Mogelijk duurt het niet lang meer voordat burgerpanels ook in Nederland politiek en bestuur gaan adviseren over netelige kwesties. Zulke uit ‘gelote’ inwoners bestaande organen kunnen tekortkomingen van gekozen parlementen compenseren, zo menen voorstanders, en dit geluid vindt steeds meer weerklank. Burgerberaden zijn echter bepaald geen aanwinst voor de democratie, en de manier waarop het medicijn wordt aangeprezen berust op onjuiste claims.

Annemarie Kok is publicist en verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sinds de Vlaamse auteur David Van Reybrouck in 2013 onder de titel Tegen verkiezingen een warm pleidooi hield voor loting als alternatieve democratische techniek, toonden in ons land onder anderen publicist Rutger Bregman, oud-politicus Ed Nijpels, filosoof Daan Roovers en journalist Marc Chavannes zich enthousiast over burgerpanels. Ook sommige gemeenten probeerden het middel al uit, en Haagse politici verwachten er veel van: in oktober 2020 vroeg een ruime Kamermeerderheid de minister van Economische Zaken en Klimaat te laten onderzoeken of bijvoorbeeld burgerfora een rol kunnen spelen „in de ontwikkeling en uitvoering van het klimaatbeleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau”. Conclusie van de hiertoe ingestelde commissie-Brenninkmeijer in maart 2021: doen.

Frisse moed

Kortgeleden publiceerde De Correspondent het veelbesproken Nu is het aan ons. Oproep tot echte democratie, een boek van cultuurhistoricus en directeur van Bureau Burgerberaad Eva Rovers. Het idee om gewone burgers oplossingen te laten aandragen voor taaie vraagstukken wordt daarin nog eens met frisse moed uit de doeken gedaan en eveneens opgehangen aan de klimaatcrisis, ofschoon ook andere onderwerpen geschikt worden geacht.

Lees ook het interview van Mark Lievisse Adriaanse met Eva Rovers :‘De democratie is haar burgers kwijt, terwijl we enorm aan de bak moeten’

Het algemene model voor een burgerberaad (waarmee verschillende landen al ervaring opdeden) is dat zo’n honderdvijftig deelnemers zich in drie tot acht bijeenkomsten laten informeren door experts en betrokkenen. Vervolgens wordt via een specifieke gespreksmethode getracht hen consensus te laten bereiken over te treffen maatregelen. Maar nu komt het: Eva Rovers en haar bureau bepleiten dat zo’n groep burgers een ‘juridisch verankerd mandaat’ krijgt om met plannen te komen, waarna het volgende zou moeten geschieden: „Het parlement zal de voorstellen of voorleggen aan een ‘preferendum’ zodat de hele bevolking zich erover kan uitspreken, of in de Kamer bespreken en alleen onder vooraf gestelde voorwaarden mogen verwerpen.”

De commissie-Brenninkmeijer adviseerde op dit punt iets soortgelijks: „Gewaarborgd moet zijn dat er een verantwoording gegeven wordt over hoe de resultaten van het burgerforum zijn gebruikt, hetzij via een serieuze bespreking van de uitkomsten van het burgerforum, hetzij via bindende bestuurlijke en politieke besluitvorming.”

Illustratie Mart Veldhuis

Burgerberaden geven dus dwingend en mogelijk zelfs bindend advies. Volgens actieve voorstanders bestaan er goede redenen voor deze vergaande adviesmacht. Zo zouden gelote burgers zich puur en eerlijk op ‘de inhoud’ concentreren aangezien zij zich niet druk hoeven te maken om de volgende verkiezingen. Daarnaast zouden gewone burgers over bijzondere kennis beschikken. En ten derde zou loting garanderen dat elke Nederlander zich kan ‘herkennen’ in de betreffende adviseurs: niet vanwege hun opvattingen (die spelen anders dan bij verkiezingen geen rol) maar omdat de deelnemers net als u vrouw zijn, of praktisch opgeleid, wit, zwart, oud, jong, enzovoorts.

Uit een burgerberaad zou kortom bijna per definitie iets verstandigs en vernieuwends rollen, waarvoor bovendien haast automatisch een groot maatschappelijk draagvlak zou bestaan. Dat in een later stadium de uitwerking van voorstellen tot beleid alsnog op maatschappelijke en politieke weerstand kan stuiten, blijft onvermeld.

Nu valt natuurlijk niet uit te sluiten dat een groep burgers redelijk eensgezind tot verrassende en bruikbare ideeën kan komen. Zoals er ook door allerlei andere derden gevraagd en ongevraagd constant (zij het nooit bindende) beleidssuggesties worden verstrekt. Maar in zijn dwingende vorm brengt het burgerberaad vooral problemen met zich mee.

Om te beginnen houdt onze representatieve democratie onder meer in dat elke volwassen staatsburger op gezette tijden kan kiezen aan welke partij hij of zij politieke plan- en besluitvorming het meest toevertrouwt – om inhoudelijke redenen en/of op basis van (sceptisch) vertrouwen in de gezichten van die partij. Daarnaast is het mogelijk zelf een partij op te richten of te proberen op een kandidatenlijst te komen. Wie van oordeel is dat we deze fundamentele rechten moeten blijven respecteren, kan het niet tegelijkertijd prima vinden dat gekozen organen worden ‘gegijzeld’ door mensen die hun macht door louter toeval hebben verkregen.

