Al 12 jaar droogte in het hart van Chili

Drooggevallen meren en rivieren, vermagerde paarden zoekend naar water, een nutteloos ogende pier. Al sinds 2010 wordt centraal Chili – van hoofdstad Santiago tot enkele honderden kilometers noordwaarts – getroffen door extreme droogte. Wetenschappers spreken van een mega drought die in honderden jaren niet is voorgekomen. Het gebied heeft een mediterraan klimaat en wordt wel vaker door droogtes getroffen, maar zelden duren ze zo lang. Klimaatverandering heeft hier een aandeel in, laat onderzoek zien. De waterstand in meren en rivieren in centraal Chili is de afgelopen jaren sterk gedaald. Ook omdat de mens er sowieso te veel water uit onttrok, voor landbouw, voor het mijnen van lithium om batterijen te produceren, voor de groeiende stroom toeristen. Maar nu sommige wateren inmiddels helemaal zijn drooggevallen, blijven de toeristen weg. Oogsten verdorren, de levering van elektriciteit door waterkrachtcentrales raakt in de problemen. Het ene na het andere dorp heeft de noodtoestand uitgeroepen. Santiago (5,6 miljoen inwoners) heeft in april een ingrijpend plan aangekondigd om water te besparen. Het plan kent vier oplopende alarmfases, afhankelijk van de stand van de rivieren Mapocho en Maipo. In het ergste geval worden delen van de stad afwisselend voor 24 uur van het water afgesloten.

De hoeveelheid neerslag die jaarlijks valt in centraal Chili is sterk afhankelijk van de tropische stormen die overtrekken. Daar zit van nature veel variatie in. De stormen kunnen geblokkeerd worden door andere weersystemen. Dit keer duurt de blokkade uitzonderlijk lang. Het vermoeden is dat de opwarming van het zuidwestelijke deel van de Grote Oceaan een rol speelt, en heeft bijgedragen aan de intensiteit en duur van de huidige megadroogte. Naar verwachting herstelt het neerslagpatroon zich de komende decennia slechts deels naar oude waardes.