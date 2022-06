BNP Paribas uitte interesse om ABN Amro te kopen

De Franse bank BNP Paribas heeft met het ministerie van Financiën gesproken over het aankopen van ABN Amro. Dat bevestigt een anonieme bron aan NRC na berichtgeving door Bloomberg. Het gesprek, dat een paar maanden geleden gevoerd zou zijn, heeft geen vervolg gekregen en een daadwerkelijke verkoop zou niet aan de orde zijn.

Op dit moment is 56 procent van de aandelen van ABN Amro in handen van de Nederlandse overheid. In het regeerakkoord van kabinet Rutte III in 2017 stond dat de bank weer „zo snel als verantwoord mogelijk is” terug naar de markt zou worden gebracht, al is dat vooralsnog niet gebeurd. Begin 2022 zei minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) dat de verkoop weer zou worden hervat.

De beurskoers van ABN Amro steeg kort na het verschijnen van het Bloomberg-bericht met 15,7 procent. Een woordvoerder van ABN Amro wilde niet reageren. „Wij weten hier niets van, en wij gaan er niet over.”

Miljardenverlies

Eind 2019 wilden Twaade Kamerleden weten van de toenmalige minister van Financiën, Wopke Hoekstra (CDA), waarom het kabinet de resterende aandelen in ABN Amro nog niet had verkocht. In de jaren daarvoor was de beurskoers bijna gehalveerd, waardoor de bank miljarden in waarde daalde.

Hoekstra wilde daar indertijd weinig over kwijt en weet het uitblijven van de verkoop aan „verschillende factoren”, zoals de marktomstandigheden. De rest was „koersgevoelige informatie” die de beurswaarde van ABN Amro kon beïnvloeden. Kort daarna halveerde de beurswaarde opnieuw vanwege het uitbreken van de coronapandemie. Momenteel schommelt de koers tussen de 10 en 12 euro, op het hoogtepunt in 2018 was dat 28 euro.

