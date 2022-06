Met toenemende frustratie volg ik de huidige crisis in de Nederlandse gymsport. Met een dochter die zich van ‘turntalentje’ tot acrogymnast op het hoogste niveau heeft ontwikkeld, heb ik me tien jaar lang ingezet als vrijwilliger. Tot augustus vorig jaar was ik lid van de bondsraad van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Die positie gaf ik op toen ik hoorde dat de KNGU de trainers van mijn dochter niet opnam in de delegatie voor het EK voor jeugd en junioren. De reden? De trainers waren onderwerp van tuchtrechtelijk onderzoek door het Instituut Sportrechtspraak (ISR), na meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

De andere betrokken ouders en ik herkenden de aantijgingen niet. We maakten ons juist zorgen over de veiligheid van onze kinderen tijdens het EK, als zij niet zouden worden begeleid door hun vertrouwde trainers. Verder snapten we niet wat de KNGU eigenlijk beoogde met het besluit. Waarom mochten de trainers niet mee naar het EK, maar mochten ze wel dagelijks training blijven geven, zonder enig toezicht of andere maatregelen? Een antwoord kregen we niet. Gelukkig veegde de rechter het besluit van tafel in een door de trainers aangespannen kort geding.

Het verhaal herhaalde zich rondom het WK. We wendden ons voor hulp tot sportkoepel NOC-NSF, maar ook daar gaven ze niet thuis. Weer moest de rechter eraan te pas komen om de sporters door hun trainers te laten begeleiden. Onlangs, in een door de KNGU aangespannen hoger beroep, ging definitief een streep door het bondsbeleid om alle trainers die worden onderzocht door het ISR te weren van internationale toernooien.

Ook uit andere voorbeelden blijkt dat de bond – sinds het rapport Ongelijke leggers, over grensoverschrijdend gedrag in de gymsport – gedreven wordt door angst voor het verwijt dat ze daar opnieuw wegkijken van grensoverschrijdend gedrag.

De toegenomen aandacht voor een veilig sportklimaat juich ik toe. Net als een ferm optredende bond bij sterke signalen van ernstige misstanden. Maar beschuldigde trainers direct afserveren is misplaatste daadkracht. Temeer omdat grensoverschrijdend gedrag een complex onderwerp is. In een tuchtrechtelijke procedure kun je niet zeggen: het is grensoverschrijdend als iemand het als zodanig ervaart. De vraag of gedrag grensoverschrijdend is, moet objectief worden beoordeeld. In verschillende uitspraken van het ISR staat: „Dat de houding en het gedrag van een trainer wel eens als veeleisend, ongewenst, onplezierig of confronterend is ervaren, wil niet zeggen dat er sprake is van een onveilig sportklimaat.”

Daarnaast opereert elke trainer mede op basis van de op dat moment heersende inzichten. De grens tussen ‘veeleisend’ en ‘grensoverschrijdend’ moet deels in de context van de tijdgeest worden beschouwd. Deels ook niet trouwens: gedragingen zoals slaan, schoppen, uitschelden, pesten en seksueel geweld zijn nooit als ‘normaal’ bestempeld. Maar als het gaat om trainingstechnieken of aandacht voor mentale issues, dan is het niet fair om met de overtuigingen van nu trainers de maat te nemen.

Ook moeten we niet naïef zijn over de mogelijkheid dat oneigenlijke drijfveren meespelen. De aandacht voor grensoverschrijdend gedrag biedt teleurgestelde of rancuneuze sporters een ‘kans’ hun pijlen op een trainer te richten.

Hausse aan tuchtzaken

De balans opmakend zie ik een hausse aan tuchtzaken die extreem belastend zijn voor alle betrokkenen, veelal met vrijspraak als uitkomst (ook voor de trainers van mijn dochter). Ik zie gewaardeerde trainers die ons land verlaten, diep ongelukkige topturnsters en een leegloop op het bondsbureau.

De afgelopen weken is vooral het ISR de gebeten hond. Als zij beter werk hadden geleverd, dan zouden trainers wél schuldig zijn bevonden, is de gedachte. Hoewel ik de kritiek op het onderzoekswerk van het ISR herken, zijn niet per se de melders hiervan de dupe.

Bovendien leidt de kritiek af van het echte probleem: de afbraak van de gymsport. Een bond die de nadruk legt op afrekenen, zet betrokkenen tegen elkaar op. Terwijl het nodig is om nader tot elkaar te komen. Extreme situaties vragen om tucht- of zelfs strafrechtelijke procedures. Maar, beste KNGU, leg toch meer nadruk op toenadering en heling. Help sporters die moeite hebben (gehad) met een trainer om met negatieve ervaringen in het reine te komen. Zet in op mediation, coaching en therapie. Dat doet meestal meer recht aan alle betrokkenen. En is – naast preventie – effectiever in het bewerkstelligen van een veilig gymsportklimaat.