiphol geschrapt gaan worden.

Donderdag maakte de luchthaven bekend dat er vanwege personeelstekorten een „daggrens” komt aan het aantal vertrekkende reizigers. Schiphol verwacht dat er van 7 juli tot eind augustus ongeveer 13.500 passagiers per dag minder zullen vertrekken. Dat komt neer op een daling van zo’n 16 procent per dag.

De ANVR, de brancheorganisatie van Nederlandse reisbedrijven, maakte eerder ook bekend een juridische procedure te beginnen om de schade van geannuleerde reizen te verhalen op Schiphol. Volgens Frank Oostdam, directeur van de reiskoepel, mag de reisbranche „niet de zwarte piet toegespeeld krijgen van de problemen op de luchthaven”.

