ACM: duurzaamheidslabels zijn te vaag, wetgeving nodig

De consument heeft weinig aan duurzaamheidskeurmerken op producten, oordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) na een consumentenonderzoek. Slechts een kwart van de consumenten heeft vertrouwen in de labels, grotendeels omdat de logo’s niet genoeg duidelijke informatie bevatten over waarom een product duurzaam zou zijn. Daar ligt een rol voor de wetgever, vindt de toezichthouder, bijvoorbeeld door eisen te stellen waar de keurmerken aan moeten voldoen.

Op dit moment is het voor de consument lastig interpreteren hoe de labels in verhouding staan tot elkaar. De informatie moet controleerbaar, vergelijkbaar en overzichtelijk zijn – dat is nu niet het geval, volgens de ACM. Consumenten weten vaak niet dat een keurmerk bestaat of wáár het voor staat, de ACM noemt de kennis erover in het rapport „opvallend gering”. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten een duurzaamheidsscore die vergelijking tussen producten mogelijk maakt, zoals de al bestaande energielabels voor elektronica, het meest zouden waarderen.

„Bedrijven hebben nu allemaal individuele logo’s, met een bos of iets groens erop, wat de suggestie van duurzaamheid wekt”, zegt bestuurslid van de ACM Cateautje Hijmans van den Bergh. „In feite zeggen die logo’s niets. Wij zien liever uniforme keurmerken met duidelijke informatie, die ook nog visueel aansprekend zijn. Dat zorgt voor de beste herkenning bij consumenten.”

Geen wettelijk kader

Handhaving van de keurmerken is lastig voor de ACM, vanwege een gebrek aan een duidelijk wettelijk kader, aldus de toezichthouder. Recente Europese wetsvoorstellen stellen strengere eisen aan duurzaamheidskeurmerken, maar het kan lang duren voordat die aangenomen en geïmplementeerd worden. Hijmans van den Bergh: „Het zou slim zijn als de wetgever in Nederland in de tussentijd wat in gang zou zetten. Consumenten willen graag wat bijdragen op het gebied van duurzaamheid, die moet je de mogelijkheid daartoe bieden.” Zo kan de overheid keurmerken certificeren of een standaardkeurmerk introduceren. Consumenten gaven aan keurmerken eerder te vertrouwen als die afkomstig zijn van de overheid, in plaats van de bedrijven met commerciële belangen zelf.

De ACM onderzoekt momenteel of duurzaamheidsclaims in bepaalde sectoren wel waarheidsgetrouw zijn, en niet misleidend. Dat onderzoek richt zich uitsluitend op modeketens, zuivelbedrijven en energieleveranciers. Wanneer dat onderzoek is afgerond, is nog niet bekend.