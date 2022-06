Assange mag van VK definitief worden uitgeleverd

WikiLeaks-oprichter Julian Assange mag van de Britse regering definitief worden uitgeleverd aan de VS. Priti Patel, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, heeft vrijdag haar handtekening onder dat besluit gezet, melden internationale persbureaus en de BBC. WikiLeaks kondigt aan in beroep te gaan.

De rechter keurde de uitlevering van Assange in april goed, maar de regering moest dat besluit nog bevestigen. De VS willen Assange berechten voor onder meer spionage en het hacken van overheidswebsites. Vanaf 2006 publiceerde WikiLeaks grote hoeveelheden vertrouwelijke informatie. Assange werd eerder ook verdacht van verkrachting in Zweden, maar de onderzoeken daarnaar zijn gestopt omdat er te veel tijd was verstreken.

„Een donkere dag voor persvrijheid en Britse democratie”, reageert WikiLeaks op Twitter. „Patel had de kans om het goede te doen, maar zal nu herinnerd worden als medeplichtige aan de missie van de VS om onderzoeksjournalistiek te criminaliseren.”

Verdwenen bronnen

De Britse krant The Guardian verwacht dat de rechtszaak rondom het beroep over de uitlevering opnieuw zal gaan over mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en het recht op een eerlijk proces. Volgens WikiLeaks publiceerde Assange volgens de journalistieke principes en is het proces tegen hem politiek gemotiveerd.

De VS bestrijden dat: in eerdere zittingen zeiden vertegenwoordigers dat publicaties door Assange mensen in gevaar hebben gebracht. Vanwege informatie in de honderdduizenden documenten die op WikiLeaks terecht kwamen, zouden bronnen in het Midden-Oosten zijn verdwenen.