Lees ook: Laten we niet experimenteren met de democratie

Verder roept Eva Rovers (zie de ondertitel van haar boek) op tot ‘echte democratie’. Hiermee diskwalificeert zij in feite de grondwettelijke parlementaire democratie en degenen die daarbinnen actief zijn. Dit is mede zo onterecht omdat juist deze categorie burgers bereid is om zich minimaal vier jaar lang, week in week uit, te bekommeren over allerhande zaken die de samenleving en individuele burgers aangaan. Ook suggereert ze dat elke burger die niet in de formele politiek zit alleen al daarom een goede en politiek capabele burger is.

In de derde plaats zeggen de voorstanders van burgerraden en andere vormen van ‘echte democratie’ steevast heel braaf dat deze werkwijzen de representatieve democratie slechts ‘aanvullen en versterken’. In werkelijkheid beijvert de beweging achter burgerpanels zich voor een systeem waarin burgers en politici ‘samen’ (en ‘gelijkwaardig’ aan elkaar) beleid maken. Waarbij ‘samen’ dus betekent dat politici de wil van een burgerraad volgen. Dit is geheel in strijd met het grondwettelijke vrije mandaat van volksvertegenwoordigers. Met dwingende burgeradviezen wordt de bestaande indirecte democratie dus niet ‘aangevuld en versterkt’ maar wezenlijk van karakter veranderd. De boektitel Nu is het aan ons laat dit al meteen zien.

In zijn dwingende vorm brengt het burgerberaad vooral problemen met zich mee

Mijn vierde tegenargument luidt dat de combinatie van gekozen volksvertegenwoordigingen met onder meer burgerraden zal uitdraaien op een chaotische democratie waarin niet meer duidelijk is wie waarover gaat en waarom. En met dat probleem zitten we sowieso al: te veel politici en bestuurders die hun verantwoordelijkheden niet serieus genoeg nemen, doorschuiven, niet kennen en/of niet aankunnen. Je moet dat probleem niet verergeren door macht nog diffuser te maken.

Lees ook: Nu is het aan ons : sterk pleidooi voor burgerraden

Ook vergeten de pleitbezorgers van gelote panels dat politiek bedrijven in een plurale samenleving aankomt op het wegen van vele belangen, opvattingen, feiten, deskundige adviezen en complexe omstandigheden, op diverse terreinen, en in het licht van wettelijke kaders – opdat er noodzakelijke, kwalitatief goede en verdedigbare besluiten tot stand komen. Dit zich telkens herhalende zoekproces naar (als het goed is) vindingrijke en constitutioneel correcte compromissen is onvermijdelijk rommelig en stroperig. In vergelijking met deze echte politiek hebben burgerberaden het makkelijk: de deelnemers daaraan houden zich met slechts één thema bezig, en opereren kortdurend in een comfortabel maatschappelijk vacuüm.

Onwaarachtig

Voorts hebben burgers én hun organisaties krachtens de wet al ruime politieke en maatschappelijke mogelijkheden om te participeren. Langs de lijnen van de representatieve democratie en binnen de ‘civil society’ is er sinds jaar en dag veel gelegenheid voor ‘zelf doen’, meepraten en het uitoefenen van kritiek. In de praktijk gebeurt dat ook volop.

Tot slot nog dit. Lotelingen kunnen door hun medeburgers niet ter verantwoording worden geroepen. En de miljoenen mensen die niet zijn ingeloot moeten het ermee doen dat een burgerberaad een getrouwe ‘afspiegeling’ van verschillende bevolkingsgroepen zou zijn. Identitaire kenmerken van burgers vormen echter een zeer onwaarachtige basis voor dwingende adviesmacht. Ook de claim dat burgerberaden in hoge mate representatief zijn deugt dus niet.

Overigens is het burgerberaad slechts één van de vormen van zogeheten participatieve democratie: de verzamelterm voor allerlei manieren om burgers meer invloed te geven op beleidsprocessen. Met brede instemming van de Tweede Kamer zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG, lokale ambtenaren en burgergroeperingen al een jaar of tien bezig om langs deze lijnen de democratie te vernieuwen.

Afgelopen donderdag werd bekend dat de Afdeling advisering van de Raad van State (al sinds oktober 2020) van oordeel is dat het burgerparticipatie-beleid van het ministerie aan alle kanten rammelt: een fatsoenlijke onderbouwing ontbreekt, de hooggespannen verwachtingen zijn nergens op gebaseerd en over diverse risico’s is niet nagedacht.

Gezien dit doortimmerde advies en gezien een inmiddels schrikbarende lijst van maatschappelijke, bestuurlijke en politieke problemen is het onverantwoord om steeds verder het participatieve pad op te gaan. Bovendien zijn er gelukkig andere methoden om de kwaliteit van politiek en overheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door het serieuzer nemen van grondwettelijke verantwoordelijkheden en rechtsstatelijke beginselen, door ambtelijk vakmanschap te vergroten, door politieke debatten anders in te richten, door te investeren in interbestuurlijke samenwerking, en door het vaker tonen van politieke moed.